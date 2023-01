Draama ottaa uusia kierroksia: Shakiraa pettänyt jalkapalloilijatähti julkaisi ensimmäisen kuvan 23-vuotiaan rakkaansa kanssa

Gerard Pique vahvisti uuden suhteensa pian sen jälkeen, kun Shakira oli piikitteli häntä uutuuskappaleessaan.

LAULAJA Shakiran, 45, ja ex-jalkapalloilija Gerard Piquen, 35, suhde päättyi eroon kesäkuussa 2022 Piquen uskottomuuden takia.

Eron sinetöineen tapauksen toinen osapuoli on väitetysti 23-vuotias Clara Chia Marti, jonka kanssa Piquen uskotaan pitäneen yhtä erosta eteenpäin.

Nyt Pique on vahvistanut suhteensa Clara Chia Martin kanssa Instagramissa. Ex-jalkapalloilijatähti julkaisi uuden rakkaansa kanssa selfien, jossa kaksikko on läheisissä tunnelmissa. Kuva on kerännyt jo yli kaksi miljoonaa tykkäystä.

Shakira ei ole jäänyt nuolemaan näppejään, vaan hän on laukonut täyslaidallisen ex-miestään kohtaan haastatteluissa ja jopa musiikissa.

Pique julkaisi yhteiskuvan pian sen jälkeen, kun poptähti oli sivaltanut häntä uudessa kappaleessaan. Shakira laulaa kappaleessa olevansa ”kahden 22-vuotiaan arvoinen” ja laulaa Piquen vaihtaneen ”Ferrarin Renault Twingoon”.

Moni tulkitsee, että Pique halusi yhteiskuvalla näpäyttää takaisin.

Pique Renault Twingo -autonsa kanssa 15. tammikuuta.

Piquen salasuhteen on huhuttu paljastuneen hillopurkin ansiosta, kertoi ShowNews Today. Lehden mukaan Shakira jätti jääkaappiin purkin mansikkahilloa, jota Pique tai pariskunnan lapset eivät syö.

Palattuaan kotiinsa matkalta purkki kuitenkin löytyi jääkaapista tyhjänä. Shakiralle tämä oli selvä merkki siitä, että kotona oli käynyt joku tuntematon vieras.

Tarinaa osaltaan tukevat viittaukset jääkaappiin Shakiran Te Felicito -kappaleen musiikkivideolla. Siinä laulaja avaa jääkaapin, josta tosin paljastuu hillopurkin sijaan kappaleella myös esiintyvän Rauw Alejandron pää.

Shakiran ja Piquen eromyrsky on kesän jälkeen ottanut lisää tuulta alleen, kun huhujen ja väitteiden mukaan Piquella olisi ollut erinäisiä syrjähyppyjä jo vuodesta 2012 asti.

Laulaja ei myöskään ole säästänyt naapurissa asuvaa ex-anoppiaan. Paikallisten mukaan Shakira soittaa Piqueta sättivää kappaletta kovaan ääneen kaiuttimista sekä asemoi noita-akkaa esittävän nuken suoraan kohti Piquen äidin taloa, kertoi Daily Mail.

Kolumbialainen Shakira ja jalkapalloilija Piqué olivat yhdessä yli kymmenen vuoden ajan. Heillä on kaksi yhteistä lasta, kahta yhteistä lasta, Milan, 7, ja Sasha, 10.