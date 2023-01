Marja Hintikan ja Ile Uusivuoren arki pyörii lasten ehdoilla – gaalaillan juhlija ratkesi arpomalla

Hintikan ja Uusivuoren perhearki jatkuu aamukuudelta.

Juontaja Marja Hintikka saapui Venla-gaalan puolisonsa Ilkka ”Ile” Uusivuoren kanssa. Juontajapariskunnan ilta jatkuu gaalan jälkeen hotelliin.

Perhearjen pyöritys jatkuu kuitenkin jo varhain lauantaina – ainakin Uusivuorella.

– Kurpitsat muuttuu vankkureiksi aika nopeasti, kun huomenna kello seitsemän mun pitäisi olla Myyrmäen jäähallilla, kun keskimmäisellä pojalla on jääkiekko-ottelu, Uusivuori naurahtaa.

– Kyllä nämä meidän kahdenkeskiset hetket ovat vielä aika pikaisia. Nyt halutaan elää elämää lasten ehdoilla sillä tavoin, että he saavat käydä omissa harrastuksissaan, Hintikka kertoo.

Vastuu lauantaiaamun suhteellisen brutaalista aikataulusta ratkaistiin perinteisellä tavalla.

– Meidän poika oli tuossa kipeänä, hän olisi tosi pettynyt, jos ei pääsisi lätkämatsiin. Otimme kivi-paperi-sakset -pelin siitä, kumpi lähtee aamukuudelta, ja Ilelle osui arpa, Hintikka nauraa.

– Menee mielestäni oikein, kun Marja on tänään ehdolla ja mä olen täällä vain ihastelemassa tunnelmaa. Kiva diili, että on sellainen vuosi, ettei mulla ole mitään velvollisuuksia, Uusivuori toteaa.

Marja Hintikka asteli gaalaan lempivärissään turkoosissa.

Hintikan juontama Laulu rakkaudelle -ohjelma on ehdokkaana useammassa kategoriassa.

– Se merkitsee paljon, koska ohjelmaa on tehty suurella sydämellä. Nyt on kaksi kautta takana ja kolmas tulossa. Jokainen kausi on uusi näytön paikka, että haluaa, että siellä tapahtuu jotain uutta ja tajunnanräjäyttävää. Ollaan joka kausi onnistuttu siinä, myös tällä seuraavalla, Hintikka lupailee.

Vaikka voitto irtoaisi, ei Hintikkakaan aio juhlia aamuun asti.

– Mulla on muiden lasten menot hoidettavana. Sanoisin, että maksimissaan vähän yli puolenyön jaksan, Hintikka arvioi.

Hintikka ja Uusivuori ovat olleet yhdessä pitkään. He viettävät tänä vuonna 17. vuosipäiväänsä. Naimisiin he menivät vuonna 2011.

Pariskunnalla on kolme lasta, jotka ovat syntyneet vuosina 2013, 2015 ja 2017.