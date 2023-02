Aurinkorannikolle paenneet Kirsi ja Markus pyörittävät kiinteistöbisnestä lomaparatiisissa – tässä ruotsalaiset voittavat suomalaiset satanolla

Unelma-asunto Espanjassa -sarjassa tavalliset suomalaiset etsivät unelmiensa kotia etelän lämmöstä. Uuden elämän aloittamisessa auttavat tv-debyyttinsä tekevät kiinteistönvälittäjät Kirsi Oras ja Markus Aho.

Miltä kuulostaisi oma koti aina aurinkoisella Aurinkorannikolla? MTV3:n Unelma-asunto Espanjassa -uutuussarjassa sukelletaan suomalaisten suosikkilomakohteen postikorttimaisemiin ja asuntobisnekseen. Ohjelmassa tavataan tavallisia suomalaisia kodinostajia, jotka unelmoivat elämästä auringon alla.

Apuna uuden kodin hankinnassa ovat kiinteistönvälittäjät Kirsi Oras ja Markus Aho. Parivaljakko etsii ostajille kumpikin kaksi kohdetta esiteltäväksi, joista ostajat valitsevat unelmiensa asunnon.

Unelma-asunto Espanjassa -sarjassa tv-debyyttinsä tekevät Oras ja Aho tietävät paikallisen kiinteistöbisneksen kiemurat, eikä parivaljakkoa tarvinnut kauaa houkutella mukaan ohjelmaan.

– Jos melkein viisikymppisenä tarjotaan tällaista mahdollisuutta, niin meni syteen tai saveen, niin kyllähän tähän on lähdettävä mukaan, Kirsi Oras sanoo.

Kirsi Oras kuvailee ajautuneensa kiinteistönvälittäjäksi ikään kuin sattumalta. Kaupan alalla pitkän uran tehnyt Oras hyppäsi ensin opetushommiin kauppaoppilaitokseen. Sitten hän ryhtyi kaipaamaan kunnon irtiottoa ja meni töihin silloisen puolisonsa kiinteistönvälitysyritykseen.

Markus Aho puolestaan työskenteli mainostoimistoyrittäjänä, kunnes veri veti uusiin seikkailuihin. Hän muutti Espanjaan kymmenen vuotta sitten ja opiskeli uuden ammatin kiinteistönvälittäjänä.

Molemmat muuttivat pysyvästi pakoon pohjolan pimeyttä, eivätkä ole katuneet päätöstä hetkeäkään.

– Ehkä minulla oli se, mikä monella muullakin suomalaisella on, eli sää sai miettimään muuttoa. Suomessa on pimeää ja loskaa. Oli oikea hetki lähteä katsomaan, mitä on täällä päin Eurooppaa, Aho sanoo.

– Hetkeäkään en ole katunut muuttoa. Pikemminkin olen miettinyt, että miksi en muuttanut jo aiemmin!

– Jos on miljonääri, niin elämä Aurinkorannikolla voi olla helppoa ja ihanaa, mutta me, jotka ansaitsemme elantomme täällä, niin sen elannon eteen pitää tehdä kovasti töitä, Markus Aho sanoo.

Samaa mieltä on myös Kirsi Oras, joka sanoo Suomen talven vaikuttaneen merkittävästi hänen jaksamiseensa ja mielialaansa.

– Vihaan Suomen talvia, sitä pimeyttä ja kylmyyttä. Mitä vanhemmaksi tulin niin sitä enemmän alkoi vanne puristaa päätä, kun se pimeys tuli. Kävin töissä ja tulin kotiin. En pystynyt tekemään mitään muuta.

Aluksi hän osti Aurinkorannikolta kakkoskodin, mutta hän huomasi nopeasti, että lähtö takaisin Suomeen tuntui joka kerta yhä vaikeammalta.

– Lentokoneessa paruin aina, kun piti palata Suomeen. Mietin, että ehkä tämä on merkki siitä, että minun pitäisi muuttaa Aurinkorannikolle pysyvästi. Annoin pikkusormen Costalle ja se vei koko sydämen, Oras kertoo.

– Joka aamu kun lähtee kotoa ja katsoo kotimaisemia, niin jokaisena aamuna ole ollut kiitollinen, että saan olla tällä, Kirsi Oras kertoo.

Aurinkorannikolla on maine eläkeläisten paratiisina, mutta Aho ja Oras sanovat, että se mielikuva on jo menneen talven lumia. Elämästä etelän lämmössä haaveilevat niin yksinasujat, lapsiperheet kuin pariskunnatkin.

– On valtava megatrendi, että ihmiset haluavat yhä enemmän tulla tänne kaikissa elämänvaiheissa, Aho sanoo ja jatkaa.

– Viiden tai kuuden vuoden aikana asiakaskunta on muuttunut todella paljon. Aikaisemmin Aurinkorannikkoa pidettiin eläkeläisten paikkana. Netin kautta työskentely ja korona varmasti muuttivat asioita ja laajensivat asiakaskuntaa. Lähes kaikkia töitä voi nykyään tehdä etänä, hän sanoo.

Hintataso Aurinkorannikolla on noussut aivan kuten muuallakin Euroopassa.

– Vesi on halpaa ja sähkö on kallista. Näin on ollut aina. Nythän meillä on suurin piirtein samalla tasolla sähkön hinta kuin Suomessakin, Aho kertoo.

Hintojen nousu näkyy myös asuntobisneksessä.

– Monesti törmää sellaiseen, että kyllä se asunnon hinta sieltä laskee, kun vähän odotellaan. Se on utopiaa. Saatetaan myös vertailla, että jos on neljä vuotta sitten käyty katsomassa asuntoa ja silloin oli niin halpaa, niin kyllä nytkin pitäisi saada samalla hinnalla, Aho kertoo.

