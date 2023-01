Ensimmäinen kuva julki: Kylie Jenner paljasti lapsensa nimen kuukausien salailun jälkeen

Kylie Jenner ilmoitti poikansa uuden nimen Instagramissa.

Tosi-tv-tähti ja meikkimoguli Kylie Jenner, 25, on julkaissut ensimmäisen kasvokuvan helmikuussa 2022 syntyneestä poikavauvastaan. Samalla Jenner paljasti viimein myös pienokaisen nimen.

Jenner ja lapsen isä räppäri Travis Scott antoivat pojalle aluksi nimen Wolf Jacques. Kuukausi syntymän jälkeen Jenner kuitenkin kertoi Instagramissaan, että hän ja Scott olivat tulleet toisiin aatoksiin.

–Lapseni nimi ei ole enää Wolf, Jenner ilmoitti.

–Nimi ei sopinut hänelle. Halusin kertoa tämän, koska hänestä puhutaan nimellä Wolf joka paikassa.

Nyt pojalla on uusi nimi.

–Aire, Jenner paljastaa Instagramissa 378 miljoonalle seuraajalleen.

Katso Jennerin ja Aire-pojan yhteiskuva tästä linkistä.

– Rakastan sinua, Aire Webster, pojan isoäiti Kris Jenner herkistelee kommenttikentässä.

– Kuningas! Nuori kuningas! Jennerin isosisko Khloé Kardashian runoilee.

People ja TMZ kertovat Airen olevan heprealainen nimi ja tarkoittavan ”Jumalan leijonaa”.

Jennerillä ja Scottilla on kaksi lasta, 4-vuotias tytär Stormi ja helmikuussa vuoden täyttävä Aire.

Travis Scott ja Kylie Jenner kuvattuna Stormi-tyttärensä kanssa 2021.

Tammikuussa Kylie Jennerin ja Travis Scottin kerrottiin eronneen jo toistamiseen. Edellisen kerran pari erosi syksyllä 2019, mutta he elvyttivät suhteensa helmikuussa 2020.

US Weeklyn mukaan kaksikon suhde karahti kiville joulun aikaan. Jenner suuntasi lasten kanssa Aspeniin, mutta Scottia ei matkassa nähty.

– Kylie ja Travis ovat taas eronneet. Heidän piti viettää loma yhdessä, mutta Kylie lähtikin Aspeniin ollakseen läheistensä ja ystäviensä kanssa, perhettä lähellä oleva lähde kertoi lehdelle.

– Tämä on tapahtunut niin monta kertaa aiemminkin. He ovat tunnettuja siitä, että ovat välillä yhdessä ja välillä he taas eroavat. Silti he pysyvät hyvissä väleissä keskenään ja ovat mahtavia vanhempia.