”Uskon, että hän on elävä kuollut” – näiden julkkisten ulkomuoto on aiheuttanut uskomattomia epäilyjä

Maailmantähdistä liikkuu mitä oudoimpia huhuja. IS kokosi viisi häkellyttävää salaliittoteoriaa.

Korvasiko kaksoisolento Avril Lavignen?

Laulaja Avril Lavignen, 38, ympärillä on vellonut vuosikausia kummallinen huhu, jonka mukaan kanadalaistähti kuoli vuonna 2003. Lavignen fanien keskuudessa on jo vuosia kiertänyt sitkeä salaliittoteoriahuhu, jonka mukaan laulajan korvasi kaksoisolento, joka jatkoi tämän uraa.

Salaliittoteorian mukaan Lavignen uskotaan kuolleen ensimmäisen jättisuosioon nousseen Let Go -albuminsa ilmestymisen jälkeen masennuksen seurauksena. Laulajan väitetään masentuneen äkkisuosiosta ja samaan aikaan sattuneesta isoisänsä kuolemasta.

Avril Lavigne kuvattuna 2002. Salaliittoteorian mukaan poptähti korvattiin kaksoisolennolla esikoisalbumin ilmestymisen jälkeen.

Menestyneen artistin uskotaan korvanneen tämän levy-yhtiön järjestämä kaksoisolento, joka salaliittoon uskovien mukaan on nainen nimeltä Melissa Vandella. Kaksoisolennon uskotaan jatkaneen Lavignen uraa tämän huhutun kuoleman jälkeen.

Fanit ovat perustelleet teoriaa muun muassa sillä, että Lavignen nimikirjoitus on nykyään kovin erilainen kuin tähden uran alkuaikoina.

Fanit kertovat myös laulajan pisamien ja nenän muuttuneen huomattavasti ja pitävät niitä todisteena kaksoisolennosta. Teoriaan uskovat vertailevat tähden kuvia ja etsivät niistä eroavaisuuksia väitteidensä perustaksi.

Lavignesta on liikkunut netissä myös kuva, jossa hän on kirjoittanut nimen ”Melissa” käteensä.

Aril Lavigne kuvattuna 2022.

Huhut kaksoisolennosta ovat kantautuneet myös Lavignen itsensä korviin. Hän on kommentoinut Entertainment Tonightin haastattelussa pitävänsä väitteitä pähkähulluina.

– Kyseessä on typerä nettihuhu. Olen äimistynyt, että ihmiset uskovat siihen. Eikö olekin outoa? Ihan typerää ja minähän näytän tismalleen samalta kuin ennenkin. Osa ihmisistä kommentoi, että "voi luoja, näytät samalta kuin ennenkin" ja osa taas on sitä mieltä, "että voi luoja, hän on kuollut", Lavigne sanoi lehdelle.

Eikö Keanu Reeves vanhene?

58-vuotias Hollywood-tähti Keanu Reeves on herättänyt ihmetystä ja ihastusta ikinuorelta vaikuttavan ulkonäkönsä ansiosta. Hämmästyttävien salaliittoteorioiden mukaan Reevesin nuorekkuuden salaisuus on se, että hän on kuolematon.

Häkellyttävä teoria sai alkunsa siitä, kun sosiaalisessa mediassa lähti leviämään 1530-luvulla maalattu muotokuva miehestä, joka muistuttaa etäisesti Keanu Reevesiä. Pian asiasta innostuneet löysivät Reevesin ”kaksoisolentoja” enemmänkin ja eri vuosisadoilta.

Keau Reeves kuvattuna 1997.

Keanu Reeves vuonna 2020. Näyttelijä itse on suhtautunut hilpeästi väitteisiin siitä, että hän olisi kuolematon tai aikamatkaaja.

Salaliittoteorioihin viehtyneet fanit vakuuttuivat, että Reeves on kuolematon ja elellyt maapallolla jo 700-luvulta lähtien. Asialle vihkiytynyt Keanu Reeves Is Immortal -fanisivusto väittää, että Reeves olisi ollut elämänsä aika muun muassa kuningas Kaarle Suuri ja vuonna 1922 kuollut ranskalaisnäyttelijä Paul Mounet.

Ranskalaisnäyttelijä Paul Mounet kuoli 1922. Hänen kuolemastaan on liikkunut kummallisia tarinoita, joiden mukaan näyttelijän ruumista ei olisi koskaan löydetty.

Reeves itse on pitänyt väitteitä hilpeinä. Hän sanoi vuonna 2017 Jimmy Fallonin talk show'ssa huomaavansa yhdennäköisyyden Paul Mounet’n kanssa.

– Näen, että meillä on samantyyliset silmät, nenä, viikset ja parta, sekä poskipäät ja otsa, Reeves luetteli.

