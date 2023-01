Kansainvälisen tason suomalaissarja kuvattiin ääriolosuhteissa – Antti Reini sai kuvauksissa pysyvän vamman

Maailmanlevitykseen tähtäävän Poromafia-sarjan pääosissa nähdään Mikael Persbrandt, Samuli Edelmann, Aake Kalliala ja Anna-Maija Tuokko.

Samuli Edelmann näyttelee moottorikelkkaliivijengin pomoa. Antti Reini on yksi liivijengin jäsenistä.

Kotimaisen mustan huumorin sävyttämän Poromafia-uutuussarjan idea on niin uniikki, että se on herättänyt jo laajaa kiinnostusta kansainvälisestikin.

Lapissa kuvattu sarja kertoo pohjoisen erämaita hallitsevasta Nelihangan suvusta sekä moottorikelkkaliivijengien valtataistelusta.

Päärooleissa ovat maailmankuulu ruotsalaisnäyttelijä Mikael Persbrandt sekä suomalaistähdet Samuli Edelmann, Aake Kalliala ja Anna-Maija Tuokko.

Tuottaja Pete Eklund kuvailee sarjaa Mad Max -henkiseksi mustan komedian rikos- ja perhedraamaksi, jonka ympäristö ja tarina ovat hyvin poikkeuksellisia.

– Kansainvälisiä rahoittajia kiinnosti sarjassa etenkin tarinan moottorikelkkaliivijengit, sillä se maailma on ainutlaatuinen.

Sarjan englanninkielinen nimi on Reindeer Mafia, ja C Moren alkuperäissarja julkaistaan tuoreeltaan myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Aake Kalliala näyttelee mafiasuvun päätä.

Sarjan rahoittajat ovat C More Pohjoismaat ja amerikkalais-saksalainen Dynamic Television.

Sarja on saanut inspiraationsa Mikko-Pekka Heikkisen samannimisestä romaanista, mutta se mukailee sitä vain osittain.

– Kirjaa ei ollut vielä edes kirjoitettu, kun kuulin tästä kummallisesta maailmasta. Moni rahoittajakin oli aluksi varovainen, sillä tällaista sarjaa ei ole ikinä ennen tehty. Onhan se nyt ihan päätön idea: moottorikelkkajengi jossain syrjäseudulla, Eklund naurahtaa.

Lapissa sijaitsevat kuvauspaikat tuovat sarjaan oman taikansa.

– Lappi on monelle tuntematon alue ja kansainvälisesti eksoottinen paikka, johon voi luoda vaikka minkälaisen maailman.

Kuvausolosuhteet Kilpisjärvellä olivat jäätävät.

Mika Kurvisen käsikirjoittamaa ja ohjaamaa sarjaa on suunniteltu poikkeuksellisen pitkän aikaa, peräti kuusi vuotta.

Sarjan rooleissa nähdään myös muun muassa Antti Reini, Ilkka Villi, Olavi Uusivirta, Mikko Kouki, Tommi Eronen, Kaarina Hazard, Kaija Pakarinen ja Paavo Westerberg.

Monissa ulkomaisissa tuotannoissa mukana ollut Antti Reini uskoo, että tragikoomiseksi, koskettavaksi ja hauskaksi kuvailemansa Poromafia-sarja menestyy myös Suomen ulkopuolella.

– Käsikirjoitus on aivan kansainvälistä tasoa – ihan kuin olisin ulkomaille kuvauksiin lähtenyt, Reini sanoo.

– Tarinaan luodun maailman sisällä on oikeita ihmisiä, joihin voi samaistua: on ystävyyttä, rakkautta, kostoa ja vihaa. Tässä ei mässäillä teknisesti, vaan ydin on ihmisissä.

Tommi Eronen ja Ilkka Villi ovat liivijengiläisiä.

Kuvaukset kestivät jopa puoli vuotta.

