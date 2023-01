Fanit jyrähtivät Beyoncélle – nakkasi taskuunsa muhkean potin kyseenalaisessa maassa

Beyoncén raportoidaan saaneen keikasta 24 miljoonaa dollaria.

Esitys on herättänyt kritiikkiä tapahtuma­paikkansa vuoksi.

Laulaja Beyoncé esiintyi lauantaina ensimmäisellä live-keikallaan viiteen vuoteen. Kaikki faneista eivät kuitenkaan ole innoissaan paluukeikasta, muun muassa BBC ja brittilehti The Guardian kertovat.

Yhdysvaltalainen megatähti esiintyi Dubaissa yksityiskonsertissa kaupungissa avautuneen Atlantis The Royal -luksushotellin avajaisten kunniaksi. Beyoncén raportoidaan saaneen keikasta 24 miljoonaa dollaria.

Huolimatta tiukasta ei puhelimia -käytännöstä, päätyi keikalta kuvamateriaalia julkisuuteen.

Esitys on herättänyt kritiikkiä tapahtuma­paikkansa vuoksi. Arabiemiraatit on tunnettu seksuaali­vähemmistöjä sortavasta lainsäädännöstään. Homoseksuaalisuus on kielletty maassa lailla.

Läheisellä Qatarilla, joka isännöi vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoja, ovat ihmisoikeusasiat myös retuperällä. Maan valintaa kisaisännäksi kritisoitiin muun muassa siirtotyöläisten surkean kohtelun ja seksuaali­vähemmistöihin suhtautumisen vuoksi.

Laulajalle kiusallisen esiintymisestä Dubaissa tekee erityisesti se, että hänen uusinta Renaissance-albumia on ylistetty ”mustan queer-kulttuurin kunnioittamisesta”. Monet ovatkin ihmetelleet hänen motiiviaan esiintyä näitä arvoja vastustavassa ympäristössä.

– Se näyttää todella väärältä valinnalta, arvioi BBC:n musiikkitoimittaja Abigail Firth.

– Hän on joka tapauksessa monimiljonääri, hänen ei todellakaan tarvinnut tehdä sitä rahan takia, hän jatkoi.

Firth arvioi, että osa vastareaktioista johtuu juuri valinnanvapaudesta.

BBC:n haastattelema Lawrence Barton, joka johtaa homobaariketjua Britannian Birminghamissa, kertoo olleensa ”todella pettynyt” laulajan esiintymiseen.

– Meidän täytyy kuitenkin kuulla Beyoncélta itseltään, miksi hän päätti esiintyä siellä, Barton toteaa.

Kaikki fanit eivät ole olleet yhtä kriittisiä. Osa on huomauttanut, että monet muutkin valtiot polkevat seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia, eikä Arabiemiraatteja tulisi yksilöidä.

Toiset ovat korostaneet, että Beyoncé sai rahansa yritykseltä, ei valtiolta, kuten esimerkiksi entinen huippujalkapalloilija David Beckham sai maan aktiivisesta mainostamisesta.

Dubai on myös monien suomalais­julkimoiden suosima lomakohde.