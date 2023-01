Ronski tosi-tv-sarja sai katsojat hieraisemaan silmiään – ”puumat” viekoittelevat toistensa lapsia

TLC:llä alkoi uusi rakkausreality, jossa äidit tapailevat toistensa poikia. Sarja on otettu sosiaalisessa mediassa myrskyisästi vastaan.

Televisio on täynnä Temptation Islandia, Love Islandia, Ensitreffit alttarilla -ohjelmia ja Ex On the Beach ja Paratiisihotelli-draamoja.

TLC lyö kuitenkin deittailu- ja rakkausohjelmien maailmaan vettä myllyyn esitellessään uuden sarjansa Milf Manorin, jonka ensimmäinen jakso nähtiin sunnuntaina. The Guardianin mukaan sarjassa ytimessä on kahdeksan äitiä, jotka muuttavat meksikolaiseen huvilaan.

Kyseessä ei ole mikä tahansa rantaloma, vaan äitien tarkoituksena on viekoitella toistensa, kylläkin täysi-ikäisiä, lapsia. The Guardianin toimittaja Lauren Mechlingin mukaan ohjelma vaikuttaa melko shokeeraavasta konseptistaan huolimatta hieman tylsältä tosi-tv-ohjelmaksi. Mechlingin mukaan ohjelmasta puuttuvat tosi-tv:lle tyypilliset suuret persoonat ja ”kissatappelut”, joita monet realitya katsovat saattavat odottaa.

The Guardianin mukaan sarjassa kohdataan kyllä sangen kiusallisia tilanteita, kun äidit tarkkailevat poikiaan deittailemassa jopa vuosikymmeniä vanhempia naisia, ja pojat katselevat äitejään heilastelemassa parikymppisten kanssaosallistujien kanssa.

Mukana ovat muun muassa Miamissa asuva, entinen ballerina Pola, joka menetti aviomiehensä auto-onnettomuudessa heidän lastensa ollessa nuoria, ja New Jerseystä kotoisin oleva, mutta sittemmin Hollywoodissa asuva Charlene, joka suree vielä vasta 27-vuotiaana menehtynyttä tytärtään.

– Aion tehdä tämän monella tapaa Ashleyn muistolle. Tiedän, että hän haluaisi minun olevan rakastunut, Charlene kertoo sarjassa.

Pola treffailee ohjelmassa muun muassa nuoren Jimmyn kanssa, joka kertoo hänellä olevan jalkafetissi. Pari menee treffeille sup-lautailemaan. Treffeillä Pola muistelee Jimmylle elämää poikansa kanssa, kun tämä oli vielä lapsi.

– Harrastin tätä Josen kanssa, kun hän oli pieni, Pola toteaa viitaten parin treffeillä harrastamaan parijoogaan ja vatsalihastreeniin suppailun lisäksi.

Jakso jää todelliseen cliffhangeriin, kun Pola ja Jimmy palaavat rannalle. Pola näkee poikansa Josen juttelemassa vaalealle Kellelle, joka Guardianin mukaan kuvailee itseään myös ”discomammaksi”.

Milf Manor on otettu sosiaalisessa mediassa vastahakoisesti vastaan. Jotkut vitsailevat Twitterissä sarjan absurdilla konseptilla.

– Milf Manor on surkein ohjelma, mitä olen koskaan nähnyt. Aion katsoa jokaisen jakson, eräs vitsailee Twitterissä.

– Minulla ei ole sanoja, sivalsi toinen

Twitterissä moni kutsuu ohjelmaa ”ällöttäväksi” ja myös sarjan nimeä Milf Manor pohditaan kriittisesti ja ällöksyen.

Milf on tunnettu nimike muun muassa aikuisviihteestä, jossa se tarkoittaa englanniksi ”mother I’d like to fuck”, eli ”äiti, jonka kanssa haluaisin harrastaa seksiä. Monen mielestä sarjan nimi on asiaton ja voi jopa lieventää pedofilian ja alaikäisiin sekaantumisen vakavuutta.

Osan mielestä roolien kääntäminen toistepäin, eli että vanhemmat miehet tapailisivat parikymppisiä naisia, olisi skandaali, eikä sellaista ohjelmaa voitaisi tehdä. Sosiaalisessa mediassa ihmetelläänkin kaksoisstandardeja.

– Voisiko tällaista ohjelmaa tehdä viattomasti, jos sukupuolet vaihtaisivat paikkaa? pohti eräs.

– Se olisi todennäköisesti ”sugardaddy-saari”, toinen twiittaaja vastasi hänelle.