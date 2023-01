Anna Puu kuvailee Annassa "suomalaisen naisen vartaloaan" – tästä hän pitää ulkonäössään

Viime vuodet pitkälti perhe-elämäänsä keskittynyt laulaja kertoo, mistä pitää omassa ulkonäössään eniten.

Laulaja ja The Voice of Finland -tuomari Anna Puu avaa tuoreessa Annan haastattelussa elämänsä käänteitä viimeisen parin vuoden ajalta.

40-vuotias artisti kertoo sekä arjestaan äitinä sekä uusperhe-elämästään Jukka Immosen kanssa, mutta Puu myös pohtii, miten seesteiseksi kääntynyt elämä sekä äitiys ovat vaikuttaneet hänen ulkonäköönsä.

– En ole sitä tyyppiä, joka palautuu raskaudesta saman tien. Se harmittaa lähinnä siksi, etten mahdu joihinkin lempivaatteisiini. Joko niistä on luovuttava tai sitten piiskaan itseni taas kuosiin, vuonna 2021 kuopuksensa saanut Puu sanoo.

Laulaja myöntää joskus toivoneensa, että hän olisi ruumiinrakenteeltaan siro kuin ”ranskalainen ballerina”. Samalla Puu kuitenkin toteaa olevansa sinut kehonsa kanssa sellaisenaan, eikä hän häpeile käyttää esimerkiksi keikkavaatteitaan, oli vartalotyyppi mikä tahansa.

– Satun olemaan lyhyt suomalainen nainen, jolla on iso peppu ja pienet rinnat. Hyvin näilläkin on pärjätty! En pyytele anteeksi sitä, että kehossani on mutkaa ja muhkuraa.

Ulkoisesti parhaaksi ominaisuudekseen laulaja itse nostaa kasvonsa.

– Mielestäni minulla on valoisa katse. Salaa otetut resting bitch face -valokuvat paljastavat, että kasvot ovat alkaneet jo vähän roikkua. Hymyillessä sitä ei onneksi huomaa.

Anna Puu ja Jukka Immonen astelivat alttarille vuonna 2022. Kuvassa pari Linnan juhlissa vuonna 2018.

Anna Puu asteli Immosen kanssa alttarille viime vuoden lokakuussa.

Parin ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi toukokuussa 2021. Puulla on tuon poikalapsen lisäksi myös vuonna 2010 syntynyt tytär edellisestä liitostaan.

Tänä vuonna Puu aktivoituu musiikkirintamalla uudelleen. Laulajalta on tulossa uusi albumi ja keikkoja piisaa, mutta samalla kotiarjessa on saavutettu uusi virstanpylväs, sillä perheen kuopus aloitti vuodenvaihteen jälkeen päiväkodissa.

– Nyt harjoitellaan taas pitkän tauon jälkeen päiväkotielämää. Huomaan jo nyt, että en ole maailman särmin lähtemään – ja kiire aamuisin saa pinnan kireälle, Puu kertoi Me Naisten haastattelussa.

Anna kertoi myös, että nelikymppisenä äidiksi tuleminen käynnisti useita ikäkriisejä.

– Toisaalta se pitää nuorena, kun konttailee ja juoksee taaperon perässä. Energia on vain pakko löytää jostakin. Alle kolmekymppisenä äitinä sitä vielä kuvitteli, että on ikuinen virta jaksamisen kanssa.