Kirsi ja Markus muistuttavat, että arki on arkea Aurinkorannikollakin.

Espanjalaismediat ovat uutisoineen asuntojen hintojen olleen jo pitkään tasaisessa kasvussa. Asumisen kustannukset, asuntojen hinnat ja vuokrat ovat nousseet sellaisella tahdilla, että monet paikalliset ovat joutuneet muuttamaan pois kantakaupungista.

– Mitä lähempänä rantaa, niin sitä kalliimmat hinnat. Jos mennään vaikkapa 40 kilometriä rannasta poispäin, niin hintataso on ihan eri. Kokonaisuudessaan Aurinkorannikolta löytyy kyllä hintatasoltaan sopivia asuntoja jokaiselle budjetille, Aho kuvailee.

Espanjasta puhutaan usein paratiisina, jossa ei ole ongelmia. Kuten Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut, niin etenkin vanhoissa asunnoissa voi kuitenkin olla monenlaisia erikoisuuksia, joita muuttajat eivät tule huomioineeksi.

Esimerkiksi kosteusvauriot voivat olla seurausta siitä, ettei paikalliseen rakennustapaan kuulu kosteiden tilojen vesieristys. Espanjalaiset kodit ovat myös talvella viileämpiä kuin suomalaiset, joten monille etelän lämpöön muuttaneille suomalaisille voi tulla yllätyksenä, että kotona tarvitseekin villasukkia.

Millaisia vinkkejä kokeneilla kiinteistönvälittäjillä on niille suomalaisille, jotka haaveilevat kakkoskodista tai muutosta Aurinkorannikolle? Miten vältetään mahdolliset sudenkuopat uutta kotia hankkiessa?

– Ammattitaitoinen välittäjä osaa etsiä asiakkaalle juuri sellaisen asunnon, joka täyttää kaikki kriteerit, eikä kodista löydy ikäviä yllätyksiä, Kirsi Oras sanoo.

– Välittäjän kannalta pahin sudenkuoppa on se, ettei ota omaa välittäjää. Ilman apua asunnon etsiminen on aikamoinen viidakko, Markus Aho komppaa.

– Suomalaisilla on sellainen helmasynti, että kun se sopiva asunto löytyy, niin sitten ruvetaan miettimään. Yleensä asunnot ovat julkisessa listauksessa ja kun suomalainen vielä miettii, niin ruotsalainen tulee ja ostaa asunnon nenän edestä, Oras sanoo.

Näissä maisemissa etsitään unelma-asuntoa uutuussarjan ensimmäisessä jaksossa.

Monet suuntaavat Aurinkorannikolle parantaakseen elämänlaatuaan. Suomalaisille kulttuurishokkina saattaakin tulla se, etteivät kaikki asiat toimi kuten koto-Suomessa.

Espanjassa on toki samalla tavalla sääntöjä kuin Suomessakin, mutta arkea voi hankaloittaa se, ettei niitä noudateta aina yhtä tarkasti kuin kotimaassa.

Käytännössä tämä näkyy vaikkapa siinä, ettei putkimies saavu useinkaan paikalle sillä kellonlyömällä, milloin piti. Kotiin tilattuja paketteja on niin ikään vaikea saada sovittuna kellonaikana.

– Tänne muuttaminen on mahdollista, mutta se vaatii sitkeyttä. Asiat eivät toimi kuten Suomessa ja me suomalaiset olemme täällä maahanmuuttajia, Kirsi Oras muistuttaa.

– Elämään ja tekemiseen integroituu ihan eri tavalla, kun on työelämässä mukana, hän jatkaa.

Aho naurahtaa kuulevansa toisinaan kommentteja siitä, että hänen arkensa ja elämänsä Espanjassa on pelkkää löhöilyä palmupuiden alla.

– Jos on miljonääri, niin elämä Aurinkorannikolla voi olla helppoa ja ihanaa, mutta me, jotka ansaitsemme elantomme täällä, niin sen elannon eteen pitää tehdä kovasti töitä. Ehkä jopa enemmän kuin Suomessa, Aho sanoo.

– Meillä on täällä upea luonto ja mahtava ilmasto. Kaiken tämän kauneuden keskellä me pyöritetään arkea kuitenkin ihan samalla tavalla kuin ennen. Aamu alkaa kaurapuurolla ja sitten lähdetään töihin. Monet saattavat luulla, ettei täällä tehdä muuta kuin oteta aurinkoa.

Oras on samaa mieltä. Kiinteistöalalla kilpailu on kovaa ja alalla menestyminen vaatii sitkeyttä.

– Välittäjänä olen tehnyt paljon enemmän työtä kaupan eteen kuin Suomessa. Kisa on kovaa ja markkinat ovat hyvin pirstaloituneet. Välillä kuulee sanottava, että kiinteistönvälitys Espanjassa on helppoa rahaa, mutta sitä sopii tulla kokeilemaan, Oras naurahtaa.

Kumpikaan ei kuitenkaan voisi kuvitellakaan palaavansa enää takaisin Suomeen pysyvästi.

– Monesti kysytään, että miksi juuri Aurinkorannikko? Aika harvassa paikassa saa näin helpolla kaiken: vuoret, pirun hienot rannat ja luonnon. Kaikki kansainväliset palvelut löytyvät 45 minuutin säteellä. Täällä ihminen voi elää todella hyvää elämää, Kirsi Oras sanoo.

Unelma-asunto Espanjassa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla keskiviikkoisin 8.2. klo 20 alkaen.

