Kanye Westin ex-rakas julkaisi videon asunnostaan – fanit äimistyivät

Näyttelijä Julia Fox asuu pienen poikansa kanssa kahden. Leveää elämistä hän kutsuu ”valtavaksi tuhlaukseksi”.

Näyttelijä Julia Fox ei perusta pröystäilystä.

– Oman vaurauden esittely vaivaannuttaa, hän kertoo Tiktok-videolla, jolla hän esittelee omaa asuntoaan New Yorkissa.

Esittelyvideo on poikkeuksellinen. Hollywood-tähti asuu 2-vuotiaan Valentino-poikansa kanssa silmin nähden vaatimattomasti.

Aloitetaan kuitenkin hulppeammista yksityiskohdista. Foxin asunnon peilissä on näyttävät, kullanväriset rokokoo-tyyliset kehykset.

Sama teema jatkuu myös peili- ja yöpöydässä. Pöydän pinnassa piirtyy marmorikuvio.

Seiniltä löytyy myös taidetta. Yksi taulu näyttäisi olevan vinkeistä hahmoistaan tunnetun poptaiteilija Keith Haringin teos. Fox ei mainitse, onko kyseessä alkuperäiskappale. Seinillä roikkuu myös kehystettyjä valokuvia eri henkilöistä.

Foxin peiliin on kiinnitetty myös valokuvia hänen edesmenneistä ystävistään – jopa pieni uurna, jossa on erään kuolleen ystävän tuhkaa.

Muutoin meininki on kovin arkista.

Kämpässä on sotkuista. Olohuoneen nurkassa lojuva sänky on petaamatta. Pikku-Valentinon leluja lojuu hujan hajan lattialla.

Fox vie katsojansa keittiöön.

– Älkää tuomitko, täällä on tosi sekaista, hän sanoo.

Keittiöstä löytyy myös huojuva pino kenkälaatikoita.

– Kenkälaatikoiden säilyttäminen keittiössä on newyorkilainen tapa, hän selittää.

Asunnossa vaikuttaa olevan enemmän tilaa pojalle kuin näyttelijätähdelle. Valentinolla on jopa oma huone.

– Olen nähnyt tähän eniten vaivaa. Halusin hänelle söpön huoneen, Fox kertoo poikansa sopesta.

Sieltä löytyy kerrossänkyä, automattoa, lipasto, vaatekaappi – ei siis mitään, mitä ei löytyisi tuiki tavallisen pienen lapsen huoneesta.

Paitsi että Valentino ei kuulemma oikein viihdy omassa huoneessaan.

– Enemmän hän hengailee äiskän kanssa. Hän jopa nukkuu kanssani samassa sängyssä.

Julia Fox seurusteli taannoin räppäri Kanye Westin kanssa. Suhde oli lyhyt mutta erikoinen.

Fox paljastaa myös, että kämpässä asustelee alivuokralaisia.

Hiiriä.

– Riippuu katsantokannasta, onko se ongelma, hän aloittaa.

– Annan niiden olla. Öisin ne syövät kaikki poikani pudottavat murut lattialta. Niin en minä niitä ihan heti ole häätämässä.

Mikäpä siinä. Kommenteissa Fox on tosin korjannut, että hiiriä on asunnossa oikeastaan vain yksi.

Tähdellä on myös syy asumisratkaisulleen sekä sille, miksi hän halusi esitellä kaksiotaan.

– Ehkä joku voi katsoa tätä ja miettiä, että ehkä hänellä itselläkään ei mene hassummin.

Fox sanoo myös, ettei pidä tyylikkäänä isojen kotien esittelyä.

– Se on valtavaa tuhlausta. En pidä sellaisesta Tässä maassa on niin paljon kodittomia.

New York on tunnetusti hätkähdyttävän kallis kaupunki, jossa asuntojen vuokrat ovat nousseet lyhyessä ajassa järkyttävää tahtia ennätyslukemiin. CNBC uutisoi syksyllä, että kaupungin vuokrataso on noussut yli tuhannella dollarilla vuodessa.

Esimerkiksi Manhattanin keskimääräinen vuokrataso huitelee päälle 5 200:ssa dollarissa. Euroissa tämä tekee noin 4 700.

Uncut Gems -elokuvan myötä tähdeksi noussut Julia Fox seurusteli taannoin räppäri Kanye Westin kanssa. Suhde kesti kuitenkin vain kuukauden.

Kun Westin käytös julkisuudessa muuttui entistä holtittomammaksi, Fox perusteli suhdetta erehdyksellä. Foxin tuntemukset saattoi summata Kummelista tutulla lauseella: ”Se oli sitä sekavaa aikaa”.

Fox on myös väittänyt seurustelleensa räppärin kanssa siksi, jotta tämä olisi jättänyt ex-vaimonsa Kim Kardashianin rauhaan.