Mel B:n asu aiheutti kiusallisen tilanteen prinssi Williamille – nyt laulaja paljastaa, kuka ”liian paljastavan” mekon takana oli

Spice Girls -yhtyeestä tuttu Mel B ansaitsi viime vuonna merkittävän kunnianosoituksen hyväntekeväisyystyöstään.

Takavuosien pop-sensaatio Spice Girlsistä tutulle Mel B:lle myönnettiin viime vuonna brittiläisen imperiumin ritarikunnan arvonimi. Tuolloin otsikoihin nousi laulajan asu, jonka etumuksesta löytynyt kiusallinen halkio teki ritarikunnan mitalin kiinnittämisestä hyvin hankalaa.

Laulaja on nyt paljastunut, ketä hankalaksi osoittautuneesta punaisesta mekosta oli kiittäminen. Kyseessä oli Spice Girls -bänditoveri Victoria Beckhamin luomus ja Mel kertoo olevansa vakuuttunut, että Beckham teki halkion juuri mitalin kiinnityskohtaan tarkoituksella.

– Victoria tiesi, hän aivan varmasti teki minulle jekun, laulaja totesi Live with Kelly and Ryan -televisio-ohjelmassa naureskellen.

Ritarikuntaan laulaja nimitettiin hänen perheväkivallan vastaisesta työstään. Tätä nykyä 47-vuotiaan Melin rintaan asiaankuuluvan mitalin kiinnitti prinssi William, joka selvästi häkeltyi tilanteesta, sillä tuleva kuningas pyysi lopulta naispuolista toimitsijaa kiinnittämään kunniamerkin laulajan rinnuksiin hänen puolestaan.

– En ajatellut mekon rintamuksen olevan niin paljastava! vitsaili laulaja aiemmin The Sun -lehdelle.

Lue lisää: Mel B:n intiimi paljastus: kohtasi prinssi Williamin ilman alusvaatteita

Melin mekon rinnuksesta löytynyt halkio oli asemoitu mitalin kiinnityksen kannalta hankalasti.

Laulajan kohtaaminen Williamin kanssa nousi otsikoihin myös toisesta syystä. Mel paljasti samaisessa Sunin haastattelussa, että hän oli jättänyt alusvaatteet ihoa myötäilevän asunsa alta kokonaan pois.

– Victoria kysyi, että käytätkö nännisuojia. Sanoin, että en jaksa, laulaja kommentoi tuolloin.

Muuten tilaisuus sujui hyvässä hengessä. William ja Mel vitsailivat esimerkiksi Spice Girlsin potentiaalisesta paluusta, mutta keskustelivat myös vakavasti laulajan hyväntekeväisyystyöstä.

Kaksikon tuttavallisille väleille on myös selvä syy, sillä he todellakin tuntevat toisensa jo vuosien takaa. Mel kertoo tavanneensa Williamin sekä prinssi Harryn ensi kertaa Buckinghamin palatsissa, kun he molemmat olivat hyvin nuoria.

– Söimme yhdessä voileipiä pähkinävoilla ja hillolla, mutta ilman reunoja. Se oli minulle vähän turhaa hienostelua, laulaja muistelee.