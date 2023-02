"Maailman halutuin mies" täyttää 29 vuotta

Harry Styles on tehnyt kappaleellaan ennätyksen ja haastanut pukeutumisellaan sukupuoliroolien ahtaita lokeroita. Uran lisäksi hänen rakkauselämänsä on puhuttanut julkisuudessa.

Viime vuosina nimeen Harry Styles ei ole voinut olla törmäämättä. Nimi on keikkunut niin soittolistojen kärjessä, elokuvien julisteissa sekä lehtien kansissa. Brittitähti on myynyt stadioneita täyteen niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin.

Viime vuonna Stylesin As It Was -kappale rikkoi ennätyksiä ollessaan 15 viikon ajan Yhdysvaltojen Billboard-listan ykkösenä. Siihen ei yksikään sooloartisti ole yltänyt aiemmin. Se oli myös Spotify-palvelun kuunnelluin kappale 1,5 miljardilla soittokerralla.

Maailman halutuimmaksi mieheksi tituleerattu Styles on samaa aikaa avoin ja mystinen hahmo.

– En ole koskaan puhunut elämästäni työn ulkopuolella ja olen huomannut sen olleen hyödyllistä. Aina tulee olemaan jokin versio narratiivista ja päätin, etten aio mitenkään käyttää aikaa sen korjaamiseen, Styles on kertonut Rolling Stonen haastattelussa.

Keskiviikkona 1. helmikuuta 29 vuotta täyttävä Styles on kiistämättä saavuttanut urallaan paljon ja noussut oman aikakautensa ilmiöksi. Mutta kuka hän oikein on ja miten nuoresta brittipojasta tuli yksi tämän päivän isoimmista tähdistä?

Nousujohteinen ura sai alkunsa vuonna 2010, kun tummilla kiharoilla varustettu 16-vuotias päätti kokeilla onneaan Britannian X Factor -laulukilpailussa. Sitä ennen Styles oli laulajana White Eskimo -bändissä, jonka hän oli perustanut kavereidensa kanssa.

Pienessä leipomossa työskennellyt nuorukainen vitsaili ohjelman tuomarin Simon Cowellin kanssa leivoksista ennen kuin hän esitti Hey, Soul Sister -kappaleen tuomareille.

Esitys ei täysin vakuuttanut.

Tuomarit pyysivät Stylesiä esittämään vielä jotain muuta ja vaikka versio Isn’t She Lovely -kappaleesta ei ollut tyylipuhdas suoritus, teki se kuitenkin vaikutuksen Cowelliin ja Nicole Scherzingeriin. Kolmas tuomari Louis Walsh ei olisi päästänyt Stylesiä jatkoon.

Seuraavassa vaiheessa Stylesin tie meinasi tyssätä, mutta tuomarit päättivät yhdistää viisi nuorta yhdeksi ryhmäksi ja niin syntyi vuosikymmenensä isoin poikabändi One Direction.

Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson ja Harry Styles. Zalik jätti One Directionin ensimmäisenä ja on sittemmin puhunut entisestä bändistään negatiiviseen sävyyn.

Loppu on historiaa. One Direction saavutti suurta menestystä ja kirkuvat fanit valtasivat keikkapaikkoja ympäri maailmaa. Sen viidestä laulajasta tuli tähtiä ja hysteriaa verrattiin Beatlemaniaan. Vuonna 2015 yhtye ilmoitti jäävänsä tauolle joitakin kuukausia sen jälkeen, kun Zayn Malik jätti kohun saattelemana yhtyeen.

One Direction julkaisi viisi albumia, keikkaili ympäri maailmaa ja aiheutti The Beatles -yhtyeeseen verrattua fanihysteriaa.

Jokainen yhtyeen jäsenistä on sittemmin luonut itselleen uraa sooloartistina. Styles on kiistatta menestynein kaikista viidestä jäsenestä Grammy-palkinnolla, ennätyksiä rikkovilla listahiteillä ja useilla elokuvarooleilla.

Soolomenestys ei ole saanut Stylesia häpeilemään menneisyyttä poikabändissä, vaan hän on toistuvasti puhunut kiitollisuudestaan sitä kohtaan.

