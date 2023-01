Mikä on "Ozempic-naama"? Lääkäri kertoo arvaavansa hetkessä, kuka on käyttänyt trendiksi noussutta laihdutus­lääkettä

Ozempic ja vastaavat lääkkeet ovat saavuttaneet suuren suosion myös Suomessa.

Kuten muillakin lääkkeillä, on Ozempicillakin ei-toivottuja vaikutuksia.

Tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden hoitoon käytetyt lääkkeet, kuten Ozempic, Wegovy ja Mounjaro, ovat nousseet viime vuosina hurjaan suosioon. Jotkut ovat kuitenkin raportoineet lääkkeiden aiheuttavan ikävää ulkonäköhaittaa, muun muassa People-lehti kertoo.

Sivuvaikutukselle on annettu nimikin: ”Ozempic-naama”. Termillä tarkoitetaan lääkkeiden aiheuttamaa ulkonäkömuutosta, joka saa joidenkin mukaan käyttäjän kasvot näyttämään todellista ikääntyneemmiltä.

Yksi havainnon tehneistä on 41-vuotias Jennifer Berger, joka kertoi The New York Timesille käyttäneensä Mounjaroa (tirtsepatidia) laihtuakseen raskauden jälkeen.

Lääkettä käyttäessään reilut 9 kiloa laihtunut Berger kertoi NYT:lle, että hänen kasvonsa alkoivat näyttää painonpudotuksen seurauksena luisilta ja todellista vanhemmilta.

– Muistan katsoneeni peiliin, ja hädin tuskin tunnistin itseni. Vartaloni näytti upealta, mutta kasvoni näyttivät uupuneilta ja vanhoilta.

New Yorkissa toimiva plastiikkakirurgi Oren Tepper kertoi NYT:lle, että kyse on yleisestä ilmiöstä. Laihtuessa myös kasvojen alueelta poistuu rasvaa, mikä voi johtaa siihen, että henkilö alkaa näyttää vanhemmalta.

– Kun kyse on kasvojen ikääntymisestä, rasva on tyypillisesti enemmänkin ystävä kuin vihollinen. Painonpudotus voi kääntää kehon biologista ikää taaksepäin, mutta sillä on taipumus kääntää kasvojen ikää eteenpäin, Tepper kertoi.

Ozempic-naama-termin on lanseerannut newyorkilainen ihotautilääkäri Paul Jarrod Frank. Hän kertoo törmäävänsä tapauksiin päivittäin.

– 50-vuotias tuttu potilas tulee sisään, ja yhtäkkiä hän on erittäin laiha ja tarvitsee täyteaineita, joita ei ole koskaan ennen tarvinnut.

– Katson potilasta ja kysyn häneltä, kuinka kauan hän on käyttänyt Ozempicia. Ja olen arvannut oikein joka kerta.

– Siitä on tullut rikkaimpien suosikkilääke tätä nykyä, lääkäri lisää.

Ozempic ja vastaavat lääkkeet ovat saavuttaneet suuren suosion myös Suomessa. Mehiläisen ja Painoklinikka.fi:n painonhallintalääkäri André Heikius kertoi hiljattain IS:lle niiden mullistaneen ajatuksen tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden hoidosta.

Uudet lääkkeet ovatkin oikein käytettyinä tehokkaita: esimerkiksi semaglutidivalmiste Ozempicilla paino putoaa tyypillisesti keskimäärin 14–16 prosenttia.

Kuten muillakin lääkkeillä, on Ozempicillakin ei-toivottuja vaikutuksia. Semaglutidin yleisimpiä haittavaikutuksia ovat ruoansulatuskanavan vaivat kuten närästys, pahoinvointi tai suoliston toiminnan muutokset.

Painon lasku itsessään vaikuttaa esimerkiksi sappikivikohtausten yleisyyteen, eli laihtumisen jälkeen sappikivet voivat osalla ihmisistä oireilla aiempaa enemmän. Samoin laihtumiseen voi liittyä hiusten lähtöä, ja iän myötä kuivumisen vaara kasvaa.

Harvinaisempana oireena semaglutidivalmisteet voivat nostaa myös akuutin haimatulehduksen riskiä. Näin kävi esimerkiksi paimiolaiselle Jari Mäkilälle, joka kertoi myös IS:lle kokemuksistaan.