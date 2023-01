Lisa Marie Presleyn hautajaisten suurin yllätys paljastui vävyn puheessa

Riley Keoughin tytär syntyi vuonna 2022.

12. TAMMIKUUTA sydämenpysähdykseen 54-vuotiaana menehtynyt Lisa Marie Presley laskettiin sunnuntaina haudan lepoon Memphisin Gracelandissa.

Hartaassa ja koskettavassa tilaisuudessa nähtiin monia viihdealan tähtiä. Hautajaismenojen jälkeen Presleylle järjestettiin julkinen muistotilaisuus, jossa puhui muun muassa Ben Smith-Petersen vaimonsa, Presleyn tyttären Riley Keoughin puolesta.

Smith-Petersenin puheesta paljastui, että pariskunnalla on tytär.

– Toivon, että pystyn rakastamaan tytärtäni tavalla, jolla rakastit minua, veljeäni ja siskojani, mies puhui vaimonsa sanoin.

Puheessaan Riley Keough kiitti äitiään rakkaudesta ja kaikista opeista, joita hän oli tältä saanut.

– Olen sydämesi tuotos, puheessa sanottiin.

Riley Keough, 33, ja Smith-Petersen avioituivat kahdeksan vuotta sitten. Puheessa ei kuultu enempää tietoja pariskunnan tyttärestä, mutta Keoughin edustaja vahvisti People-lehdelle tyttären syntyneen vuonna 2022.

Riley Keough on Elvis ja Priscilla Presleyn vanhin lapsenlapsi. Vuonna 1989 syntynyt Keough on työskennellyt mallina ja näyttelijänä.

Keough tapasi nykyisen aviomiehensä Mad Max: Fury Road -elokuvan kuvauksissa vuonna 2012. Suhde eteni nopeasti, ja pari vaihtoi kihlat vuonna 2012. Avioliitto solmittiin vuotta myöhemmin.

– Aviomieheni on hieno ihminen. Hän on rauhallinen, lojaali, vahva ja herkkä. Hän on paras ystäväni, Keough kirjoitti Australian Voguessa vuonna 2022.