Riitta Väisänen avautuu Ylellä velkakierteestään – Kymppitonnin lopettaminen ajoi juontajan ulosottoon

Tv-kasvo Riitta Väisänen avautui Yle Perjantain jaksossa pahasta velkakierteestään ja antoi neuvon nuorille.

– Nuorille yritän sanoa, että koettakaa maksaa laskut ajoissa.

Suuri yleisö muistaa Riitta Väisänen parhaiten Kymppitonnista, jota hän juonsi 20 vuotta. Vaikka Kymppitonni oli suosittu ohjelma ja Väisänen voitti Venloja, MTV:n johto päätti lopettaa ohjelman.

Kymppitonnin lopettamisen jälkeen Väisäseltä loppuivat säännölliset tulot. Rahaa Väisäsellä veivät kilpahevoset ja tallin työntekijöiden palkat.

Väisänen joutui ulosottokierteeseen.

Viime vuodet ovat olleet hänelle taloudellisesti rankkoja.

– Ei mulla hirveästi enää ole rahaa, Väisänen tunnusti ohjelman toimittajalle Sean Ricksille.

Väisäsellä on ollut henkilökohtaista velkaa ja firman velkaa.

Väisänen kertoo, että pahinta ovat olleet pankin korot. Hänen velkansa olivat korkoihin verrattuna pieniä.

Väisänen sanoo, että ulosottokierteessä ikävintä on ollut se, että rahan lisäksi hänestä on yritetty ulosmitata ihmisarvoa.

Riitta Väisänen sanoo olevansa julkisuuden ihminen, ja kun hänen pitää mennä kauppaan, siellä lukee lehtien kansissa ja lööpissä, miten Riitta Väisänen riutuu velkahelvetissä.

– Pakkohan sitä on tehdä ostokset ja mennä kassalle. Kaikki katsovat. Toiset ajattelevat, että voi voi, ja toiset varmaan ajattelevat, että on se taas sotkenut jotain.

Riitta Väisäsestä tuntuu siltä, että on unohdettu, mitä hän on saanut aikaan ja se on menettänyt merkityksen.