Metal Hammer: Tarja Turunen kertoo suoraan nykyväleistään Nightwishin jäseniin: "Se kaikki kuoli jo kauan sitten"

Tarja Turunen avaa mahdollisia syitä hänen aivoinfarktilleen, jonka laulaja sai vuonna 2018.

Huippusuositun metallibändin Nightwishin entinen laulaja Tarja Turunen avautuu Metal Hammer -lehdessä terveysongelmistaan ja väleistään yhtyeen entisiin ja nykyisiin jäseniin.

Turunen sai potkut vuonna 1996 perustetusta, yhdestä Suomen menestyneimmästä yhtyeestä vuonna 2005. Turunen erotettiin avoimella kirjeellä, jossa kerrottiin Turusen ja yhtyeen kosketinsoittaja-lauluntekijä Tuomas Holopaisen erittäin vaikeista väleistä.

Metal Hammerin toimittaja kysyy Turuselta, millaiset välit hänellä on yhtyeen jäseniin, jotka erottivat hänet aikanaan Nightwishista.

– Ainoa ihminen, johon minulla oli yhteys, oli Marko Hietala, mutta hän ei ole enää yhtyeessä. Minä jopa lauloin hänen kanssaan kerran. Muiden kanssa olemme olleet vain sähköpostiyhteydessä, Turunen aloittaa.

– Kaikki on ihan hyvin, mutta emme ole tekemisissä. Se kaikki kuoli jo kauan sitten. Lähetin Tuomas Holopaiselle viestin, kun hänen isänsä kuoli, ja olemme ihan ok, Turunen kertoo vastaukseksi.

Tarja Turunen kertoo lehdelle voivansa nyt hyvin. Hän sai aivoinfarktin vuonna 2018.

Turuselta myös kysytään, haluaisiko hän elvyttää välejään entisiin bändiläisiin.

– Olen onnellinen näin enkä kadu mitään. Toivon, että myös he ovat onnellisia, Turunen vastaa.

Ilta-Sanomat kertoi kaksi vuotta sitten, kuinka Tuomas Holopainen myönsi myöhemmin, että Turusen potkut hoidettiin huonosti.

– Asiat meni niin kuin niiden piti mennä, mutta tapa millä se tehtiin, oli huono. Sen voivat meistä kaikki myöntää. Nurkkaan ajettu eläin ei toimi järkevästi, se haluaa vain pois nurkasta keinolla millä hyvänsä. Mutta siinä tilanteessa kaikki toimivat väärin, se oli erittäin huonosti hoidettu tilanne, Holopainen sanoi Soundin haastattelussa vuonna 2015.

Yhtyeen entinen basisti Marko Hietala avasi Turusen potkuihin johtaneita tapahtumia vuonna 2017 julkaistussa Ruostumaton-kirjassa. Kirjassa kerrotaan kulisseissa tapahtuneista yhteenotoista.

Kirjassa kerrotaan, että Turunen ilmoitti tekevänsä yhtyeen kanssa enää yhden levyn, mutta ei keikkoja. Hän oli myös sanonut, ettei esiintyisi enää koskaan yhtyeen kanssa Yhdysvalloissa.

– Kaikkia v*****i ihan suunnattomasti. Tiesihän jenkkirundin peruuntuminen isoa lovea koko rundiporukan tienesteihin, ja tämä tapahtui juuri kun bändin paras levy oli nousussa siellä. Oltiin hukkaamassa maailman suurin markkina-alue, Hietala kertoi kirjassa.

Lue lisää: Nightwishin kulisseissa on kiehunut jo vuosia – menestyksen varjopuoli tuli esiin, kun Tarja Turunen sai potkut ja Anette Olzon ryntäsi itkuisena lavalta

Lue lisää: Tarja Turunen sai aivoinfarktin – puoliso löysi keittiöstä sirpaleiden keskeltä puhekyvyttömänä: ”On ollut vaikea ymmärtää, miksi sairastuin”

Turunen kertoo Metal Hammerille myös vuonna 2018 saamastaan aivoinfarktista. Me Naiset kertoi vuonna 2021 Turusen saamasta infarktista ja siitä, kuinka hänen puolisonsa Marcelo Cabuli löysi hänet keittiöstä sirpaleiden keskellä.

– Infarkti johtui stressistä, Turunen kertoo Metal Hammerille.

Turunen selittää, että tuolloin hänen managerinaan toimiva miehensä jäi kotiin heidän 4-vuotiaan lapsensa kanssa, kun Turunen lähti kiertueelle. Turunen oli näin ollen vastuussa päätöksistä ja kiertueen onnistumisesta.

– Olen artisi, en pomo. Jos ilmi tuli jokin ongelma, kaikki kääntyivät puoleeni, Turunen perustelee kovan stressin lähdettään.

Turunen kertoo Metal Hammerille voivansa nyt hyvin. Turunen toteaa, että hänen viimeisin albuminsa The Raw syntyi infarktin jälkimainingeissa ja terveysongelmien inspiroimana. Turunen on julkaisemassa albumin Living The Dream, joka koostuu hänen parhaimmista kappaleistaan.

– Voin nyt julkaista tämän ja aloittaa alusta, Turunen kertoo.