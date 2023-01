Mitä enemmän Harry ja Meghan puhuvat julkisuudessa, sitä vähemmän amerikkalaiset heistä pitävät.

Prinssi Harry on katkonut skandaalipaljastuksillaan siteitä perheeseensä, synnyinmaahansa ja aiheuttaa närkästystä jo Yhdysvalloissakin.

Prinssi Harryn ja ja hänen puolisonsa Meghanin suosio Yhdysvalloissa on rajussa laskussa, selviää Newsweekin teettämästä gallupista.

Samaan aikaan Harryn elämäkerrasta Varamiehestä on tullut julkaisupäivänään kaikkien aikojen eniten myynyt tietokirja ja huikea kaupallinen menestys.

Newsweek kirjoittaa, että monet kirjan katkelmat ovat olleet liikaa lukevalle yleisölle.

Esimerkiksi tarina, jossa Harry kuvaili muistelleensa äitiään levittäessään tämän suosikkihuulirasvaa paleltuneelle penikselleen on altistanut prinssin pilkan kohteeksi amerikkalaisissa puheohjelmissa, kuten Jimmy Kimmelin show’ssa.

Kirjassa kerrotaan, kuinka Harry kokeili paleltumaan kotikutoisia hoitokeinoja. Eräs hänen ystävistään oli kehottanut Harrya kokeilemaan Elizabeth Ardenin kauneusvoidetta, jota prinsessa Diana tapasi käyttää huulirasvana.

Redfield & Wilton teki gallupin Newsweekille kuusi päivää Varamiehen julkaisun jälkeen. Vastaajista 31 prosenttia suhtautui Harryyn positiivisesti ja 38 prosenttia negatiivisesti.

Edelliseen, joulukuussa tehtyyn, gallupiin verrattuna Harryn suosio notkahti peräti 45 pistettä.

Meghaniin suhtautui positiivisesti 26 prosenttia vastaajista ja negatiivisesti 39 prosenttia. Meghanin suosio syöksyi Newsweekin mukaan 36 pistettä.

Vastaajista lähes puolet, 44 prosenttia, oli sitä mieltä, että Harry teki väärin paljastaessaan perheensä kanssa käymiään yksityisiä keskusteluja. 26 prosenttia oli sitä mieltä, että prinssi teki oikein paljastaessaan puheet.

Newsweekin mukaan tulos on kiusallinen, koska Sussexin herttuapari on koko ajan puhunut siitä, kuinka brittimedia on kohdellut heitä kaltoin levittämällä sisäpiirilähteiden puheita.

Gallupissa kysyttiin myös, onko vastaajien mielipide Harrysta muuttunut kirjan ja Netflix-dokumentin jälkeen. 16 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heidän suhtautumisensa muuttui positiivisempaan suuntaan, kun taas 24 prosenttia ilmoitti käyneen päinvastoin.