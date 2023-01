Lisa Marie Presleyn 14-vuotiaat tyttäret eivät halua palata kotiinsa – lasten huoltajuus tähden ex-miehelle

Michael Lockwood saa hänen ja Lisa Marie Presleyn lasten huoltajuuden.

54-vuotiaana sydämenpysähdykseen menehtyneen Lisa Marie Presleyn, 54, tytärten huoltajuus menee hänen ex-miehelleen Michael Lockwoodille, kertoo TMZ.

Perheen lähipiiristä kerrotaan, että ex-parin 14-vuotiaat kaksoset Finley ja Harper ovat kertoneet haluavansa asua isänsä luona.

TMZ:n tietojen mukaan tyttäret ovat asuneet isänsä luona äitinsä kuoleman jälkeen. Perheen lähipiiristä on kerrottu, että lapset eivät halua palata Calabasasissa sijaitsevaan kotiinsa, jossa he asuivat äitinsä kanssa. Lisa Marie löydettiin elottomana makuuhuoneestaan.

Perheen lähipiiristä kerrottiin aiemmin, että Lisa Marien toinen ex-puoliso Danny Keough, olisi mahdollisesti hakemassa lasten huoltajuutta. Keough asui viimeiset pari vuotta Lisa Marien luona ja hänen kerrotaan olleen tähdelle suuri tuki parin pojan Benjamin-pojankuoleman jälkeen.

TMZ:n tietojen mukaan Presleyn perhe on hyvissä väleissä Michael Lockwoodin kanssa. Tarkoituksena on, että kaksosten isoäiti Priscilla Presley ja siskopuoli Riley Keough tapaavat säännöllisesti Harperia.

Lisa Marie Presley ja hänen entinen aviomiehensä kävivät raivoisaa huoltajuuskiistaa kaksostyttäristään Harperista ja Finleysta.

Lockwood haki lasten huoltajuutta 2020 Lisa marien pojan Benjamin Keoughin kuoleman jälkeen, sillä hän omien sanojensa mukaan pelkäsi, ettei surun murtama Lisa Marie ole kykenevä huolehtimaan lapsista.

Peoplen mukaan hän ilmaisi oikeuden asiakirjoissa olevansa huolissaan myös siitä, että päihdeongelmien kanssa kamppaillut Presley retkahtaisi.

Presley joutui luovuttamaan tyttärensä hetkellisesti äitinsä Priscilla Presleyn hoiviin. Kaksoset otettiin huostaan sen jälkeen, kun Presley ilmoitti poliisille löytäneensä peräti 80 järkyttävää ja siveetöntä kuvaa ja videota Lockwoodin tietokoneelta.

Myöhemmin kaksoset palautettiin äitinsä luokse.

Vuosia kestäneen oikeustaiston jälkeen ex-rakastavaisten avioero astui voimaan toukokuussa 2021.

Lisa Marie Presleyn ja Michael Lockwoodin ero oli hyvin riitaisa.

Michael Lockwood, 61, antoi aiemmin tällä viikolla lausunnon, jossa hän kuvaili lasten hyvinvoinnin olevan kaikista tärkeintä.

– Tärkeintä tällä hetkellä on huolehtia tyttäristämme ja varmistaa, että he tuntevat olevansa turvassa ja rakastettuja. Molemmat ovat hyvin rohkeita ja he kantavat perheen perintöä mukanaan koko loppuelämänsä ajan. Syntymästään asti Harper ja Finley ovat tuoneet minulle valtavasti iloa ja olen täysin omistautunut heille, Lockwood sanoi.