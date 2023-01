Vuoden 2023 Uuden Musiikin Kilpailussa ennakkosuosikkeja oli useita, mutta he kaikki ovat jääneet tuntemattoman yllättäjän varjoon. Kuka on rap-artisti Käärijä, jonka raivokas kappale Cha Cha Cha on nyt Suomen kuunnelluin?

Kun Uuden Musiikin Kilpailun vuoden 2023 artistikaarti julkistettiin, löytyi joukosta useita suorastaan valovoimaisia nimiä. Robin Packalen, Benjamin Peltonen ja Portion Boys olivat jo ennestään tunnettuja nimiä, joista varsinkin Packalenia oli toivottu viisuehdokkaaksi jo vuosikaudet.

Nyt kaikki kisakappaleet ovat julkaistu. Niistä tällä hetkellä suosituin ei kuulu aiemmasta kolmikosta kenellekään. Videossa hikinen käärijä taistelee ja heiluu painikehässä, ylävartalo paljaana kirkkaan vihreitä puhvihihoja lukuun ottamatta.

Käärijän kappale Cha Cha Cha on saanut YouTubessa lähes 700 000 katselukertaa. Spotifyssa kuunteluja on kertynyt yli 800 000 ja tämän jutun kirjoitushetkellä se oli Suomen kuunnelluin kappale. Jälkeen jäivät muut kisan osanottajat sekä tähtipoppari Miley Cyrus.

Mutta kuka ihme on Käärijä?

Hän on siviilissä 29-vuotias Jere Pöyhönen. Vantaalla varttunut mies on tehnyt rap-musiikkia vuodesta 2014, mutta nuorena elämä pyöri toisen harrastuksen ympärillä.

– Olin varmaan kolmivuotias, kun menin viisivuotiaan veljeni kanssa kiekkokouluun. Harrastus alkoi Itä-Helsingin Kiekossa, Pöyhönen kertoo.

Jäähallilla Pöyhönen vietti vapaa-aikaansa 19-vuotiaaksi saakka. Matkan varrella myös kiinnostus musiikkiin oli tarttunut matkaan.

– Faija soitteli kitaraa ja soitti meille levyjä kun olimme pieniä. Innostuttiin broidin kanssa musiikista, hän soitti kitaraa ja mä rumpuja.

Rap-musiikki tuli kuvioihin yläasteella. Itseään ”enemmänkin metallimieheksi” kuvaava Pöyhönen löysi hiljalleen kotimaisen Fintelligensin ja amerikkalaisen Eminemin.

Todellinen hurahdus tapahtui, kun suomalainen SMC Lähiörotat julkaisi vuonna 2009 kappaleen SMC HOODRATS. Se inspiroi Pöyhösen kirjoittamaan ensimmäiset omat riiminsä, jotka syntyivät Cypress Hillin Illusions-kappaleen taustan päälle.

– Niitä ei siis koskaan julkaistu, mutta tekstiä tuli, artisti toteaa naurahtaen.

Musiikin teko jatkui kavereiden yllytyksen ja kannustuksen myötä, mutta todellinen käännös tapahtui vuonna 2015. Tapauksen yksityiskohtia Pöyhönen ei halua avata, mutta hän kertoo joutuneensa sairaalahoitoon vakavien terveysongelmien johdosta.

Tuon kokemuksen hän kertoo johtaneen siihen, että musiikkiura otettaisiin jatkossa tosissaan.

– Sanotaanko näin, että kun olet siinä pisteessä, missä olin, niin mietit, että elämä on lyhyt ja voi sattua mitä tahansa. Se pistää herättämään ja pistää asioita perspektiiviin sen suhteen, että mitä oikeasti elämältä haluaa, Pöyhönen kertoo.

Päätöksen jälkeen tekemisen tahti kiihtyi. Mukaan kuvioihin tuli levy-yhtiö, sinkkuja julkaistiin aika ajoin ja Käärijän ensimmäinen levy, Fantastista, julkaistiin vuonna 2020.

Uuden kappaleen suursuosio on kuitenkin jotain uutta ja poikkeuksellista. Cha Cha Cha on saanut huomiota paitsi kotimaassa, myös kansainvälisesti. Omalaatuinen kappale ammentaa elementtejä monesta paikasta, mutta ennen kaikkea saksalaisyhtye Rammsteinilta, joka on myös Pöyhösen itsensä suosikkiartisti.

– Muistan, että 7- tai 8-vuotiaana serkku näytti mulle Rammsteinin livevetoja. Siitä asti se on ollut mulle iso juttu ja ainut asia, mitä elämässä oikeastaan fanitan.

Soraääniä kuuluu silti. Sosiaalisessa mediassa monet ovat syyttäneet Käärijää jopa plagioinnista, jonka kohteena olisi niin ikään saksalainen Electric Callboy.

Yhtyeen We Got The Moves -kappaleessa ja sen musiikkivideossa on kieltämättä joitakin samoja elementtejä, sanoo Käärijä itsekin. Hän kuitenkin pitää plagiaattisyytöksiä lähinnä huvittavina.

– On ollut hauska seurata, että Electric Callboy -hommassa jengi väittää, että varastin heiltä pottatukan ja keltaisen teemavärin. Jos yhtään seuraa mua, niin olen 2015 asti pitänyt pottaa ja keltaisuus on näkynyt vuosikausia.

