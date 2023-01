Mikael Persbrandt

Ruotsin suosituimpiin näyttelijöihin kuuluva Persbrandt on niittänyt aiemmin mainetta myös näyttelijämaailman pahana poikana.

1990-luvun lopussa hän vietti illat Dramaten-teatterin näyttämöllä, päivät kovapintaisen poliisin Gunvald Larssonin roolissa Beck-elokuvien kuvauksissa ja yöt baarissa. Vapaa-aika meni alkoholi- ja huumehuuruissa.

Raju elämäntyyli ja holtittomuus kostautuivat. Hän sai potkut Dramatenista 2007.

Elokuviin hänet vielä kelpuutettiin. Kansainvälisen läpimurtonsa Persbrandt teki 2010 Susanne Bierin draamatrillerissä Kosto, joka sai Oscar-palkinnon parhaana ei-englanninkielisenä elokuvana.

Työ loppuivat Beck-elokuvissa 2016 – jälleen huumesekoilujen ja -tuomioiden takia. Elämäkerrassaan (2018) Persbrandt kertoo olleensa yli 20 vuotta riippuvainen kokaiinista ja alkoholista.

Viime vuodet raittiina ovat kuitenkin osoittaneet, että hänestä on yhä maailmantähdeksi.

Hollywood-jännärissä Se mikä ei tapa (2018) hän esitti hakkeri Lisbeth Salanderin (Claire Foy) hyväksikäyttäjäisää. Saman vuonna hänellä oli pääosa draamakomediassa The Cake General (C More).

2019 hän sai roolit suomalais-chileläisessä suurtuotannossa Invisible Heroes sekä Netflixin draamasarjassa Sex Education remonttireiskana, joka ihastuu Gillian Andersonin näyttelemään seksiterapeuttiin. Hän on yhä yksi sarjan päänäyttelijöistä.

Persbrandtilla on toimittajapuolisonsa kanssa kolme lasta.