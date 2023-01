Tubetähti Joni Hesselgren suoritti intiimin toimenpiteen kameran edessä – toiveena ”platinablondi reikä”

Tosi-tv:stä tuttu Joni Hesselgren suhtautuu epäilevästi lopputulokseen.

Sometähti ja tosi-tv:stä tuttu Joni Hesselgren päätti valkaista peräaukkoaan kotona. Hän julkaisi Youtubessa videon, jossa hän kertoo haluavansa ”platinablondin reiän”.

Videolla Hesselgren esittelee anaalivoidetta, joka lupaa vaalentaa peräaukkoa. Hän kertoo ostaneensa tuotteen seksikaupasta.

– Pian mun reikä on petite, neat and ready to eat, tubetähti toivoo.

Pian kylpyhuoneessa kuvaava Hesselgren istuutuu vessanpöntölle, nostaa jalat ylös ja testaa tuotetta ensi kertaa. Kamera on aseteltu niin, ettei hänen alavartaloaan näy.

– Siinäkö se oli? Mä aattelin sellaista polttelevaa tunnetta, mutta tää tuntuu Erisanin viiden dollarin voiteelta, ainoastaan et se on mun persreiällä, hän ihmettelee.

– Oon ollut tässä pari minuuttia ja I feel nothing. Luulin, että mun reikä palaa poroksi, mitä tää nyt on!

Hesselgren toteaa suhtautuvansa epäilevästi tuotteen vaikutukseen.

Ohjeiden mukaa iholle jätettävää vaalennusvoidetta tulisi levittää kerran päivässä anuksen ulkopuoliselle iholle kahden viikon ajan.

Hesselgren on kertonut avoimesti hänelle tehdyistä kauneustoimenpiteistä.

Tubettajan seuraajissa video on herättänyt hilpeyttä. Videota on katsottu yli 25 000 kertaa.

– Tää on ehkä absurdein video, minkä oon ikinä kattonu but I loved every second of it, eräs kommentoi.

– Piti katsoa pari kertaa, että luinko oikein. Olipa taas hauska video, kirjoitti toinen nauruemojin kera.

Kyseessä on nopeasti yleistynyt kauneustrendi. Ilmiön taustalla on aikuisviihdemaailmasta tuttu estetiikka.

Viime vuosina Hollywood-tähdet ovat mainostaneet kauneusoperaatiota, jossa peräaukon alue valkaistaan ammattilaisten käsissä esimerkiksi hapon tai laserin avulla. Yksi käyntikerta maksaa noin 500 euroa. Markkinoilla on myös useita kotikäyttöön tarkoitettuja voiteita.

Muun muassa realitytähdet Kourtney Kardashian ja Charlotte Crosby ovat paljastaneet käyneensä toimenpiteessä.

Valkaisun riskejä ja seurauksia on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Lääketieteen tohtori Rabia De Latour kertoo, että hiirille tehdyt kokeet ovat osoittaneet, että valkaisussa käytettävät hydrokinoni ja kojihappo voivat olla suurina annoksina syöpää aiheuttavia, Women’s Health -lehti kertoo.

De Latour varoittaa myös, että peräaukon valkaisu voi aiheuttaa ihoärsytystä, palovammoja ja jopa peräaukon arpeutumista. Hän painottaa, että mikäli valkaisuun haluaa, toimenpide kannattaa ehdottomasti tehdä laillistetun ammattilaisen luona eikä kotona.

Lue lisää: Tyrmistyttävä muodonmuutos: Tältä ”sugar maman” elättämä Joni, 22, näytti neljä vuotta sitten – kohautti BB-talossa