Marja Hintikka teki merkittävän päätöksen lapsen syntymän jälkeen – paljastaa kotitöihin liittyvän säännön Ile-puolison kanssa

Marja Hintikka mennyt pelkäämättä kohti uusia haasteita nuoresta saakka. Tätä koski myös perheen perustaminen, sillä Hintikalle ei ollut lainkaan selvää, että hänestä tulisi äiti.

TV-JUONTAJA Marja Hintikan, 44, ura on Suomen tv-maailman huipulle on edennyt monen sattuman kautta. Markkinointiviestintää opiskellut nuori nainen työllistyi opintojensa jälkeen mainostoimistoon copywriteriksi, mutta lähti tavoittelemaan unelmaansa media-alalla, vaikka tarjolla oli kaikkea muuta kuin turvaa ja pysyvyyttä.

Hintikka oli 25-vuotias, kun irtisanoutui vakityöpaikastaan ja otti vastaan kuukauden työpestin juuri perustetulla YleX-kanavalla.

– Kyllä ihmiset sanoivat, että olet ihan hullu ja kysyivät, miksi teet noin, Hintikka muistelee.

– Olen uskaltanut tehdä elämässäni muutamia tällaisia kohtalonhyppyjä. Onneksi, hän sanoo.

Yksi suurimmista unelmista toteutui, kun Hintikka pääsi juontamaan YleX:n aamua yhdessä ihailemansa Mikko ”Peltsi” Peltolan kanssa.

Yksi kohtalonhypyistä oli hyppy täysin tuntemattomalle alalle, josta Hintikka oli aiemmin osannut vain haaveilla. Sitä Hintikka ei tiennyt, että työpaikalla edessä olisi pian toinenkin kohtalonhyppy.

Hintikka laitettiin istumaan työpisteelle, jossa jokainen aiemmin istunut oli rakastunut työkaveriinsa. Tuolloin sinkkuna elänyt Hintikka vannoi murtavansa ”kuormasta syöjän paikan” taian, mutta joutui pian pyörtämään puheensa ja haastamaan ajatusmallinsa, kun juontaja Ilkka ”Ile” Uusivuori käveli toimitukseen.

– Kun Ile purjehti toimitukseen, se oli menoa, Hintikka muistelee tapaamistaan aviomiehensä kanssa.

– Uskalsin rakastua työkaveriini, mikä oli ollut siihen saakka minulle ehdoton ei, koska ajattelin, että olen uranainen, enkä sotke näitä asioita keskenään.

Mustavalkoisuus ja ehdottomuus toimivat suojana elämän hallitsemattomuutta vastaan. Nyt, kolmen lapsen ja 20 vuoden työuran jälkeen Hintikka ymmärtää, ettei elämä ole hallittavissa.

Aluksi suhde työkaveriin herätti epävarmuutta. Hintikka oli tuolloin pääsemässä kiinni unelmaansa media-alalla ja mietti, mahtuuko rakkaus lainkaan samaan kuvioon. Lopulta vaikutus oli positiivinen.

Hintikka pelkäsi, miten seurustelusuhde vaikuttaisi radiostudion dynamiikkaan ja työpaikan ilmapiiriin.

– Salailimme suhdettamme aivan turhaan, sillä kaikki olivat jo aavistaneet. Työkaverit olivat onnellisia ja helpottuneita, kun paljastimme asian.

Nuorena Hintikka ajatteli rakkauden ja työn olevan toisistaan erillisiä asioita, mutta nyt hän ajattelee toisin.

– Se kaikki hyvä, mitä näin Ilessä työyhteisössä, on nyt olemassa kotielämässämme. Nuorena olin mustavalkoisempi ja lokeroin asiat tiukemmin, Hintikka miettii.

KYMMENEN ensimmäistä työvuottaan Hintikka teki töitä kelloon katsomatta ja suurempia vaatimatta. YleX:llä oli selkeät työehdot ja -sopimukset, mutta niiden lisäksi Hintikka teki monia ilmaisia juontokeikkoja saadakseen kokemusta ja näyttöjä tulevaa varten.

– Kyllä siihen meni kymmenen vuotta, että pystyi alkaa neuvotella. Nykyisin tuntuu välillä siltä, että ihmiset haluaisivat hypätä suoraan latvaan kiipeämättä puuta. Eihän se niin mene, Hintikka sanoo.

Hintikka ehti työskennellä radiojuontajana joitain vuosia ennen kuin kiinnostus hänen taitojaan kohtaan kasvoi myös television puolella. Ensin Hintikka nähtiin musiikin listaohjelmissa, jonka jälkeen hän sai juontajan paikan Ylen Puoli seitsemän -ohjelmasta.