– Tyypillisesti yleensä ajatellaan, että pitäisi hävetä menneisyyttään sellaisessa bändissä. Rakastin aikaani siinä. Se oli kaikki uutta minulle ja halusin oppia niin paljon kuin mahdollista, hän on kommentoinut myöhemmin aikaansa One Directionissa.

Uransa alusta asti Styles on ollut otsikoissa myös rakkauselämänsä vuoksi. Styles on viimeisimpänä yhdistetty romanttisesti näyttelijä-ohjaaja Olivia Wildeen, jonka hän tapasi tähdittämänsä Don’t Worry Darling -elokuvan kuvauksissa.

Olivia Wilden (vas.) ja Harry Stylesin suhde aiheutti viime vuonna paljon kohua.

Suhde oli yksi viime vuoden kohutuimmista suhteista Hollywoodissa. Styles ei itse puhu julkisesti ihmissuhteistaan, mutta hän on ympäripyöreästi sanonut suhteen saaman kritiikin olleen uuvuttavaa.

Elokuvan kulisseista tihkui ikäviä huhuja julkisuuteen ja pariskunnan suhteen väitettiin aiheuttaneen kitkaa heidän ja elokuvan naispääosan Florence Pughin välille.

Wilden liitto näyttelijä Jason Sudeikisin kanssa oli päättynyt vain paria kuukautta ennen suhdetta Stylesin kanssa, jonka myötä Stylesia syytettiin netin keskustelupalstoilla kodinrikkojaksi.

28-vuotiaan Stylesin ja 38-vuotiaan Wilden suhde puhutti myös ikäeron vuoksi. Kyseessä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun Styles on yhdistetty romanttisesti itseään vanhempaan henkilöön.

Ensimmäisen julkisuudessa pyöritelty suhde Stylesillä oli tähden ollessa 17-vuotias. Pian X Factoriin osallistumisen jälkeen brittilehdistö uutisoi Stylesin ja Xtra Factor -ohjelmaa juontaneen Caroline Flackin seurustelevan. Pariskunnan suuri ikäero aiheutti kohua ja kolmekymppinen Flack kertoi myöhemmin kokeneensa aiheen vuoksi häirintää.

– Olimme molemmat sinkkuja ja tulimme todella hyvin toimeen. Asiat vaikeutuivat vasta, kun siitä tuli julkista tietoa. Aluksi se oli hyvin leikkisää. Hän (Styles) vitsaili viehättyvänsä vanhemmista naisista, Flack kertoi aikanaan The Sunin haastattelussa.

Caroline Flack ja Harry Styles tapasivat X Factorin kuvauksissa.

Love Island -ohjelmaa juontanut Flack riisti vuonna 2020 oman henkensä. Styles kunnioitti ex-tyttöystävänsä muistoa muun muassa pukeutumalla Brit Awardseissa mustaan surunauhaan.

Vuosien 2012 ja 2013 aikana Styles yhdistettiin poptähti Taylor Swiftiin. Parin toiset treffit tallentuivat paparazzien kuviin Central Parkissa ja suhde tuli ryminällä julkisuuteen. Parin suhteen on kerrottu olleen myrskyisä ja huhujen mukaan ero tapahtui riitaisissa merkeissä, kun Daily Mailin mukaan Swift nähtiin poistumassa etuajassa yhteiseltä lomalta.

Taylor Swift ja Harry Styles joulukuussa 2012.

Esimerkiksi Swiftin I Knew You Were Trouble -kappaleen on yleisesti uskottu liittyvän Stylesiin.

Huhujen mukaan Stylesilla ja X Factoria tuomaroineella Scherzingerillä oli pari vuotta ohjelman jälkeen romanttista kipinää. Scherzingerin lähipiirin mukaan silloin 35- ja 19-vuotiailla oli sutinaa, mutta he eivät koskaan tapailleet.

Pussycat Dolls -yhtyeestä tutulla Nicole Scherzingerillä ja Harry Stylesilla oli huhujen mukaan aikoinaan sutinaa.

On Styles yhdistettu kahteen eri otteeseen myös Kardashanin perheeseen kuuluvaan Kendall Jenneriin. Kaksikon suhde ei kuitenkaan kestänyt huhujen mukaan kahden menestyvän ihmisen kiireisiä aikatauluja.

Kendall Jennerin ja Harry Stylesin on huhuttu seurustelleen vuosina 2013 ja 2015.

