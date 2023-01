David Beckham hehkutti herkkuannostaan – fanien huomio kiinnittyi välittömästi Victoria-vaimon lautaseen

Beckhamien perhe herkutteli pariisilaisessa ravintolassa.

Ex-futistähti David Beckham, hänen puolisonsa Victoria Beckham ja parin poika Cruz Beckham ovat parhaillaan Ranskassa Pariisin muotiviikoilla. Beckhamit ovat julkaisseet ahkerasti kuvia muotinäytösten kulisseista, mutta Davidille reissun kohokohta vaikuttaa olleen paikallinen ruoka.

Ravintolailtaa vaimonsa kanssa viettänyt Beckham julkaisi Instagramin Stories -osiossa innoissaan kuvia pariisilaisravintolan annoksista.

– Vain Pariisissa, Beckham kirjoitti ja julkaisi kuvan etanoista.

Daily Mail kertoo, että monien huomio on kiinnittynyt kuvassa Victoria Beckhamin tyhjään lautaseen. Britanniassa kohahdettiin taannoin, kun David paljasti, että hänen vaimonsa on hyvin tarkka ruokavaliostaan. Jopa niin tarkka, että Victoria on syönyt saman annoksen päivittäin peräti 25 vuoden ajan.

– Victoria syö vain grillattua kalaa ja höyrytettyjä kasviksia. Hän poikkeaa ruokavaliosta hyvin harvoin, David Beckham on paljastanut.

– Ainoa kerta, kun hän on syönyt jotain minun lautaseltani, oli silloin, kun hän odotti Harper-tytärtämme. Se oli ihan uskomatonta. Ilta oli yksi elämäni parhaista. En muista, mitä Victoria söi, mutta tiedän, ettei hän ole syönyt sitä sen jälkeen, Beckham kertoi River Cafe Table 4 -podcastissa viime vuonna.

Fanit ovat arvuutelleet somessa, löytääkö ruokavaliostaan hyvin tarkka Victoria mitään syötävää ravintolaillallisilla.

– Onpa kurjaa, että hän on niin tarkka syömisestään. Ruoka on yksi elämän suurimmista nautinnoista, Twitterissä harmitellaan.

Kummastelut ruokavaliosta näyttävät kantautuneen Victoria Beckhamin korviin, sillä hän kirjoittaa Instagramin Storiesissa, että kuvaa ottaessa hänen annoksensa ei ollut vielä saapunut.

– Odotan MINUN annostani, Victoria Beckham kirjoittaa.

David Beckham rakastaa ruokaa, Victoria Beckham puolestaan on tunnustanut olevansa hyvin nirso ruoan suhteen.

David Beckham on kertonut haastatteluissa olevansa suuri herkkusuu, joka rakastaa syömistä ja ruoanlaittoa.

Hän on kertonut käyneensä kokkauskurssilla pelatessaan AC Milanissa.

– Kävin kurssilla, koska lapseni rakastavat italialaista ruokaa. Halusin oppia tekemään täydellistä ragua ja risottoa.

Victoria Beckham puolestaan on myöntänyt haastatteluissa olevansa hyvin nirso ruoan suhteen. Hän on sanonut, ettei syö ollenkaan ruokaöljyjä, voita tai kastikkeita.

– Menen aika äärimmäisyyksiin kaikessa mitä teen. Oli kyse sitten syömisestä, treenaamisesta tai vaikkapa alkoholin juomisessa tai juomattomuudessa, hän sanoi Australian Vogue-lehdelle viime vuonna.

– Syön hyviä rasvoja sisältäviä ruokia. Kalaa, avokadoja ja pähkinöitä, Victoria Beckham sanoi ja kertoi juovansa alkoholia hyvin harvoin.