– Minulle ei ole kelvannut urallani se perinteinen naisen paikka, että hymyilet ja hihität. Ei käy, minulla on asiaa. Se täytyy uskaltaa sanoa ääneen.

Jotain kohtalonomaista oli siinäkin, miten Hintikka päätyi juontamaan uutuusohjelmaa. Hintikka käveli Ylen käytävillä, kun tuottaja Juho-Pekka Rantala tuli vastaan.

– Myöhemmin hän sanoi, että hänelle tuli voimakas olo, että minut pitää pyytää ohjelmaan. Hän antoi minulle mahdollisuuden.

Kolme ja puoli vuotta ohjelmaa juonnettuaan Hintikka tuli raskaaksi. Esikoisen syntymästä vuonna 2013 alkoi paitsi äitiys, myös uudenlainen ura, jossa perheaiheilla on merkittävä rooli. Jokailtaiset Puoli seitsemän -ohjelman suorat lähetykset vaihtuivat erilaisiin tv-tuotantoihin, jotka oli helpompi yhdistää perhearkeen.

Suurin tv-unelma toteutui vuonna 2015, kun Hintikka sai omaa nimeään kantavan keskusteluohjelman Marja Hintikka Liven. Hintikka sai tietää ohjelman toteutumisesta vastatessaan tuottajan puheluun synnytyssairaalassa vain joitain hetkiä toisen lapsensa syntymästä.

– Meidän piti tehdä Ilen kanssa aika isot suunnitelmat, sillä meillä oli vastasyntyneen lisäksi kotona myös alle 2-vuotias taapero. Onneksi en vielä tiennyt päätöstä tehdessäni, että uudella tulokkaalla olisi kaiken maailman refluksit ja koliikit, Hintikka muistelee.

– Olen neuvotellut elämässäni paljon erilaisia sopimuksia, sekä hyviä että huonoja. Haluan kuitenkin neuvotella sopimukseni itse, Marja Hintikka sanoo.

Pariskunta päätti, että Uusivuori jäisi lasten kanssa kotiin, ja Hintikka lähtisi toteuttamaan pitkäaikaista unelmaansa. Sittemmin Hintikka ja Uusivuori ovat jakaneet vastuuta kotona vuorotellen ja tasapuolisesti.

Marja Hintikka Live nosti esiin perhe-elämään pinttyneitä käsitteitä ja tabuja viihteellisellä otteella. Hintikka sanoo antaneensa ohjelmalle kaikkensa, mikä toikin parhaan keskusteluohjelman Kultaisen Venlan.

Itsensä likoon laittaminen palkittiin Kultaisella Venlalla.

Venla-pysti kädessään Hintikka jäi äitiyslomalle, ja parin kolmas lapsi syntyi vuonna 2017. Lasten saaminen ei ollut itsestään selvää Hintikalle, eikä äitiys ollut asia, josta hän olisi unelmoinut vuosia. Ajattelumaailma muuttui, kun hän tapasi Uusivuoren ja rakastui.

– Annoin itseni muuttua. Jos minulta olisi kaksikymppisenä kysytty, haluanko lapsia, olisin vastannut, että tuskinpa. Mutta ei elämää kannata lyödä lukkoon, sillä mitä tahansa voi tapahtua, hän sanoo.

Ohjelman saaman huomion myötä Hintikalle alkoi olla yhä enemmän kysyntää televisiossa. Ammattitaito alkoi näkyä myös tilinauhassa ja neuvottelupöydissä, jossa Hintikka pystyi entistä useammin vaikuttamaan paremmin palkkaansa ja muihin ehtoihin.

– Kerran minulle sanottiin, ettei kenellekään ole maksettu tällaista palkkiota. Vastasin, että kukaan muu ei ole tehnyt näin paljoa töitä kuin minä. Se oli totta.

Hintikka haluaa kannustaa naisia ottamaan vastuun omasta taloudestaan, sekä pitämään huolen kotitöiden jakautumisesta oikeudenmukaisesti. Heidänkin perheessään kotityöt on jaettu tasaisesti.

– Työnjako voi olla vaikka kuinka perinteinen, kunhan työt jakautuvat edes jollain tavalla tasan.

TV-OHJELMIEN menestys on alkanut näkyä myös palkassa. Vuonna 2019 Hintikka kuului kovatuloisimpiin tv-juontajiin 196 000 euron ansiotuloillaan. Tulotason kasvu oli huomattava, sillä edeltävänä vuonna hän tienasi 29 000 euroa.

Vaikka tulot ovat kasvaneet roimasti, Hintikka sanoo olevansa maltillinen rahankäyttäjä, jolla on köyhän ihmisen identiteetti.

– Olen lama-ajan lapsi. Meillä säästettiin ja nuukailtiin kaikessa, hän kertoo.

