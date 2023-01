Marja Hintikalta hulvaton päivitys nuorisokielestä – tiedätkö sinä, mitä nämä sanat tarkoittavat?

Mitä mahtavat tarkoittaa sanat ”sus”, ”braah” ja ”legit ok”?

Marja Hintikka on opiskellut nuorisokielen lyhyen oppimäärän.

– Kun lapsi puhuu sanoja, joita et ymmärrä.

Juontaja Marja Hintikka on viime päivinä tehnyt havainnon, johon moni vanhemman sukupolven edustaja – joku ehkä sanoisi boomeri – voi samaistua: Mitä ihmettä kansakunnan tulevat veronmaksajat oikein höpisevät?

Hintikka äimistelee asiaa Instagramissa.

Kysymys on tietenkin ikiaikainen. Kieli ja sen käyttö ovat osa identiteetin luontia. Nuori on eri asia kuin vanha, siispä nuori haluaa puhua tavalla, jota vanha ei ymmärrä.

Ilta-Sanomien pari vuotta sitten haastattelema lehtori Heini Lehtonen Helsingin yliopistosta pohti asiaa näin:

– Myytti siitä, että nuoret turmelevat kielen on tuhansia vuosia vanha. Jopa antiikissa on oltu huolissaan siitä, mitä kielelle tapahtuu, kun nuoriso käyttää sitä omalla tavallaan. Ilmeisesti nuorilla on aina ollut tarve erottua edellisistä sukupolvista, Lehtonen toteaa.

Hintikka, 44, kertoo saaneensa aiheesta paljon yhteydenottoja, ja hän on kerännyt päivitykseensä omasta mielestään hauskimpia ilmaisuja.

– Sellaisia, joita ei ollut olemassa vielä 5 vuotta sitten.

Lisäksi suosikkijuontaja meni suoraan lähteelle. Hän sai koulutusta omilta ja naapurin lapsilta.

– [He] selittivät mulle eilen sanan ”BRAH” merkityksen.

Hintikka on lähestynyt asiaa vakavasti, kielitieteilijän elkein. Kirjoittaessaan sanan ”brah” merkityksestä hän on muotoillut asian myös foneettisin kirjaimin ja oikeaoppisesti hakasulkuihin, muotoon [bræææ]. Tällä tavoin hän havainnollistaa, miten sana lausutaan. Tai ainakin sinnepäin.

Sitten hän siirtyy miettimään sanan merkitystä.

– Oma assosiaatio: a) Miksi puhuu rintsikoista englanniksi? b) Sanoiko se blaaah?

Jos Hintikka osallistuisi tietovisassa, hänelle soisi nyt ärhäkkä summeri väärän vastauksen merkiksi.

Onneksi oikea vastaus on saatavilla:

– [Brah on] Muunnos sanasta ”BRO” (veli), sanotaan tietyllä ilmeellä ja intonaatiolla ja tarkoittaa, nolo, en lähde mukaan, en oo messissä. Kirjoitetaan välillä myös BRUH, Hintikka selventää.

Sitten on sana sus.

Taas Hintikka esittelee omat arvelunsa:

– a) Sus siunatkoon! Kiva uusi lyhennelmä. b) Ehkä lapsi luki Tuntemattoman [sotilaan]? Siinähän on se Sotamies Sus! c) Lapsi huutaa SOS - onko joku hätänä!

Taas meni boomerilla pieleen. Sus tarkoittaa nuorison suussa jotain ihan muuta.

– Kantasana englannin kielen ’suspicious’ - epäilyttävä, outo, en halua olla tekemisissä. Esimerkiksi jos telkkarissa näkyy pussailua, joku lapsista sanoo aina SUS.

Entäpä kolmas sana – legit ok?

– Oma assosiaatio: Puhuiko se legginseistä? Onko likaiset? Ai leikkimään?

Ei. Oikea merkitys:

– Kantasana englannin ’legitimate’ – todellakin, oikeesti.

Marja Hintikalla ja hänen puolisollaan Ilkka Uusivuorella on kolme lasta. He ovat syntyneet vuosina 2013, 2015 ja 2017.

Kielen muutos herättää Hintikassa ensisijaisesti innostusta.

– Oon aivan fiiliksissä. Seuraan haltioituneena lasteni maailmaa ja sen alati kehittyviä salakoodeja.

Hän on kehottanut seuraajiaan ehdottamaan kommentteihin lisää vastaavia nuorisofraaseja.

Niitähän riittää.

Eräs seuraaja kertoo, että hänen poikansa vastaa viesteihin toisinaan vain yhdellä kirjaimella. Jos hän kehottaa poikaa tekemään läksyt, tämä vastaa, että ”k”.

– Aluks mietin, että mitä himputtia. Mutta se tarkoittaa Ok...

– Mikään ei ole enää cool. Ihan kaikki on slay, valistaa toinen seuraaja. Huomioon yhtyy pari muutakin Hintikan seuraajaa.

– Meidän teini sanoo landea farmiksi, toteaa kolmas.

Toisaalta, kun vanhempi sukupolvi alkaa tällä lailla kesyttämään villinä ja vapaana kirmaavaa nuoremman polven vernakulaaria, muuttuu se välittömästi – näin nuorisoilmaisua hyödyntäen – leimiksi, eli tylsäksi, laimeaksi, naurettavaksi (juonnettu englannin kielen latteaa tarkoittavasta sanasta lame).

– Toi ei oo fresh [tuore], eräs seuraaja töksäyttää.

– Joo tää mun postauskaan ei todella ollu FRESH, Hintikka myöntää nauruhymiön kera.

Kohta Hintikan ja hänen naapurinsa lapset puhuvat jostain ihan muusta, ja sama ihmettely alkaa taas alusta.