Sen lisäksi vuosien aikana Stylesin on kerrottu tapailleen useita eri malleja.

Stylesin rakkauselämän lisäksi myös hänen seksuaalisuutensa on kiinnostanut ihmisiä jo pidempään. Viime vuonna Styles kertoi kokeneensa seksielämäänsä vuosien ajan liittyneestä häpeästä. Nuorena suosioon nouseminen aiheutti sen, että hän häpesi pitkään seksuaalista aktiivisuuttaan ja siitä syntyneitä huhuja.

– Pitkään koin, että ainoa asia, joka oli yksin minun, oli seksielämäni. Olin siitä niin häpeissäni. Häpeissäni siitä, että ihmiset tiesivät minun harrastavan seksiä ja siitä, että he tietäisivät kenen kanssa, Styles on sanonut Better Homes and Gardens -lehden haastattelussa.

Harry Styles olisi halunnut näytellä rockin kuningasta Elvis-elokuvassa. Ohjaajan mielestä Styles oli liian ikoninen jo itsessään näyttelemään Elvistä.

Enää supertähti ei koe häpeää, mutta hän pitää silti yksityiselämänsä visusti omana tietonaan. Siitä huolimatta, että siitä puhutaan julkisuudessa paljon.

– Ystävieni kanssa olen hyvin avoin asiasta, mutta koen niiden olevan yksityisiä ja henkilökohtaisia. Meidän pitäisi olla entistä avoimempia ja hyväksyvämpiä, hyväksyä kaikki sellaisina kuin he ovat. Siihen suuntaan meidän pitäisi olla menossa, etteivät tällaiset asiat (seksuaalinen suuntautuminen) enää merkitse mitään.

Styles vuoden 2019 Met Galassa.

Vuonna 2020 Styles teki historiaa poseeraamalla ensimmäisenä miehenä yksin amerikkalaisen Voguen kannessa. Sukupuolinormeja murtavasta pukeutumistyylistään tunnettu Styles teki sen mekossa.

– On jännittävää, että kaikenlaiset rajat ovat murtumassa. Kun ottaa pois sen, että ”on vaatteita miehille ja vaatteita naisille”, avautuu kokonainen leikkikenttä. Menen kauppoihin ja löydän itseni katselemasta naisten vaatteita ja ajattelen, että ne ovat mahtavia. Kun asetat rajoja elämässäsi, rajoitat vain itseäsi, Styles sanoi haastattelussa.

Stylesissa kaikki tuntuu kiinnostavan hänen fanejaan ja netissä leviää mitä ihmeellisimpiä faniteorioita ja huhuja tähteen liittyen. Yksi näistä oli huhu neljästä nännistä, jonka Styles on sittemmin itse vahvistanut Chelsea -ohjelman haastattelussa.

Harry Stylesin musiikki rikkoo ennätyksiä, mutta tähden taitoja näyttelijänä on kritisoitu.

Stylesia on syytetty myös queerbaitingista. Termi tarkoittaa sitä, että henkilö antaa ymmärtää kuuluvansa seksuaalivähemmistöön saadakseen huomiota. Styles ei ole itse julkisesti määritellyt omaa seksuaalisuuttaan.

– Mielestäni kaikilla, myös minulla, on oma matkansa oman seksuaalisuutensa kanssa ja sen hyväksymisessä, hän on sanonut Rolling Stonen haastattelussa.

Harry Stylesia on verrattu Queenin edesmenneeseen laulaja Freddie Mercuryyn.

Stylesia on myös puolusteltu, ettei kenenkään tarvitse lokeroida itseään vahvistaakseen oikeuttaan ilmaista itseään haluamalla tavalla.

Styles vuonna 2018.

– Joskus ihmiset sanovat, että olen julkisesti ollut vain naisten kanssa. Mutta en mielestäni ole ollut julkisesti kenenkään kanssa. Jos joku ottaa kuvan sinusta jonkun kanssa, ei se tarkoita, että olet päättänyt olla julkisesti suhteessa.

Harry Styles tunnetaan hiteistään kuten As It Was, Watermelon Sugar ja Adore You. Sen lisäksi hän on näytellyt esimerkiksi elokuvissa Dunkirk, Don’t Worry Darling ja My Policeman.