Sosiaalisessa mediassa kuohahti, sillä asialle virnuillut Reeves ei varsinaisesti kiistänyt outoja väitteitä kuolemattomuudestaan.

– Hän ei kiistänyt sitä! Se vain todistaa, ettei tämä ole teoria, vaan hän on aikamatkaaja, Keanu Reeves Is Immortal -sivuston perustaja Davide tykitti Vulture-lehden haastattelussa vuonna 2020.

Kaarle Suuri oli frankkien kuningas ja Rooman keisari. Joidenkin mielestä hän on edelleen elossa ja käyttää nykyään nimeä Keanu Reeves.

Nicolas Cage onkin vampyyri?

Toinen näyttelijä, jota on väitetty ikinuoreksi kuolemattomaksi, on Nicolas Cage. Aivan kuten Keanu Reevesiin liittyvät teoriat, myös väitteet Nicolas Cagen kuolemattomuudesta saivat alkunsa vanhasta kuvasta.

Hollywood Reporter kertoo, että vuonna 2012 eBay-verkkokauppaan ilmestyi myyntiin vuonna 1870 otettu mustavalkoinen kuva miehestä. Myyjä oli otsikoinut miljoonalla dollarilla myymänsä kuvan omalaatuiseen tyyliin: Nicolas Cage on vampyyri.

– Uskon, että kuvassa on Nicolas Cage ja uskon, että hän on jokin elävä kuollut, vampyyri tai vastaava, myyjä kirjoitti.

Somekansa riemastui ja kuva sekä siitä tehdyt meemit lähtivät leviämään vauhdilla.

Nicolas Cage on kiistänyt lennokkaat vampyyriväitteet. Hän on tosin esittänyt urallaan vampyyria useita kertoja.

Cagelta kysyttiin kuvasta ja sen aiheuttamasta reaktiosta David Lettermanin talk show'ssa 2012. Cage sanoi kuulleensa vampyyrijutuista.

– Meissä on samaa näköä, mutta miten tämän sanoisin tämän kohteliaasti. Kyseessä on hillitympi versio minusta, Cage muotoili.

Cage nosti haastattelussa esille myös vanhat myytit, joiden mukaan vampyyrilla ei ole peilikuvaa, eikä vampyyri näy valokuvissa.

– Minusta on olemassa kuvia ja vampyyreista ei voi ottaa kuvia, Cage kujeili.

– Kuulkaas, en juo verta ja viimeksi kun katsoin, niin minulla oli peilikuva, hän summasi.

Yhdennäköisyys käynnisti oudon huhumyllyn

Poptähti Taylor Swift ja Saatanan kirkon ylipapittarena toiminut Zeena LaVey muistuttavat ulkonäöltään toisiaan niin paljon, että sosiaalisessa mediassa on pyörinyt jo useamman vuoden salaliittoteoria, jonka mukaan Swift olisi LaVeyn klooni.

Taylor Swift on yksi maailman menestyneimmistä poptähdistä.

Saatanan kirkon perustajan Anton LaVeyn tytär toimi kirkon ylipapittarena vuosina 1985-1990. Salaliittoteorioihin uskovien mielestä Swift on joko Zeena LaVeyn klooni tai salainen tytär.

Swift ei ole kommentoinut eriskummallisia väitteitä millään tavalla.

Zeena LaVey käyttää nykyään nimeä Zeena Schreck. Hän on Saatanan kirkon jätettyään luonut uraa muun muassa musiikin parissa.

Katy Perryn väitetään olevan oikeasti JonBenét Ramsey

6-vuotiaana murhatun JonBenét Ramseyn kohtalo ja murhamysteeri on pysytellyt otsikoissa vuosikausia. Netin keskustelupalstoilla on liikkunut monenlaisia teorioita siitä, kuka murhasi tytön.

Billboard kertoo, että murhamysteerin ympärillä on liikkunut myös muita lennokkaita teorioita, kuten se, että JonBenét Ramsey olisi vielä elossa. Eikä ainoastaan elossa, vaan että poptähti Katy Perry olisikin oikeasti Ramsey.

Lapsimissi JonBenét Ramsey löydettiin kuolleena kotinsa kellarista joulukuussa 1996.

Tuulesta temmatun teorian mukaan vapaamuurarit tai illuminati olisivat lavastaneet tytön murhan, ja Ramseysta olisi salaa ryhdytty luomaan poptähteä.

Väitteitään salaliittoteoreetikot ovat perustelleet sillä, että Perry muistuttaa kasvoiltaan Ramseya ja hänellä on samanlaiset kulmakarvat kuin Ramseylla. Teoriaan uskovat ovat myös syynänneet Perryn lyriikoita ja löytäneet niistä omasta mielestään salaisia viestejä, jotka muka vahvistavat teoriaa.