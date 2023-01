Vuosikymmeniä brittihovin hyljeksimän Yorkin herttuataren välit kuningasperheeseen vaikuttavat lämmenneen huomattavasti.

Yorkin herttuatarta Sarah Fergusonia on vuosikaudet hyljeksitty Britannian kuninkaallisten joukossa, mutta nyt prinssi Andrew’n entinen puoliso vaikuttaa löytäneen tien takaisin hovin suosioon.

Aika ajoin kohuherttuattareksikin tituleerattu Ferguson on Daily Mailin siteeraamien lähteiden mukaan lähentynyt kuningatar Camillan kanssa.

– Camilla pitää Sarahista. He ovat molemmat aatelisia. He rakastavat molemmat hevosia ja Fergie on tarpeeksi fiksu pelatakseen peliä Camillan kanssa ja ymmärtääkseen, että hän on voima kuninkaan takana, lehden nimetön lähde kommentoi.

Fergusonin ja hovin lämmenneistä väleistä nähtiin merkkejä jo joulupyhinä. Herttuatar päästettiin mukaan hovin perinteisiin joulumenoihin Sandringhamiin, siinä missä aiemmin ainoastaan Andrew ja pariskunnan lapset olivat tervetulleita paikalle.

Ferguson oli mukana joululounaan ohella myös tapaninpäivän metsästysretkellä. Myös tämä poikkeaa vanhasta, sillä aiemmin tapahtumaa järjesti edesmennyt prinssi Philip, joka tiettävästi inhosi ”vulgaarina” pitämäänsä Fergusonia.

Samojen nimettömien lähteiden mukaan tällä kertaa sekä Ferguson että ex-puoliso Andrew eivät olleet ainoastaan kutsuttuja, vaan heidän käytössään oli myös Philipin entinen asumus Wood Farm.

– Siellä Fergie oli, kaiken keskellä juttelemassa kuninkaalle ja kuningattarelle. Philip ei olisi koskaan sallinut tuollaista, lähde kommentoi.

Ajoittain myös ”Fergieksi” nimitetty herttuatar piti viime sunnuntaina koskettavan puheen Lisa Marie Presleyn hautajaisissa.

Ferguson on marssinut kohusta toiseen lähes jatkuvasti avioiduttuaan Andrew’n kanssa vuonna 1986. Pari erosi vuonna 1996, mutta jo tuota ennen herttuatar ehti ravistella hovia.

Vuonna 1992 julkisuuteen vuosi kuvia, jossa amerikkalainen bisnesmies John Bryan imeskeli Fergusonin varpaita. Juuri tämä tapaus oli tiettävästi se, joka prinssi Philipin vihan herttuatarta kohtaan sytytti.

90-luvulla Ferguson paini tuon tapauksen seuraamusten ohella myös miljoonavelkojen kanssa. Kohut jatkuivat esimerkiksi vuonna 2010, kun Ferguson kauppasi öljysheikiksi tekeytyneelle News of the Worldin toimittajalla tapaamista Andrew’n kanssa 600 000 euron korvausta vastaan.