Sometähti selitti, miksi antiikin Kreikan patsailla on ”pienet penikset” – videosta tuli viraali silmänräpäyksessä

TikTok-tähti Ruby Reign innostui tutkimaan historiallisia patsaita.

Historiasta innostunut sometähti Ruby Reign ihmetteli, miksi antiikin Kreikan historiallisilla patsailla on pienet sukupuolielimet muihin mittasuhteisiin verrattuna. Hän päätti ottaa asian tutkittavakseen.

Selvitystyön jälkeen Reign julkaisi TikTokissa videon, jossa hän selitti asiaa. Video lähti välittömästi leviämään internetissä.

– Oletko koskaan miettinyt, miksi niin monilla antiikin Kreikan patsailla on iso lihaksikas vartalo, mutta niin pieni paketti? TikTok-tähti kyselee videolla.

– No, minä päätin hieman kaivella aihetta.

Reign kertoo saaneensa selville, että aina ”isompi ei ole ollut parempi”.

– En ollut tietoinen siitä, että antiikin kreikkalaiset esittelivät usein vihollisiaan eli egyptiläisiä komedianäytelmissä hölmöinä, joilla on isokokoiset sukupuolielimet.

– Joten itse asiassa huomasin, että antiikin Kreikassa pieni penis parempi oli parempi kuin iso. Mutta miksi näin? Selvästi ajateltiin eri tavalla kuin nykyään, hän pohtii.

Sometähden selityksen mukaan pieni sukupuolielin kuvasti siveellisyyttä, kohteliaisuutta, itsehillintää ja kurinalaisuutta.

– Isompi penis sen sijaan oli merkki himokkuudesta, ahneudesta ja barbaarisuudesta, mikä on varsin mielenkiintoista, koska nykyään se nähdään eri tavalla.

Saman selvityksen on saanut aikaan myös historioitsija Paul Chrystal.

– Pieni penis kuului kreikkalaisten miesten ulkonäköihanteeseen. Isojen penisten nähtiin olevan mauttomia ja kulttuuristen normien ulkopuolella, hän kirjoitti kirjassaan In Bed with the Ancient Greeks Greek Reporter -sivuston mukaan.

Reignin julkaisema video on kerännyt yli 3,5 miljoonaa katselukertaa ja tuhansia kommentteja.

– Synnyin selvästi väärään sukupolveen, eräs heitti TikTokissa.

– Meidän täytyy siis palata juurillemme, tuumasi toinen.

– Ovatko nuo sinun mielestäsi pieniä?

– Taidankin olla kreikkalainen jumala.

– Minulla taitaa olla kreikkalaiset geenit.

Reign kertoo oivaltaneensa, että koska ihanteet ovat historian saatossa muuttuneet, ovat ne selvästi sosiaalisesti rakennettuja ja ettei kauneutta voi määritellä objektiivisesti.

– Tämä vain osoittaa, että kauneusstandardimme ovat kaikki sosiaalisesti rakennettuja, eikä meidän pitäisi tuntea itseämme huonoksi.

Ruby Reign on julkaissut useita historia-aiheisia videoita TikTok-videopalvelussa. Instagramissa hän on julkaissut pääosin alusvaatekuvia itsestään. Häntä seuraa Instagramissa lähes 100 000 ihmistä.