Podcast: Ville Valon ulkonäkö ei kelvannut – avautuu saksalaisten villistä ehdotuksesta

Ville Valo ei tarttunut levy-yhtiön ehdotukseen.

ROKKARI Ville Valo kertoo Teoston Säv.San.Sov. -podcastin tuoreessa jaksossa siitä, miten ulkoiset paineet vaikuttavat biisintekoon.

HIM-yhtyeen nokkamies ottaa puheeksi myös levy-yhtiöiden odotukset. Valon uran aikana on ollut tapauksia, jolloin levy-yhtiö on halunnut puuttua musiikin lisäksi myös artistin ulkonäköön.

Kun kansainvälinen kiinnostus HIM-yhtyettä kohtaan alkoi kasvaa, bändi sai myös esimakua siitä, millaista yhtyettä toivottiin markkinoille.

– Esimerkiksi saksalaiset sanoivat, että pitäisi leikkaa fledat ja värjää ne vihreiksi, Valo kertoo.

Hiukset jäivät värjäämättä ja leikkaamatta.

– Mielipiteitä on aina. Se on aina, jos tulee flaksi ja menestys, kokkeja tulee ihan sikana, Valo kuvailee.

PODCASTISSA Valo paljastaa toimittaja Pasi Kostiaiselle myös, että Join Me (In Death) -hitti ei aluksi kelvannut levy-yhtiölle.

Yhtyeelle tarjottiin kuitenkin mahdollisuutta saada yksi kappale 13th Floor -elokuvaan. Levy-yhtiön mielestä Join Me oli ”hirveä biisi”, mutta koska yhtyeellä ei ollut tarjota muutakaan, kappale päätyi elokuvaan.

Kappaleesta tuli yllättäen hitti.

– Muutama kuukausi myöhemmin he olivat ylpeitä siitä kuin he olivat keksineet koko jutun. Ja se biisikin on varmaan niitten kirjoittama. Näinhän se menee, eikä siinä mitään, Valo kertoo.