Traagisesti kuollut Heath Ledger jätti jälkeensä 2-vuotiaan tyttären – tämä tiedetään äärimmäisen salattua elämää viettävästä Matildasta

Näyttelijä Heath Ledger kuoli traagisesti 22. tammikuuta 2008.

Kesällä 2008 uusi Batman-elokuva valtasi valkokankaat ympäri maailmaa ja sen mielipuolinen pahis sai katsojien selkäpiit karmimaan. Vihreähiuksista ja arpinaamaista Jokeria näytellyt Heath Ledger sai osakseen ylistystä, mutta ei itse ollut paikalla näkemässä työnsä tuottamaa hedelmää.

Vain kuukausia aiemmin tammikuun 22. päivä australialaisen tähden uutisoitiin löytyneen kuolleena Manhattanilla sijaitsevasta asunnostaan, kun iltapäivällä asuntoon saapunut hieroja ja taloudenhoitaja löysivät tähden menehtyneenä sängystään.

Kuolinpäivänään Ledger oli ottanut tahattomasti yliannostuksen reseptilääkkeitä, jotka veivät hänen henkensä.

Tuosta päivästä on nyt kulunut 15 vuotta.

Ledger oli kuollessaan isä pienelle 2-vuotiaalle tyttärelle, jonka hän oli saanut ex-kumppaninsa näyttelijä Michelle Williamsin kanssa. Pariskunta erosi vain neljä kuukautta ennen tähden kuolemaa.

Michelle Williams ja Heath Ledger tapasivat Brokeback Mountain -elokuvan kuvauksissa.

Vaikka Matilda on kahden kuuluisan näyttelijän lapsi, tiedetään hänen elämästään vain vähän. Michelle on pitänyt huolta siitä, että nyt 17-vuotias lapsi on saanut elää niin normaalia elämää kuin mahdollista.

Heathin kuoleman jälkeen Michelle vetäytyi myös itse hetkellisesti parrasvaloista ja muutti Daily Mailin mukaan pienen tyttönsä kanssa pois Brooklynistä maaseudulle New Yorkin osavaltion yläosaan.

– Jätimme Brooklynin ja asuimme maaseudulla kuuden vuoden ajan, koska se aika oli sietämätöntä, Michelle on kertonut New York Postille vuonna 2016.

Heathin traaginen kuolema itsessään oli hänen läheisilleen vaikea käsitellä, eikä muun maailman suuri kiinnostus helpottanut surun käsittelyä. Matildaa on pyritty suojelemaan mahdollisimman paljon muulta maailmalta, sillä pelkästään jo isän menettäminen on ollut nuorelle tytölle vaikeaa.

Heathin isä Kim Ledger on kertonut Michellen olevan hyvin yksityinen ihminen, eikä hänellä tai Matildalla ole sosiaalisen median tilejä.

– Hänen (Matilda) olemassaolonsa eroaa useimmista muista, mutta se on niin normaalia kuin tässä epänormaalissa maailmassa voi olla, Heathin sisko Kate Ledger on kertonut The Sunday Telegraphille vuonna 2015.

Heath Ledger teki ikonisesta Jokeri-hahmosta omansa ja ansaitsi suorituksestaan ylistystä.

Matilda ei ole esiintynyt äitinsä kanssa edustustilaisuuksissa, vaan hänestä löytyvät kuvat ovat paparazzien ottamia kuvia vuosien varrelta. Sitäkään ei julkisuudessa tiedetä, millaisia opiskelu- tai urahaaveita tytöllä on.

Heathin perhe asuu Perthissä Australiassa. Tammikuussa 2022 Woman’s Day uutisoi Matildan halusta matkustaa Australiaan tapaamaan sukulaisiaan, missä hän ei tiedettävästi ole käynyt sitten isänsä hautajaisten.

Tytön isovanhemmat ja täti ovat vierailleet New Yorkissa, mutta koronapandemian vuoksi Matilda ei lehden mukaan ole nähnyt heitä ainakaan kahteen vuoteen.

– Se on sydäntä särkevää Ledgereille, he menettävät niin paljon. Mutta Matilda on vahvatahtoinen nuori, aivan kuten isänsä. Hän on ilmoittanut Michellelle haluavansa käydä Perthissä, lehden lähde on kertonut.

Heath Ledger kuvasi kuollessaan The Imaginarium of Doctor Parnassus -elokuvaa, joka tehtiin muiden näyttelijöiden avulla loppuun.

