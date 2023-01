Tosi-tv-tähti käänsi selkänsä ääriuskovaiselle perheelleen – puhuu nyt suunsa puhtaaksi käsittämättömästä kasvatuksestaan

Duggarin tosi-tv-perheessä kasvanut Jinger Duggar sanoo lapsuutensa olleen traumaattinen.

Duggarin tosi-tv-perheen elämää on seurattu Yhdysvalloissa 19 Kids and Counting -tv-sarjassa. Michelle ja Jim Bob Duggarilla on 19 lasta ja perhe on syvästi uskovainen.

Nyt yksi perheen lapsista, Jinger Duggar Vuolo, 29, avautuu People-lehden haastattelussa siitä, millaista oli kasvaa uskovaisessa tosi-tv-perheessä.

Vuolo paljastaa lehdelle irtaantuneensa perheestään ja vanhempiensa uskomuksista. Hän kertoo perheensä noudattavan vuonna 1961 perustetun Institute in Basic Life Principles -liikkeen, eli IBLP:n oppeja. Kristillisen liikkeen kuvaillaan muun muassa ”vaalivan Raamatun oppeja” ja opettavan lapsia kunnioittamaan isäänsä.

Jinger Duggar Vuolo kertoo Peoplelle lapsuutensa olleen täynnä sääntöjä ja vaatimuksia, jotka nyt jälkikäteen ajateltuna tuntuvat hänestä oudoilta.

Heillä oli tarkat säännöt pukeutumisen suhteen. Perheen naiset saivat pukeutua vain mekkoihin ja hameisiin. Vuolo muistelee, että lapset saivat kuunnella vain tietynlaista musiikkia ja vanhemmat määräsivät, keiden kanssa he saivat viettää aikaa.

– Pelko oli iso osa lapsuuttani. Luulin, että vain pukeutumalla hameisiin ja mekkoihin voisin palvella Jumalaa. Rumpuja sisältävä musiikki, tietyt paikat tai vääränlaiset ystävyyssuhteet voisivat johtaa ongelmiin, hän kuvailee lehdelle.

Hän sanoo eläneensä jatkuvassa pelossa ja olleen hyvin huolissaan, että hän vahingossa rikkoisi perheen tiukkoja sääntöjä. Hän sanoo miettineensä lapsena, voisiko hän esimerkiksi pelata joukkuepelejä vai olivatko nekin väärin.

– Mietin matkalla harjoituksiin, että voisin kuolla auto-onnettomuudessa, koska en tiennyt haluaako Jumala minun pysyvän kotona lukemassa Raamattua.

Hän sanoo vanhempiensa olevan vannoutuneita IBLP:n oppien noudattajia. Yhdysvalloissa liikettä on verrattu kulttiin ja lukuisat naiset ovat syyttäneet IBLP:n perustajaa Bill Gothardia hyväksikäytöstä.

Vuolo kritisoi Peoplen haastattelussa ankarasti IBLP:n oppeja ja sanoo lapsuutensa traumatisoineen hänet.

– Pelkäsin ulkomaailmaa, hän sanoo ja kuvailee eläneensä lapsena eräänlaisessa kuplassa.

Hän kertoo Peoplelle vuoden 2017 olleen käänteentekevä hänen elämässään, sillä tuolloin hän ymmärsi, että elämässä on muutakin kuin IBLP:n opit.

Hän käänsi tuolloin selkänsä perheelleen ja IBLP:n opeille. Hän kuvailee olevansa kristitty, muttei usko enää samoihin asioihin kuin vanhempansa.

– Gothardin opit olivat vahingollisia ja näen yhä enemmän, millaisia vaikutuksia niillä on ollut ystäviini ja yhteisöön, jossa kasvoin, hän sanoo.

Vuolo on kirjoittanut kokemuksistaan Becoming Free Indeed -elämäkerran, jossa hän kertoo yksityiskohtaisesti lapsuudestaan Duggarin suurperheessä.

– Haluan kertoa tarinani ja ehkä se auttaa edes yhtä ihmistä vapautumaan, hän sanoo.

Duggarin perhe kuvattuna vuonna 2005. Jim Bob ja Michelle Duggarin lapsiluku kasvoi myöhemmin yhdeksääntoista.

Duggarin perheen tosi-tv-ohjelma hyllytettiin vuonna 2015, kun yksi perheen lapsista, Josh Duggar, myönsi hyväksikäyttäneensä neljää siskoaan ja perheen alaikäistä lastenhoitajaa teini-ikäisenä. Duggaria ei koskaan syytetty hyväksikäytöstä, vaan Duggarien kerrotaan käsitelleen tapahtuneen perheen kesken.

2021 Josh Duggar todettiin syylliseksi lapsipornon hallussapitoon.

Duggarin perheen lasten elämää on myöhemmin seurattu TLC-kanavan esittämässä tosi-tv-sarjassa Counting On.