Brunein upporikkaan hallitsijan prinsessatytär nai serkkunsa – ökyhäät kestivät viikon

Bruneissa on juhlittu pitkän kaavan mukaan maan prinsessan Azemah Bolkiahin häitä, muun muassa People-lehti kertoo. Prinsessa avioitui serkkunsa, prinssi Bahar Bolkiahin, kanssa.

Brunei on pieni itsenäinen öljyvaltio, joka sijaitsee päiväntasaajan tuntumassa Borneon saarella Kaakkois-Aasiassa. Maata hallitsee satumaisen rikas sulttaani Hassanal Bolkiah, joka on 38-vuotiaan prinsessan isä.

Prinsessan aviomies on puolestaan Hassanalin veljen, Brunein prinssi Jefri Bolkiahin, poika.

Juhlallisuudet alkoivat 8. tammikuuta sulttaanin palatsissa. Seitsemän päivän aikana häitä juhlittiin perinteisin menoin, joihin kuuluivat lahjojen vaihto, kuninkaallisten tunnusten esittely, kolmipäiväinen hääseremonia, ruokailutilaisuus sekä päätösjuhla.

Azemahin nuorempi veli prinssi Mateen jakoi kuninkaallisista häistä kuvia Instagramissaan.

– Olen niin onnellinen rakkaan siskoni ja hänen miehensä puolesta, Mateen kirjoitti.

Paikallisen median mukaan prinsessa Azemahin hääpäivä julkistettiin marraskuussa. Juhlaan osallistuneet vieraat ovat kuvailleet tapahtumaa hulppeaksi.

– Oli kunnia saada kutsu juhliin todistamaan kuninkaallisia häitä ensi kertaa henkilökohtaisesti. Näemme näitä tapahtumia vain televisiossa ja elokuvissa, Kanadan Brunein päävaltuutettu Ambra Dickie kertoi Borneo Bulletin -lehdelle.

– Kanada on niin ikään monarkia, joten seremoniat ja kuninkaalliset symbolit eivät ole meille täysin tuntemattomia. Mutta nämä häät opettivat minulle täysin uusia perinteitä ja symboliikkaa, Dickie jatkoi.

Thaimaan Brunein suurlähettiläs Boosara Kanchanalain mukaan seremoniat olivat ”juhlallisia mutta silti sydämellisiä”.

– Voin samaistua bruneilaisten ylpeyden ja ilon tunteeseen.

Brunein sulttaani Hassanal Bolkiahilla on 12 lasta. Prinsessa Azemah on hänen viides tyttärensä.

Hassanal on satumaisen rikas. Pikkuruista kaakkoisaasialaista sulttaanikuntaa vuodesta 1967 hallinneen Bolkiahin varallisuuden taustalla ovat kaasu ja öljy. Business Insider -lehden 2019 julkaiseman artikkelin mukaan sulttaanin varallisuus olisi ollut tuolloin jo noin 20 miljardia dollaria.

Sulttaani Hassanal Bolkiah on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä.

Hassanal ja hänen poikansa prinssi Mateen osallistuivat syyskuussa kuningatar Elisabetin hautajaisiin. Sulttaani tapasi kuningas Charlesin joulukuussa.

Sulttaanin poika, prinssi Azim, kuoli lokakuussa 2020. Hän oli kruununperimysjärjestyksessä neljäntenä.

CNN:n mukaan Azim oli tuttu näky tähtien täyttämissä seurapiiritapahtumissa ja hänellä oli maine bileprinssinä. Prinssi pyöritti omaa tuotantoyhtiötään Daryl Prince Productonsia, joka on tuottanut muun muassa Hilary Swankin tähdittämän You’re Not You -elokuvan ja vuonna 2018 ilmestyneen The Happy Prince -elokuvan.

