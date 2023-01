Pippa Laukka saapui Venla-gaalaan hurjassa hiustyylissä – alkuvuodessa tapahtunut muutos antoi hengähdystauon

Pippa Laukka kertoi alkuvuoden kuulumisiaan Venla-gaalassa.

Hyvinvointivalmentaja ja urheilulääkäri Pippa Laukka yllätti Venla-gaalan punaisella matolla hiustyylillään.

Laukalla oli valtavat kiharat. Yleensä Laukka on totuttu näkemään suorassa vaaleassa tukkatyylissä. Laukka kertoo, että ihmiset eivät yleensä usko, että hänen hiuksensa ovat niin vahvat ja luonnonkiharat, mitä ne ovatkaan. Gaalailtaan hiuksia kuitenkin kiharrettiin hieman lisää.

– Olen palannut juurilleni. Tämä on ihan oma tukkani, minulla on lapsesta lähtien olleet hyvin vahvat hiukset. Saan aika paljon kyselyjä siitä, onko toi letti oma, mutta kyllä se on. Minulla on luonnonkihara, mutta ei näin kihara, Laukka kuvailee.

– Inspiraatio lähti siitä, että ajattelin, miten iso siitä tulisi, jos kaikki kihartaisi. Kampaajani tarttui haasteeseen, että seuraavan kerran kun on jokin juhla, niin kokeillaan. Go big or go home! Laukka naurahtaa.

Laukka toteaa, että kiharaprojekti oli jopa pienempi kuin perinteisen nutturan tekeminen.

– Suoristamisessakin menee vajaa tunti, Laukka toteaa.

Laukka oli valinnut ylleen halkiollisen satiinimekon, vihreän käsilaukun ja myös räikeän vihreät korkokengät.

Laukka kertoo, että alkuvuonna hän on vihdoin saanut hieman hengähtää. Siihen on myös syy.

– Vuodenvaihteessa terveysjohtajan virkatyö Karkkilan ja Vihdin kuntayhtymässä jäi pois ja aikaa on vapautunut sen verran.

– Olen pitänyt lomaa ja olen nauttinut siitä, etten ole oikein mitään saanut aikaiseksi. Olen vain vedellyt henkeä ja elänyt niin kuin olen opettanut, Laukka kuvailee.