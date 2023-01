Oscar-gaalaa vietetään jälleen maaliskussa. Ehdolla ovat myös Lady Gaga ja Rihanna. Säveltäjä John Williams rikkoo ehdokkuusennätyksiä.

Elokuva-alan todennäköisesti suurinta iltaa vietetään jälleen tulevana maaliskuun 12. päivänä suoraan Yhdysvalloista.Gaalailtaa juontaa koomikko ja talkshow-isäntä Jimmy Kimmel.

Tiistaina 24. tammikuuta julkistettiin Oscar-palkintojen ehdokkaat.

Eniten palkintoehdokkuuksia kahmi yllättäen elokuva Everything Everywhere All At Once 11 ehdokkuudellaan. Toiselle sijalle asettuivat saksalainen Netflix-elokuva Länsirintamalta ei mitään uutta sekä The Banshees of Inisherin yhdeksällä ehdokkuudellaan.

Saksalainen Netflix-elokuva Länsirintamalta ei mitään uutta kahmi yhdeksän Oscar-ehdokkuutta.

Myös artistit Lady Gaga ja Rihanna ovat molemmat ehdolla parhaan alkuperäiskappaleen palkintoon.

Säveltäjä John Williams myös rikkoo ennätyksiä, sillä hän on ollut Parhaan musiikin Oscar-palkintoon ehdolla jo 48 kertaa. Yhteensä uransa aikana Williams on saanut 53 Oscar-ehdokkuutta. Ainoa häntä enemmän ehdokkuuksia saanut henkilö on jo edesmennyt piirrettyjen isä, Walt Disney, jolla ehdokkuuksia oli 59. Williams on myös vanhin ehdokkuuden saanut elossa oleva henkilö, säveltäjän ollessa jo 90-vuotias.

Paras elokuva

Länsirintamalta ei mitään uutta, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness, Women Talking.

Banshees Of Inisherin -elokuva sai Länsirintamalta ei mitään uutta -elokuvan kanssa yhtä paljon ehdokkuuksia.

Paras miespääosan näyttelijä

Austin Butler elokuvasta Elvis, Colin Farrell elokuvasta The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser elokuvasta The Whale, Paul Mescal elokuvasta Aftersun ja Bill Nighy elokuvasta Living.

Paras miessivuosan näyttelijä

Brendan Gleeson elokuvasta The Banshees of Inisherin, Brian Tyree Henry elokuvasta Causeway, Judd Hirsch elokuvasta The Fabelmans, Barry Keoghan elokuvasta The Banshees of Inisherin, Ke Huy Quan elokuvasta Everything Everywhere All at Once.

Paras naispääosan näyttelijä

Cate Blanchett elokuvasta Tár, Ana de Armas elokuvasta Blonde, Andrea Riseborough elokuvasta To Leslie, Michelle Williams elokuvasta The Fabelmans, Michelle Yeoh elokuvasta Everything Everywhere All at Once.

Eniten ehdokkuuksia sai Everything Everywhere All At Once. Parhaan naispääosan näyttelijän palkinnosta kilpailee Michelle Yeoh.

Paras naissivuosan näyttelijä

Angela Bassett elokuvasta Black Panther: Wakanda Forever, Hong Chau elokuvasta The Whale, Kerry Condon elokuvasta The Banshees of Inisherin, Jamie Lee Curtis elokuvasta Everything Everywhere All at Once, Stephanie Hsu elokuvasta Everything Everywhere All at Once.

Paras ohjaus

Martin McDonagh elokuvasta The Banshees Of Inisherin, Daniel Kwan ja Daniel Scheinert elokuvasta Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg elokuvasta The Fabelmans, Todd Field elokuvasta Tár ja Ruben Östlund elokuvasta Triangle of Sadness.

Paras animaatioelokuva

Pinocchio (Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar ja Alex Bulkley), Marcel the Shell with Shoes On (Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan ja Paul Mezey), Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus (Joel Crawford ja Mark Swift), Meripeto (Chris Williams ja Jed Schlanger), Punainen (Domee Shi ja Lindsey Collins).

Steven Spielbergin elokuva The Fabelmans kilpailee useassa kategoriassa.

