Laila Räikän puoliso hukkui Thaimaassa – leski kertoo, miten ihmeellisellä tavalla tämä pelasti hänen oman henkensä

Teatteriohjaaja Ossi Räikkä kuoli Thaimaassa neljä päivää ennen tsunamia. Hänen vaimonsa Laila Räikkä uskoo tapahtuneen pelastaneen hänen oman henkensä. – Olisimme ilman muuta huuhtoutuneet tsunamin mukana, hän sanoo.

Kun lentokone joulukuussa 2004 nousi kohti Thaimaata, tunnelma oli hilpeä.

Ossi ja Laila Räikkä olivat olleet jo kerran aikaisemmin Phuketissa.

Siitä oli jäänyt kiva muisto. Aurinkoa, hyvää ruokaa ja hierontoja rannalla. Lekottelua lepotuoleissa hyvän kirjan kanssa.

– Sanoin miehelleni, että lähdetään uimaan Phuketiin, Laila Räikkä muistelee.

– Olin tehnyt jonkun telkkarijutun ja saanut rahaa.

Siihen aikaan Laila Räikkä näytteli Kuopion kaupunginteatterissa. Kahdeksan vuotta vaimoaan vanhempi teatteriohjaaja Ossi Räikkä oli jo eläkkeellä.

Heitä yhdisti taide. He olivat tavanneet nuorina lausuntakerhossa Raumalla. Ossi oli voittanut joka vuosi lausuntakilpailun. Kaikki mitalit ovat yhä kotona tallella.

– Olin päättänyt hakea teatteriin. Ajattelin, että tuolla miehellä on sama unelma kuin minulla.

Opettajat olivat kauhuissaan, kun Laila meni 15-vuotiaana Rauman kaupunginteatteriin tanssitytöksi. Se oli synnin paikka.

– Rakastuin Ossissa siihen, että en ollut tavannut ketään sellaista, joka olisi samalla lailla innostunut taiteesta.

Ossi Räikkä tähtäsi näyttelijäksi, mutta hänen äitinsä halusi poikansa opiskelevan opettajaksi. Opettajaseminaarin jälkeen tie vei sinne, minkä sydän jo tiesi: teatterikouluun.

Laila Räikästä tuli itseoppinut näyttelijä, jolla oli miehensä kanssa sama intohimo, teatteri. Kumpikin ymmärsi ja kunnioitti toistaan taiteilijana.

Ossi Räikkä Vaasassa 1981.

Heti valmistumisen jälkeen Ossi Räikkä palkattiin ohjaajaksi Joensuun kaupunginteatteriin. Sieltä ura jatkui Turun, Porin ja Vaasan kautta Tampereelle. Tampereen Työväen Teatterista tuli hänen kotiteatterinsa vuonna 1984.

Vakavien draamojen ohella hän ohjasi myös operetteja, musikaaleja ja tv-elokuvia ja näytteli Täällä pohjantähden alla -elokuvassa ja muissa rooleissa.

Viimeisinä vuosinaan Ossi Räikkä johti Kokkolan kaupunginteatteria.

Laila Räikkä näytteli usein miehensä ohjauksessa.

– Ossille oli opetettu teatterikoulussa, ettei ohjaaja saa käyttää omaa muijaa ohjaamissaan näytelmissä. Hän sanoi, että jos tulee rooli, johon sovin, ei hän ala pihtaamaan.

Parhaimmillaan Laila Räikkä kertoo olleensa sellaisissa rooleissa, joissa oli tarina avioliitosta ja siitä, mitä pariskunnan välillä tapahtuu.

– Olen näytellyt monessa Shakespearen kuningasnäytelmässäkin sekä monien kuuluisuuksien, kuten Lasse Pöystin kanssa.

Isänä Ossi oli hulluttelija, ja Lailan tehtävä oli pyörittää arkea ja auttaa pariskunnan kahta lasta läksyissä.

Työorientoituneella Ossi Räikällä oli usein vapaapäivänäkin kokous.

– Suunnittelin aina, mitä tehdään lasten kanssa, ja hän kysyi, pääsenkö minä mukaan. En arvannut kysyäkään. Olin oppinut itsenäiseksi.