Lähteen mukaan Michelle ymmärtää, ettei voi pitää Matildaa turvallisessa kuplassa ikuisesti. Tytölle on myös lehden mukaan kerrottu rehellisesti hänen isänsä kuolemasta.

– Heti kun hän oli tarpeeksi vanha, Michelle kertoi hänelle koko tarinan Heathin viimeisistä ja monimutkaisista vuosista, lähde on kertonut.

– Hän tietää, kuinka Heath kuoli ja kuinka paljon tämä rakasti häntä. Sekä kuinka paljon Heathin perhe rakastaa häntä, hänelle on aina paikka heidän luonaan.

Näyttelijä ei ollut päivittänyt testamenttiaan ennen kuolemaansa. Ennen tyttärensä syntymää tehdyn testamentin mukaan Heath jätti koko melkein 20 miljoonan omaisuutensa perheelleen, mutta nämä halusivat antaa kaiken Matildalle.

– He saivat tärkeät 28 vuotta Heathin kanssa, mutta Matilda sai vain kaksi, jotka hän hädin tuskin muistaa, lähipiiri on kertonut.

Lähipiirin mukaan Heathin perhe koki tytön ansaitsevan kaiken, mitä tämä isältään pystyi saamaan.

Nyt 17-vuotias Matilda muistuttaa paljon edesmennyttä isäänsä, niin ulkonäöltään kuin luonteeltaan.

Daily Mailin mukaan Heathin isä on kertonut Matildan maneerien olevan hyvin samankaltaisia kuin mitä Heathin maneerit olivat.

– Hänellä on vain valtavasti energiaa ja hänen auransa säteilee. Heath oli sellainen, joten se on aika mahtavaa.

Myös Michelle on kertonut samankaltaisuuksista Matildan ja Heathin välillä.

– Olen äiti maailman rakastavimmalle kauniille pienelle tytölle, joka on kuin ilmetty isänsä, hän sanoi pian Heathin kuoleman jälkeen vuonna 2008.

– Heathin läsnäolo näyttäytyy hänessä joka päivä. Hänen perheensä ja minä katsomme Matildan kuiskailevan puille, halailevan eläimiä ja ottavan pieniä askelia eteenpäin, ja tiedämme, että Heath on edelleen kanssamme.

Tytön lähipiiri on paljastanut tämän olevan myös hyvin kiinnostunut shakista – peli, jota myös Heathin on kerrottu rakastaneen. Näyttelijä voitti lehden mukaan shakkimestaruuden ollessaan 10-vuotias.

– Hänellä on jopa isänsä vanha shakkilauta, lähipiiristä on kerrottu.

Matilda kasvoi pitkään ainoana lapsena, kunnes Michelle sai vuonna 2020 lapsen teatteriohjaaja Thomas Kailin kanssa. Sittemmin parille on syntynyt vielä toinen yhteinen lapsi.

Vain 28-vuotiaana kuolleen Ledgerin ansioluettelo jäi surullisen lyhyeksi, mutta hänen perintönsä näyttelijänä elää edelleen. Kansainvälisen läpimurtonsa romanttisessa 10 Things I Hate About You -elokuvassa tehnyt Ledger ei jäänyt yhden roolin vangiksi, vaan osoitti lahjansa monenlaisissa elokuvissa.

Heath Ledger näytteli 10 Things I Hate About You -elokuvassa koulun pahaa poikaa.

Vuonna 2005 Ledger näytteli Jake Gyllenhaalin kanssa elokuvassa, joka ravisutti aikanaan rajoja.

Brokeback Mountain kertoi kahden miehen välisestä rakkaudesta ja ansaitsi kahdeksan Oscar-ehdokkuutta, joista Ledger oli ehdokkaana Parhaan miespääosan palkintoon.

Jake Gyllenhaalin mukaan kahden miehen välisestä rakkaudesta kertova elokuva joutui aikanaan vitsien kohteeksi, mutta Heath Ledger ei suostunut kuuntelemaan sitä. – Tämä on elokuva rakkaudesta. Siinä kaikki, näyttelijän on kerrottu sanoneen.

Osittain Brokeback Mountain -elokuvan luomien ennakkoluulojen vuoksi Batman-fanit olivat raivoissaan, kun Ledgerin ilmoitettiin näyttelevän ikonista Jokeria The Dark Knight -elokuvassa.

Ilmiömäinen suoritus toi Ledgerille kuitenkin postuumisti Parhaan miessivuosan Oscar-palkinnon, mikä teki hänestä historian toisen postuumisti Oscarinsa saaneen näyttelijän.