Paras kuvaus

Länsirintamalta ei mitään uutta (James Friend), Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (Darius Khondji), Elvis (Mandy Walker), Empire of Light (Roger Deakins), Tár (Florian Hoffmeister).

Paras ulkomaalainen elokuva

Länsirintamalta ei mitään uutta, Saksa, Argentina, 1985, Argentiina, Close, Belgia, EO, Puola ja The Quiet Girl, Irlanti.

Paras pitkä dokumenttielokuva

All That Breathes (Shaunak Sen, Aman Mann ja Teddy Leifer), All The Beauty And The Bloodshed (Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin ja Yoni Golijov), Fire Of Love (Sara Dosa, Shane Boris ja Ina Fichman), A House Made Of Splinters (Simon Lereng Wilmont ja Monica Hellström), Navalny (Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller ja Shane Boris).

Triangle Of Sadness -elokuva kilpailee muun muassa parhaasta alkuperäiskäsikirjoituksesta.

Paras lyhytdokumenttielokuva

The Elephant Whisperers (Kartiki Gonsalves ja Guneet Monga), Haulout (Evgenia Arbugaeva ja Maxim Arbugaev), How Do You Measure A Year? (Jay Rosenblatt), The Martha Mitchell Effect (Anne Alvergue ja Beth Levison), Stranger At The Gate (Joshua Seftel ja Conall Jones).

Paras animoitu lyhytelokuva

The Boy, The Mole, The Fox And The Horse (Charlie Mackesy ja Matthew Freud), The Flying Sailor (Amanda Forbis ja Wendy Tilby), Ice Merchants (João Gonzalez ja Bruno Caetano), My Year Of Dicks (Sara Gunnarsdóttir ja Pamela Ribon) ja An Ostrich Told Me The World Is Fake And I Think I Believe It (Lachlan Pendragon).

Paras näytelty lyhytelokuva

An Irish Goodbye (Tom Berkeley ja Ross White), Ivalu (Anders Walter ja Rebecca Pruzan), Le Pupille (Alice Rohrwacher ja Alfonso Cuarón), Night Ride (Eirik Tveiten ja Gaute Lid Larssen), The Red Suitcase (Cyrus Neshvad).

Paras alkuperäiskäsikirjoitus

Martin McDonagh elokuvasta The Banshees of Inisherin, Daniel Kwan ja Daniel Scheinert elokuvasta Everything Everywhere All At Once, Steven Spielberg ja Tony Kushner elokuvasta The Fabelmans, Todd Field elokuvasta Tár ja Ruben Östlund elokuvasta Triangle of Sadness.

Cate Blanchett on ehdolla parhaan naispääosan palkinnon saajaksi elokuvasta Tár.

Paras sovitettu käsikirjoitus

Edward Berger, Lesley Paterson ja Ian Stokell elokuvasta Länsirintamalta ei mitään uutta, Rian Johnson elokuvasta Glass Onion: A Knives Out Mystery, Kazuo Ishiguro elokuvasta Living, Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig ja Justin Marks elokuvasta Top Gun: Maverick ja Sarah Polley elokuvasta Women Talking.

Paras alkuperäiskappale

Applause elokuvasta Tell It Like A Woman (Diane Warren), Hold My Hand elokuvasta Top Gun: Maverick (Lady Gaga ja BloodPup), Lift Me Up elokuvasta Black Panther: Wakanda Forever (Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Goransson ja Ryan Googler), Naatu Naatu elokuvasta RRR (M.M. Keeravaani ja Chandrabose), This Is A Life elokuvasta Everything Everywhere All at Once (Ryan Lott, David Byrne, Mitski, ja David Byrne).

Oscar-palkinnot jaetaan 12. maaliskuuta.

Paras musiikki

Elokuvassa Länsirintamalta ei mitään uutta (Volker Bertelmann), elokuvassa Babylon (Justin Hurwitz), elokuvassa The Banshees of Inisherin (Carter Burwell, elokuvassa Everything Everywhere All At Once (Son Lux) ja elokuvassa The Fabelmans (John Williams).

Voit katsoa loput ehdokkuudet Oscar-gaalan virallisilta nettisivuilta.