Kappaleiden saman kuuloisten elementtien hän puolestaan uskoo kumpuavan juuri Rammstein-inspiraatiosta.

– Pidän kyllä myös Electric Callboyn musiikista, mutta Cha Cha Cha syntyi siten, että teimme Rammstein-vaikutteista Käärijä-musiikkia. Lopputulos sitten sattui olemaan tällainen, hän sanoo.

Viikset, pottatukka ja keltainen väri kuuluvat Käärijän visuaalisen ilmeen ytimeen.

Uuden suosion myötä valokeilaan on nyt päätynyt Käärijän musiikin ohella itse artisti. Sosiaalisessa mediassa hän on näkyvä ja erottuva persoona, jonka Instagram-tili on erityisen suosittu fanien keskuudessa. Vaikka musiikkia tehdään tosissaan, huumoria Käärijä ei säästele.

– Mulle on tosi tärkeää se, että kaikki mun sisältö somessa lähtee musta. Siellä esiintyy erilaisia puolia Käärijästä, mutta tili on ihan täysin mun näköinen. En esitä siellä mitään.

Pöyhösen Paidatonriehuja-tilin kautta monet uudet kuuntelijat törmäävät myös artistin lisänimeen, joka on myös eräs hänen kappaleensa nimi. Paidattomuus tuli Käärijä-projektiin, kuten Pöyhönen itse sanoo, alkuaikojen keikoilla käytännön syistä.

– Mulla oli kauluspaitaa ja pikkutakkia päällä ja ne rupesivat kuumuuden takia ahdistamaan, joten halusin ne pois. Sitten ruvettiin kelaamaan, että tästähän voidaan tehdä juttu, että aloitetaan keikka vaikka takki päällä ja se lähtee sitten alussa pois.

Lempinimeksi ”paidaton riehuja” päätyi lopulta sattuman kautta. Nimellä häntä ensimmäisenä kutsui urheilutoimittaja Esko Seppänen. Nimi oli tullut jäädäkseen.

Jokseenkin samanlaisen sattuman kautta Pöyhönen on myös Käärijä. Nimi syntyi rahapelikoneen äärellä.

– Voitin jonkun pienen rahasumman ja frendi sanoi, että ”jäbähän on käärijä”. Nimi jäi voimaan, ei haluttu vaihtaa sitä kun se on aloitettu jo.

Uhkapelit ovat myös pyörineet Käärijän sanoituksissa. Mies kertoo yhä harrastavansa ajoittaista vedonlyöntiä, mutta painottaa, että uhkapelimyönteinen hän ei ole.

– Olen yhdessä biisissänikin ottanut kantaa siihen, että uhkapelaamisella on varjopuoli, enkä halua kehottaa ketään uhkapelaamaan. Jos sille tielle lähtee, niin voi käydä huonosti.

Uhkapelit ovatkin jääneet sanoituksissa taka-alalle. Bileteemoja Käärijän musiikista löytyy sen sijaan nykyäänkin vaikka muille jakaa.

– Mä ajattelen silleen, että suomalaiset ovat juhlakansaa, Pöyhönen kiteyttää.

Bileistä, uhkapeleistä ja paidattomasta riehumisesta voisi jopa olettaa, että Käärijä eläisi rokkitähden elämää. Sinällään erikoisena kontrastina näin ei kuitenkaan vaikuta olevan.

Perheensä välejä hän kuvaa hyvin tiiviiksi. Päivätöissä hän on edelleen, veljensä yrityksessä.

– Muokkaan asuntokuvia broidin firmalle. Hän kuvaa asunnot, mä editoin niitä.

Myös vapaa-aikaansa hän kuvaa yllättävän seesteiseksi.

– Talvisin laskettelen ja käyn ulkojäillä. Perheen kanssa vietän aikaa, isoveljen kanssa käydään raskaamman musiikin keikoilla paljon.

Kenties juuri tämän suhteellisen rauhallisen arjen myötä UMK-kappaleen vastaanotto onkin ollut niin häkellyttävää. Aiemmin Käärijä teki noin 25 keikkaa vuodessa. Nyt puhelin on pirissyt jatkuvasti.

– Tuntuu aika uskomattomalta. Koitan itse suhtautua siihen siten, että luvut on vaan lukuja ja keskityn nyt kisaan. Pidetään pääkoppa kylmänä ja mieli nöyränä.

UMK-osallistumisen Pöyhönen kertoo olleen noin parin vuoden ajan pöydällä. Kisakappale ei syntynyt viisut tähtäimenään, mutta nyt sen ympärille rakennetulla show:lla tähdätään voittoon.

Omaksi suosikikseen viisuhistoriasta hän nostaa vuoden 2007 Ukrainan esiintyjän eli Verka Serduchkan.

– Jos sanotaan ”Euroviisut”, niin se tulee ihan ekana mieleen. Totta kai Lordi-hetki oli siisti myös.

Omasta viisuihin tähtäävästä lavaesityksestään Käärijä ei vielä paljasta mitään. Mikäli matka kuitenkin jatkuisi UMK:n voittajana, hän lupaa, että yhtä suomalaisille tuttua asiaa Liverpoolissa tultaisiin varmasti kuulemaan.

– Rallienglantia, Pöyhönen toteaa.