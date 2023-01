”Suru on hinta, jonka maksamme rakkaudesta” – Sarah Fergusonin koskettavat sanat Lisa Marie Presleylle

Lisa Marien pitkäaikainen ystävä puhui kyynelsilmin, miten ystävykset kutsuivat toisiaan nimellä ”sissy” – ”systeri”.

Yorkin herttuatar Sarah Ferguson osallistui sunnuntaina laulaja Lisa Marie Presleyn muistotilaisuuteen. Ferguson piti tilaisuudessa koskettavan puheen.

Fergusonin mukaan oli suuri kunnia puhua tilaisuudessa, sillä Presley oli ”poikkeuksellinen” henkilö. Lisa Marien pitkäaikainen ystävä puhui kyynelsilmin, miten ystävykset kutsuivat toisiaan nimellä ”sissy” – ”systeri”.

– Seison tässä kokien suurta kunniaa, että sain olla osa teidän kaikkien elämää, hän sanoi tarkoittaen Lisa Marien perhettä.

Kyynelehtivä herttuatar lainasi puheessaan viime syksynä kuollutta kuningatar Elisabetia.

– Edesmennyt anoppini sanoi, ettei mikään sanottu voi poistaa näiden näiden hetkien tuskaa, koska suru on hinta, jonka maksamme rakkaudesta – ja kuinka oikeassa hän olikaan, Ferguson sanoi.

Lisa Marie Presley kuvattuna ex-miehensä Michael Lockwoodin kanssa toukokuussa 2015.

– Tänään puhumme Lisa Mariesta. Katsomme Priscillaa Lisa Marien äitinä, katsomme Lisa Marieta ja sanomme, että menetit pojan. Äidit menettävät lapsia, sille ei ole sanoja. Joten tänään puhumme toiminnasta.

– Toimiminen on tapa, jolla voimme edetä, voimme sytyttää liekin. Joten marssimme eteenpäin Rileyn, Harperin ja Finleyn ja koko perheen puolesta tukeaksemme sinua. Me kaikki olemme kanssasi. Jos ojennat kätesi, olemme paikalla. Olen ehdottomasti siellä.

Ferguson päätti puheensa otteella runosta, jonka legendaarisen brittiläisen tv-toimittajan sir David Frostin poika George Frost oli kirjoittanut isänsä hautajaisiin.

Tennesseen Memphisissä sijaitsevan Gracelandin kartanon edusta täyttyi kukista ja kunnianosoituksista.

– Minulla on ollut elämäni ja olen nauttinut jokaisesta sekunnista, mutta samalla toinen elämä kutsui. On tärkeää tietää, etten ole mennyt, ja toivon, että valoni on loistanut teille kaikille.

– Pysy siinä auringonpaisteessa, älä koskaan lepää varjossa. Älä kiroa poissaoloani, sillä tämän valon vältät. Elän hymyissä, kuussa ja tähdissä sekä taivaalla, ja tunnen ikuista ylpeyttä katsoessani teidän kaikkien lentävän.

Ferguson ja Lisa Marie Presley ystävystyivät tavattuaan Yhdysvalloissa vuonna 2009. Presley osallistui samana vuonna Fergusonin 50-vuotissyntymä­päiväjuhliin ja yöpyi hänen huvilallaan Marbellassa surrakseen ex-miehensä Michael Jacksonin kuolemaa.

Ferguson muisteli viime viikolla edesmennyttä ystäväänsä Instagramissa.

– Tervehdin sinua joka päivä ja rakastan sinua siskoni. Aion jatkossakin tervehtiä sinua joka päivä. Olit siskoni, hämmästyttävä äiti Benille, Rileylle, Harperille ja Finleylle sekä erinomaisen rakastava tytär Priscillalle.