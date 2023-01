Sinkkuna elävä Mari Valosaari puhuu avoimesti rakkauselämänsä varjopuolesta – tällainen on hänen ihannekumppaninsa

Juontaja Mari Valosaari on kokenut karvaita pettymyksiä parisuhteissaan, mutta uskoo sen oikean löytyvän vielä elämäänsä.

Radiojuontaja Mari Valosaari, 41, on kokenut vuosien saatossa kolhuja rakkausrintamalla. Hän on ollut kahdesti naimisissa sekä seurustellut muutaman kerran pidempään. Tällä hetkellä Mari elää sinkkuna lastensa kanssa.

– Olen pettynyt rakkauteen monta kertaa. Olen kai luottanut liikaa siihen, että aitoa rakkautta on olemassa, Mari kertoo parisuhdehistoriastaan.

– Pelkään pettyä parisuhteeseen taas uudestaan, hän sanoo suoraan.

– Tarvisiko sitä pelätä? Eihän maailma siihen kaadu, jos tulisikin uusi pettymys, mutta silti se tuntuu kerta kerralta pahemmalta.

Uuden kumppanin löytyminen ja pari­suhteen virittely tarkoittaa useisiin ihmisiin tutustumista.

– On tavallista tapailla monta sammakkoa ennen kuin prinssi löytyy. Eikä siitä tehdä numeroa. Paitsi, jos on tunnettu. Silloin jokainen kahvittelu kasvaa julkisuudessa heti merkitystään suuremmaksi.

Mari sanoo olevansa ehdottomasti pari­suhde­ihminen.

– Vaikka nyt on vaikeaa, haluan uskoa, että pystyn vielä rakastumaan ja kohtaan miehen, joka uskaltaa olla aidosti oma itsensä kuten aina pyrin itsekin olemaan, hän toteaa.

– Aitous on tärkeää, koska pelkään pinta­koreuden alta paljastuvan ihan toisen­laisen persoonan. Niinkin on käynyt.

– En koskaan päästäisi elämääni sellaiseksi, että joku pystyisi taloudellisesti hallitsemaan minua. En enää ikinä halua olla suhteessa, jossa minua yritetään kahlita, Mari Valosaari kertoo.

Todella ikäviäkin kokemuksia on parisuhdetaipaleeseen mahtunut.

– Olen joutunut pahan henkisen väkivallan kohteeksi. Sama ihminen, joka parisuhteessa on kohdellut minua todella hyvin, ehkä parhaiten ikinä, on kohdellut minua huonommin kuin kukaan muu koskaan. Opin, että sama ihminen pystyy molempiin.

Huono kohtelu alkoi sen verran vaivihkaa, että kesti tajuta, ettei kyse ollut vain satunnaisesta kiukuttelusta.

– Alkaa uskoa, että on tosiaan niin huono kuin annetaan ymmärtää. Taitavassa manipuloinnissa ei tietenkään sanota suoraan, että olet huono vaan sitä tunnetta ruokitaan ilmeillä, eleillä ja teoilla, Mari on huomannut.

Vähättelyä ja pienentämistä alkoi ilmetä yhä useammin.

– Minulle on huudettu, etten pärjää ilman häntä. On yritetty ajaa sellaiseen tilanteeseen, ettei minulla olisi omia tuloja, jolloin tuollainen tilanne olisi voinut tulla jopa mahdolliseksi.

Marin oma yritys pyörii hyvin. Siksi moiset väitteet saavat lähinnä hymähtämään.

Mari Valosaari on entinen fitnesskilpailija, joka nykyisin pyörittää omaa ratsastustilaa ja työskentelee radiojuontajana ja somevaikuttajana.

Mari Valosaari kannustaa katkaisemaan henkisen väkivallan jatkuvasti pahenevan kierteen mahdollisimman nopeasti.

– Pahaa oloa aiheuttava henkilö on saatava elämästä kokonaan pois. On asetettava rajat.

Aiemmin hänellä oli elämässään tilanteita, joissa omia tuntemuksia ei aina viitsinyt kertoa.

– Mieluummin olin hiljaa, koska tiesin, että toinen osapuoli reagoisi ikävällä tavalla. On hirveää, kuinka paljon parisuhteissa siedetään ja hyväksytään henkistä väkivaltaa. Siedin sitä itsekin liian pitkään, koska se pääsi jatkumaan kuukausia, hän myöntää.

– Jokin sokea halu yrittää uskoa, ettei tämä toistu. Vaikka aina tuleekin se seuraava kerta. Kun on tunteita toista kohtaan, yrittää keksiä selityksiä ja ymmärtää huonojakin hetkiä.

Mari arvioi olleensa aiemmin sini­silmäinen.

– Olen uskonut liian herkästi hyvään. Vaikka niinhän sen pitäisi ollakin, että uuden ihmisen kohdalla ei heti epäile, vaan hänestä uskoo hyvää, hän perustelee.

