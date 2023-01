Anne Kukkohovi vihjaa uudesta suhteesta: ”Olen ihastunut”

Juontaja ja malli Anne Kukkohovi saapui Venla-gaalaan räikeän pinkissä asussa. Hän vihjaa löytäneensä rinnalleen kumppanin.

Juontaja ja malli Anne Kukkohovi saapui Venla-gaalaan räikeän pinkissä asussa. Hän kertoo, että alkuperäinen pukuvalinta jäi kuitenkin kotiin.

– Mulla oli paljon kivempi asu odottamassa kotona, mutta se oli riskaabeli sen takia, että rinnat tulevat väärästä paikasta ulos. Otin luottomekon mukaan, Kukkohovi nauraa.

Kukkohovi on asunut viime ajat Portugalissa, mutta nyt hän on ainakin käymässä Suomessa. Sopeutuminen sateiseen kotimaahan on ollut Kukkohoville hieman vaikeaa. Hän kertoo, että Portugalissa elämä oli ihanan rentoa ja jokapäiväiset maisemat kauniita.

Anne Kukkohovi turvautui Venla-gaalassa luottomekkoonsa.

Kukkohovi on kuitenkin palannut Suomeen, ja hän vihjaa IS:lle, että rinnalle on mahdollisesti löytynyt uusi kumppani.

– Jotain pientä on... En saa sanottua mitään, Kukkohovi vaikeroi ja naurahtaa.

– Olen ihastunut, hän kuitenkin myöntää.

Kukkohovi jatkaa, että tällä kertaa hän saattaa jatkaa gaalailtaa pitkälle yöhön.

– Olen aina livahtanut pois televisioinnin jälkeen. Tänään voisin jäädä. On vielä päällä vähän portugalivibea, Kukkohovi toteaa.