Ossi Räikän hukkumisen jälkeen Laila Räikkä myi heidän yhteisen asuntonsa Tampereella. Nykyään hän arkailee käydä uimassa, jos jalat eivät ylety pohjaan.

Ensi vuoden joulukuussa Ossi Räikän kuolemasta tulee 20 vuotta. Hän hukkui Thaimaan Phuketissa joulukuun 22. päivä 2004, loman ensimmäisenä päivänä.

– Ehdimme olla perillä yhden yön, Laila Räikkä kertoo.

Perille tultuaan he olivat käyneet tilaamassa räätäliltä puvun aikuiselle pojalleen. Tarkoituksena oli teettää myöhemmin räätälillä vaatteita Ossille.

Seuraavana aamuna Laila kävi uimassa. Hän kehui merivettä Ossille ja kehotti tätä käymään rannalla kastautumassa. Ossi kertoi menevänsä.

Se jäi heidän viimeiseksi keskustelukseen.

Laila jäi tyytyväisenä ottamaan aurinkoa. Hän oli onnellinen.

– Yhtäkkiä näin, että Ossi makaa rannalla pitkällään ja hänelle annetaan tekohengitystä, Laila Räikkä kertoo.

Kauhea määrä ihmisiä oli ympärillä. Laila meni myös ja kosketti Ossin kättä.

– Tajusin, että tämä on se elokuvakohtaus, jossa polvistutaan toisen luokse, että et saa kuolla, mutta sitä kohtausta en nyt näyttele.

Joku oli tilannut ambulanssin. Sama mummo, joka oli auttanut aamulla aurinkotuolien kanssa, laittoi Ossin ja Lailan tavarat kasseihin.

Sairaalassa Laila joutui odottamaan pitkään. Kun lääkäri vihdoin tuli Lailan luokse, hän puhui ja puhui. Lopulta hän päätti puheensa: But he is dead. Mutta hän on kuollut.

Siellä Laila oli, yksin vieraassa maassa, odottamassa poliiseja, jotka tulisivat tutkimaan aviomiehen kuolemaa.

– Tuli tunne, että pitää selviytyä eteenpäin. Menin syömään ja söin alkuruuan, pääruoan ja jälkiruoan. Otin rauhoittavia lääkkeitä ja nukuin.

Yöllä Laila tunsi ikään kuin läpsäisyn selkään. Hän koki sen viestinä Ossilta. Ossi ei koskaan silittänyt kädellä vaan enemmänkin tökkäsi vähän kömpelösti.

Shokin keskellä Laila muisti, että hänen pitää käydä räätälillä hakemassa pojalleen teettämänsä puku.

– Sanoin räätälille, että en enää tilaa lisää, sillä puolisoni kuoli.

Muutaman päivän kuluttua tytär oli vastassa Lailaa lentokentällä Suomessa. Ossin ruumis jäi vielä Thaimaahan.

– Tyttäreni sanoi, että siellä Thaimaassa on nyt tsunami.

Hyökyaallot saivat aikaan suurta tuhoa. Suomalaisia kuoli 179, enemmän kuin missään rauhan ajan onnettomuudessa.

Laila Räikkä uskoo, että hänkin olisi kuollut tsunamissa, jos asiat olisivat menneet toisin, ja he olisivat jääneet rantalomalle. Heidän hotellinsa oli rannassa. Aamuisin pariskunnalla oli tapana nukkua pitkään. Pelastautumismahdollisuudet olisivat olleet hyvin vähissä.

– Olisimme ilman muuta huuhtoutuneet tsunamin mukana. Kaikki olisi ollut selvää saman tien.

– Voin sanoa, että mieheni pelasti minut tsunamilta. Olen käyttänyt termiä, että hän korvasi kaikki pahat tekonsa, mutta se on enemmänkin vitsi.

Laila Räikän pelastukseksi löytyi tamperelainen hoitaja, joka oli antanut terapiaa niille, jotka palasivan tsunamin jäljiltä hengissä kotiin. – Tämän hoitajan kohtaaminen pelasti minut elämälle.