Pettymyksiä sisältänyt pari­suhde­historia on murentanut Marin luottamusta arvioida omaa tilannettaan.

– Kun on pettynyt omaan ihmistuntemukseensa, onkin yllättävän vaikeaa enää luottaa itseensä. Alkaa epäillä, että onkin taas väärässä, koska on tehnyt huonoja valintoja. Ja jossain kohtaa todella huonon valinnan. En enää luota siihen, että osaan valita oikean kumppanin, Mari myöntää.

Hän näkee itsensä vahvasti tunteilla eläväksi ihmiseksi.

– Minulle on tärkeää, että rakkaus kolahtaa kunnolla. Haluan, että jalat oikein lähtevät alta, kun rakkaus iskee. En missään tapauksessa aloittaisi parisuhdetta pelkistä järkisyistä, mukana on oltava vahva tunne.

Energisellä naisella ei ole tapana jumittua hankalien asioiden ääreen vaan ratkoa ongelmat. Nyt kuitenkin aiemmat kokemukset ovat pitäneet häntä otteessaan yllättävän tiukasti.

– On ollut yllätys, kuinka syvät jäljet ihmisiin pettyminen on jättänyt. Haluaisin heittäytyä täysillä, jopa vähän spontaanisti parisuhteeseen, mutta sen verran on kertynyt huonoja kokemuksia, ettei käsijarru meinaa millään lähteä päältä.

Uskaltaako rakkaudessa luottaa enää kehenkään? Se tunne valtaa usein mielen, Mari myöntää.

– Uusi sitoutuminen pelottaa. Toisaalta, kun kohtaa sen oikean, pelko ehkä haihtuu saman tien, hän aprikoi.

Marilla on ensimmäisen aviomiehensä Jontte Valosaaren kanssa kaksi lasta. Jontte asuu muutaman minuutin matkan päässä Marista.

– Onneksi tein lapset hyvän miehen kanssa ja meillä ovat välit kunnossa. Siitä olen kiitollinen.

Mari Valosaari on onnellinen siitä, että välit hänen lastensa isään ovat kunnossa.

Parisuhteissaan Mari on varjellut lapsiaan.

– Kukaan ei saa satuttaa lapsiani. On hyväksyttävä, että minua on onnistuttu henkisesti kolhimaan, mutta on selvä, että äitinä minun on toimittava ennen kuin mikään tai kukaan pääsee vaikuttamaan haitallisesti lapsiini.

Tulevasta kumppanista ei ole olemassa toivelistoja.

– Olen avoin kaiken suhteen, kuten olen ollut ennenkin. Ulkonäköön liittyvillä yksityiskohdilla tai ammatilla ei ole väliä, kunhan mies on rehellinen ja luotettava.

Viime vuoden mittaan Mari Valosaari tapaili miehiä.

– Pisin seurustelu kesti viisi kuukautta, mutta kaikissa tapailuissa alkoi ilmetä vähän liian isoja varoitusmerkkejä.

Oli selvittämättömiä entisiä parisuhteita tai hankaluutta suhtautua Marin työhön kuuluvaan julkisuuteen.

– Kuvioissa on ollut hankalia ex-puolisoja, jotka tekevät kaikki mahdolliset temput laittaakseen kapuloita rattaisiin. En halua elämääni sellaista draamaa.

Hän itsekään ei luo hankaluuksia lastensa isän riesaksi.

– Olin lasteni isälle erittäin hyvä vaimo, ja olen ollut varmasti vielä parempi ex-vaimo. Vaikka itse sanonkin, osaan mielestäni käsitellä tällaiset asiat tosi hyvin.

Tulevan kumppanin pitää hyväksyä, että lasten isä on mukana heidän elämässään.

– Kumppanini ei voi olla mustasukkainen lasteni isästä, koska lapsillani tulee aina olemaan vain yksi isä, joka ei koskaan tule lähtemään heidän elämästään.

Mari Valosaari on ollut pitkään julkisuudessa. Hän voitti vuonna 2009 Las Vegasissa Miss Bikini America -kisan, jota usein pidetään bikinifitnesskisojen maailmanmestaruutena. Hän oli mukana Fitnesspäiväkirjat-sarjan ensimmäisellä kaudella vuonna 2015.

Nykyään hän työskentelee juontajana Radio Novalla, pyörittää omaa ratsastustilaansa, tekee juontokeikkoja ja toimii somevaikuttajana.

– En halua mennä Tinderiin tai muihin deittipalveluihin, koska en voi olla siellä tuntemattomana. Toisaalta Instagram toimii nykyään hyvänä deittipalveluna. Sitä kautta tulee lähestymisiä. On ehkä hyvä katsoa niitä viestejä tarkemmin, Mari hymyilee.