Kun Hintikka putosi 8-vuotiaana katolta, ja ambulanssihoitajat leikkasivat hänen paitansa halki, äiti kursi riekaleet kasaan ja stailasi ompeleet siten, että paidasta tuli tytönkin mielestä hieno.

– Se oli pelin henki. Olen kasvanut säästeliäisyyteen, enkä osaa sellaista, että menisin tilipäivän jälkeen ostelemaan tavaroita, hän sanoo.

Hintikka haluaa kannustaa naisia ottamaan vastuun omasta taloudestaan, eikä suostua tekemään työtään pelkästä kutsumuksellisuudesta.

Joskus Hintikka joutuu muistuttamaan itseään, että voisi ostaa itselleen uusia asioita, esimerkiksi vaatteita. Nykyisin Hintikka satsaa laatuun esimerkiksi talvitakeissa ja retkeilyvarusteissa.

– Kun ostin ensimmäiset kunnon vaelluskenkäni, opin nauttimaan laadusta. Merinovillavaatteet ovat maagisia verrattuna siihen, kun lapsena käytin monesti isäni vanhoja kalsareita ja villaisia raappahousuja, hän nauraa.

Kotoa periytynyt säästeliäisyys näkyy esimerkiksi kauppareissuilla. Hintikka kokee yltäkylläisyytenä sen, ettei ruokakauppaan mennessään tarvitse miettiä hintoja.

– Se on riittävää minulle. Ja se, että voin tarjota esimerkiksi lapsille harrastusmahdollisuuksia.

Rahankäyttäjänä Hintikka yrittää tehdä fiksuja ratkaisuja. Hän sijoittaa osan, mutta sanoo yleensä pelaavansa varman päälle, eikä ota turhia riskejä.

– Minulla on ollut esimerkiksi sijoitusasuntoja. Sijoitukset ovat olleet onnistuneita, hän sanoo.

Raha ei aiheuta riitoja parisuhteessa, sillä Hintikka sanoo heidän olevan hyvin samanlaisia rahankäyttäjiä. Molemmat ovat tottuneet säästäväisyyteen jo lapsuudenkodeissaan.

– Siitä ei ole tarvinnut koskaan taistella. Olemme taloudellisesti tasa-arvoisia, ja se on minulle tärkeää.

” Olemme taloudellisesti tasa-arvoisia, ja se on minulle tärkeää.

Esikoista odottaessaan juontaja sai huomata, miten valtava vaikutus televisiolla oli: katsojat lähettivät hänelle suuria määriä itse kutomiaan sukkia ja vauvannuttuja.

– Minulle on myös tärkeää näyttää taloudellisen tasa-arvon mallia omille lapsilleni. Minulla on sekä poikia että tyttöjä, joten se, että he näkevät mitä on aito tasa-arvo, on hirveän iso arvo elämässä ja kasvatuksessa. Sitä opetan oman esimerkin kautta.

Nuukailuun tottunut juontaja ei ole koskaan tuntenut suurta huolta rahasta. Hintikka on ajatellut, että säästäväisenä ja yritteliäänä ihmisenä hän kyllä pärjää, ja elämiseen on aina riittänyt rahaa, vaikka ilmaista työtä onkin tullut tehtyä.

– Joskus en ole ymmärtänyt, että töistä olisi voinut pyytää palkkion. Olen esimerkiksi kirjoittanut kolumneja ilmaiseksi ja jälkeenpäin kuullut ihmettelyä, että eikö se Hintikka tästä laskuttanut. Silloinkaan minulla ei ollut oloa, että ylitseni olisi kävelty. Ehkä oikeissa paikoissa olen osannut pitää puoleni.

Hintikan mukaan jokaisen naisen tulisi ottaa vastuu omasta taloudestaan. – Järkytyn aina vähän siitä, että parisuhteessa siedetään mitä tahansa siksi, että saadaan ajaa kivalla autolla.

HELMIKUUSSA MTV3:lla alkaa Hintikan tuorein tv-työ Laulu rakkaudelle -ohjelmassa. Hintikka tapaa yllätettävien penkissä monia tuttuja kasvoja, joita hän on saanut haastatella uransa varrella.

– Minulla on henkilökohtainen suhde moniin heistä, ja se tuntuu minustakin ihanalta, että he saavat yllätyksen.

Pian alkavalla kolmannella kaudella lavalle nousevat ensimmäistä kertaa niin pääministeri kuin presidenttikin, mutta myös eläin. Rakkauttakin on tarjolla.

– Pääsemme todistamaan, kun pitkään yhdessä olleet puolisot yllättävät toisiaan. Saamme todistaa parisuhdedynamiikkaa aidoimmillaan, Hintikka kuvailee.

