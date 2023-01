Räppäri Cledos julkaisi videon itsestään liikkuvan Porschen konepellillä – ylikomisario Pastersteinilta välitön reaktio

Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein kertoo, että tapauksesta kirjataan rikosepäily.

Räppäri Cledos, oikealta nimeltään Vladislav Heponen, julkaisi Instagram-tilillään maanantai-iltana videon, jossa hän istuu liikkuvan Porsche-luksusauton konepellillä.

Taustalla kuuluu Cledoksen uusi Kilsoi-kappale. Videolla valkoiseen huppariin pukeutunut räppäri heiluttelee kädessään puhelinta ja laulaa kappaleen tahtiin. Videolla pelkääjän paikalla räppää Jambo eli Jami Kiskonen.

Video on herättänyt kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Cledoksella on Instagramissa yli 56 000 seuraajaa.

– Turvavyöt kiinni Vladis! Gasellit-yhtyeen Hätä-Miikka eli Miikka Niiranen kommentoi videon kommenttikentässä.

– Jengi tääl haippaa mut ei tajuu et toi on v*tun vaarallista.

– Tiesiks et autot on tehty sitä varten et siel sisäl istutaan.

– Eisiin. Iha leija. Mut tää ei oo fresh.

– Stuntti seis.

Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein kertoo, että sekä auton kuljettajaa että konepellillä istuvaa epäillään rikoksesta.

– Tästä on tehtävä ilmoitus. Kuskia epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja konepellillä istuvan epäillään syyllistyneen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Pastersteinin mukaan näyttäisi siltä, että video on kuvattu Vuosaaren sillalla.

– Törkeästä liikenneturvallisuuden rikkomisesta seuraa sakko- tai vankeusrangaistus. Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta seuraa lähtökohtaisesti sakkoja.

– Tietysti poliisin täytyy näihin puuttua.

IS on tavoitellut Cledoksen levy-yhtiötä kommentoimaan tapausta.

Itähelsinkiläinen artisti Cledos tunnetaan muun muassa kappaleistaan Töis ja Life (Sun luo), jonka hän teki laulaja Behmin kanssa. Cledos on saanut uransa aikana kolme Emma-ehdokkuutta: vuoden tulokas, vuoden rap/r’n’b ja vuoden artisti.