– Pitkä periodi Kilpisjärvellä antoi myös hienon mahdollisuuden syventyä Samelin rooliin, vastarooleihin ja Poromafian ainutkertaisen koukuttavaan maailmaan, Samuli Edelmann kertoo.

Tuottaja korostaa, että sarjaa tehtiin vuosi sitten poikkeuksellisen arktisissa oloissa Lapissa ja Pohjois-Norjassa.

Kuvausolosuhteet olivat haastavat.

Kuvauksissa käytettiin hyvin vanhoja autoja, jotka eivät kestäneet Lapin kylmyyttä.

Antti Reinille jäi yhdestä kuvauspäivästä pysyvä muisto.

– Istuin eräässä kohtauksessa sellaisen vanhan jenkkiauton sisällä, ja auto jäätyi lopulta sisältäkin. Ihmettelin, kun sormet eivät enää toimineet, Reini kuvailee.

– Lopputulos on se, että niistä lähtee vieläkin kylmällä säällä tunto.

Pakkasta oli tuona päivänä 33 astetta.

– Kun tulin autosta ulos, huomasin, että kaikilla kameramiehillä oli parrat jäässä ja kameratkin olivat jäässä. Annoimme taiteelle kaikkemme, Reini hymähtää.

Lähimmälle lentokentälle oli kuvauksista matkaa 300 kilometriä, joten ihan jatkuvasti näyttelijät eivät päässeet käymään kotonakaan.

Mikko Kouki on yksi liivijengin jäsenistä.

Sadan hengen työryhmä vuokrasi itselleen kaikki mahdolliset Kilpisjärven majoituspaikat.

– Me asuimme Valtteri Bottaksen naapurissa, heittää Paavo Westerberg, joka näyttelee pitkästä aikaa tv:ssä.

Paavo Westerberg esittää paikallista ylikonstaapeli Mularia, joka katsoo Rouku Nelihangan toimia sormien läpi palkkiota vastaan.

Pääosassa on Sameli Nelihanka (Samuli Edelmann), moottorikelkkakerho Ahmojen perustaja ja presidentti, joka saapuu kotikyläänsä kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen jälleen.

Kerhon muita jäseniä ovat Ilkka Villin, Antti Reinin, Mikko Koukin ja Tommi Erosen hahmot.

Kotikylässään Sameli joutuu kohtaamaan erittäin ilkeän isänsä, mafiasuvun pään Roukun (Aake Kalliala), veljensä Pietin (Olavi Uusivirta) sekä entisen rakastettunsa Sara Poikkipään (Anna-Maija Tuokko).

Sameli nousee isäänsä vastaan ja taisteluun maiden herruudesta ja pyytää apuun vanhan ystävänsä Staggen (Mikael Persbrandt), joka toimii alamaailman johdossa Norjassa, jäämeren satamakaupungissa.

Aake Kallialan hahmo on poikkeuksellisen ilkeä.

Samelin ex-rakas Sara taas on edesmenneen kilpailevan maanomistajan Ville Poikkipään tytär. Sara haluaa kostaa isänsä murhan.

– Sara on aikamoinen muija! Anna-Maija Tuokko vihjaa.

Sameli on ollut vankilassa kyseisestä murhasta syytettynä, koska teki isänsä kanssa sopimuksen kymmenen vuotta aiemmin.

Anna-Maija Tuokon hahmo on Edelmannin näyttelemän liivijengipomon ex-rakas.

Kaikkien yllätykseksi Sara on myös yksi Brita Nelihangan testamentin saajista. Perinnönjako repiikin perheen hajalle, kun haudatut salaisuudet nousevat päivänvaloon.

Poromafia torstaina 26.1. alkaen C More.

Lue lisää aiheesta uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 26.1.-1.2.2023 yhdessä Ilta-Sanomien kanssa.

Digiversion voit lukea täältä.

Tv-lehden voit tilata kotiisi täältä!