Tammikuussa teatterin harjoitukset alkoivat. Laila Räikkä näytteli tuolloin Kuopion kaupunginteatterissa August Strindbergin näytelmässä Kuolemantanssi.

– Olin aivan rikki. Näyttelin, vaikka se oli tuskan takana.

Olo oli turta. Laila Räikkä muistelee, että hän ei itkenyt koko aikana. Aivan kuin hänellä olisi ollut itkulukko.

– Tampereella sairaanhoitaja sanoi, että sinulla menee elimistöön suru. Kaikki arvoni olivat huonot.

Pelastukseksi löytyi tamperelainen hoitaja, joka oli antanut terapiaa niille, jotka palasivat hengissä kotiin tsunamin jälkeen. Hän ehdotti, että voisi auttaa Lailaakin. Hoitaja kehotti kertomaan rauhallisesti, miltä tuntuu.

– Puhuin tunnin ja itkin ja puhuin. Sen jälkeen kävin kuusi kertaa puhumassa. Kunnes hoitaja sanoi, että nyt voit edetä omillasi ja tule takaisin, jos tulee paha paikka.

– Tämän hoitajan kohtaaminen pelasti minut elämälle.

Koskaan ei selvinnyt, miksi Ossi Räikkä hukkui. Mikä veti hänet pohjaan?

Hän oli ollut sydäntutkimuksissa ennen Thaimaan-matkaa. Kaiken piti olla kunnossa.

– Minulle tapahtui Ossin hukkumisen jälkeen niin, että aloin aristella luonnonvesissä uimista. Tuli tunne, että vajoan. Piti pyytää, että ottakaa kädestä kiinni. Aristan mennä uimaan, jos jalat eivät ylety pohjaan.

Ossi Räikän ruumis tuotiin Suomeen tammikuussa. Hän tuli Suomeen siviiliuhrina. Viikko hänen jälkeensä tulivat ensimmäiset tsunamin uhrit.

– En ollut lentokonetta vastassa, sillä näyttelin Kuopiossa. Tytär ja poika menivät lentokentälle.

Hautajaiset olivat isot. Mukana oli paljon teatteriporukkaa.

Yllättävä kuolema oli aikamoinen isku. 69-vuotiaana Ossi Räikällä piti olla vielä vuosia edessä.

Ossin kuoleman jälkeen yhteinen koti Tampereen keskustassa myytiin. Se oli liian iso yhdelle ihmiselle. Nykyisestä kodista on näkymä järvelle.

Uutta miestä Laila Räikkä ei enää elämäänsä kaipaa.

– Mutta ehdottomasti kaipaan häntä. Joskus sanon, että tule Ossi lähelle vähän. Itselle tulee hyvä olo.

– Olen iloinen, että hän on tässä kuvassa iloinen. Hän oli vakavikko, mutta tässä hän on tyytyväisen näköinen, Laila Räikkä sanoo Ossi Räikästä.

Kotona on esillä Ossin valokuvia. Laila Räikkä on tuonut tapaamispaikallemme ravintolaan kehystetyn valokuvan niiltä ajoilta, jolloin he olivat kolmekymppisiä ja asuivat Vaasassa.

Tumma komea mies katsoo kameraan hymyillen kauniin vaimonsa rinnalla.

– Olen iloinen, että hän on tässä kuvassa iloinen. Hän oli vakavikko, mutta tässä hän on tyytyväisen näköinen.

Helmikuun 3. päivänä Laila Räikkä täyttää 80 vuotta. Elämä on hiljentynyt, mutta näin on hyvä. Eläkkeelle päästyään hän oli saattohoitokodissa vapaaehtoisena 12 vuotta.

Hoitajan työ oli nuoruudenhaave. Tilaisuus tuli vasta eläkkeellä.

– Sain seurata kutsumustani. Olin saattanut isäni ja äitini kuolemaan.

Saattokodissa Laila Räikkä oppi, että kuoleva ei välttämättä murehdi, mitä elämässä on tapahtunut. Moni kuoleva haluaa pitää myös hauskaa.

– Opin, että kuolemaan voi suhtautua luonnollisena asiana.