Sergey Hilmanille tehdään äärimmäisen kivulias leikkaus, jossa hiotaan pääkalloa – asiantuntija varoittaa yhdestä seikasta

Realityohjelmista tutut Sergey Hilman ja Sofia Tuomola matkustavat tänään torstaina Turkkiin kauneusleikkauksiin.

Big Brother -ohjelmasta tuttu tubettaja ja somevaikuttaja Sofia Tuomola sekä vaikuttaja Sergey Hilman matkustavat torstaina Istanbuliin Turkkiin kauneusleikkauksiin. Kaksikko kertoi operaatioistaan Good Luck Guys -uutuusrealityn lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Sergey Hilmanille tehdään perjantaina operaatio, jossa hänen pääkalloaan hiotaan tasaisemmaksi. Tuomola puolestaan menee toista kertaa nenäleikkaukseen.

Hilmanin mukaan operaatio on hyvin harvinainen ja äärimmäisen kivulias.

– Minun pääkalloani hiotaan siten, että pää avataan otsaan tehdyllä viillolla ja hiotaan otsaa. Minulle tulee tasainen ja kaunis otsa, hän kuvailee.

– Näen joka päivä peilistä nykyisen otsani, ja olen haaveillut leikkauksesta monta vuotta. Nyt uskalsin.

Hilmania on varoitettu jo etukäteen kivuista.

– Se on kivuliain leikkaus, mitä siellä klinikalla tarjotaan. He ohjeistivat varautumaan kipuun.

Hän tiedostaa leikkauksen riskit ja tunnustaa jännittävänsä leikkausta.

– Tietenkin pelottaa riskit, sillä siinä on paljon hermoja ja silmät ovat lähellä. Pelkään, miten paljon ilmeeni muuttuu tai jos hermo vaurioituu.

Leikkaus maksaa Hilmanin mukaan Turkissa noin 5 000-6 000 euroa. Hän sanoo luottavansa klinikkaan, koska hän on käynyt siellä aiemminkin ja kuullut positiivisia kokemuksia.

Sergey Hilman tunnustaa odottavansa tulevaa leikkausta pelonsekaisin tuntein.

Hilman kokee tärkeäksi puhua avoimesti kauneusleikkauksista ja niihin liittyvistä riskeistä.

– Se on ärsyttävää, jos salaillaan operaatioita, vaikka ei niitä pysty peittelemään, hän korostaa.

– En halua, että kukaan lähtisi leikkauksiin ilman suurta taustatutkimusta.

Hilman paljastaa, ettei hän ole vielä kertonut läheisilleen leikkauksesta. Hänelle on jo aiemmin tehty leikkaus, jossa päänahkaa ja hiusrajaa nykäistiin astetta alemmas.

– Minulla on mennyt kaikkinensa kasvojeni ja vartaloni toimenpiteisiin reilusti yli 30 000 euroa.

– Toivon, että tämä operaatio jää viimeiseksi.

CITYKLINIKAN plastiikkakirurgian erikoislääkärinä työskentelevän Riikka Veltheimin mukaan kyseessä on melko harvinainen operaatio.

– Kallonhiontaa tehdään usein esimerkiksi sukupuolenkorjauksen yhteydessä. Miehillä otsan luusto on usein voimakkaammin näkyvissä, Veltheim kertoo.

Veltheimin mukaan riskinä on muun muassa hermovaurio.

– Kaikkiin leikkauksiin sisältyy verenvuodon ja tulehduksen riskit. Tässä operaatiossa on riski myös hermovaurioon. Pienempi hermovaurio voi näkyä esimerkiksi siten, että ei saa toista kulmakarvaa nostettua ylös.

Veltheim ei itse tee kallonhiontaa, mutta hän on tietoinen operaatiossa sattuneista hermovaurioista.

– Kun leikkauksen tekee kokenut kirurgi, riskit ovat kuitenkin pieniä, hän huomauttaa.

Veltheimin mukaan erityisesti ulkomailla tehtyihin leikkauksiin sisältyy riskejä. Voi olla hankala varmistua löytäneensä turvallisen paikan ja tekijän, joka on kyseiseen leikkaukseen erikoistunut kirurgi.

– Kun palaa Suomeen ja paraneminen ei suju odotetusti tai tulee komplikaatioita, voi olla ongelmallisessa tilanteessa, kun oma kirurgi on toisessa maassa.

Veltheimin mukaan operaatiosta toipuminen on kivuliasta siitä syystä, että luukalvo on hyvin herkkä ja vaikea alue saada kokonaan puudutettua.

Plastiikkakirurgian erikoislääkärin mukaan kallonhionnassa hiusrajaan jää usein näkyvä arpi.

– Sen takia voi joutua muuttamaan hiustyyliä peittääkseen arven. Osa hakeutuu myös operaation jälkeen hiustensiirtoon.

Youtubesta tuttu Sofia Tuomola puolestaan menee nenäleikkaukseen toistamiseen. Big Brotherissa viime syksynä nähty Tuomola kertoo haluavansa pienemmän nenän.

– Minulle tehtiin nenäleikkaus vajaat kaksi vuotta sitten. Haluan, että nyt hieman korjaillaan aiemman leikkauksen jälkiä ja parannellaan, hän kertoo.

– Tyypillisesti nenäleikkaus maksaa useamman tonnin, mutta riippuu tekeekö sen Suomessa vai ulkomailla.

Sofia Tuomla tunnetaan TheSofiaElle-nimisestä Youtube-kanavastaan.

Tuomola neuvoo nenäleikkausta harkitsevia ottamaan tarkkaan selvää klinikasta ja tekijästä. Hänen mukaansa pelkkiin nettisivujen omiin ennen ja jälkeen -kuviin ei voi luottaa.

– Kannattaa etsiä kävijöiden omia kokemuksia, koska sivustolla voi olla ihan mitä tahansa kuvia. Lisäksi kannattaa tutkia sopimusta, että millaiset ehdot on jälkihoidolle, jos sattuukin jokin virhe tai komplikaatio.

– Kauneusleikkauksiin sisältyy aina riskejä. Sain tulehduksen, kun minulle tehtiin kasvojenkohotusleikkaus ja revittiin hiusraja auki..

Hän ohjeistaa myös pysymään realistisena odotusten suhteen.

– Lopputulos ei ole ikinä täysin sitä, mitä toivot. Me ihmiset haluamme aina täydellisyyttä, mutta kun menee veitsen alle, lopputulos on tuskin juuri sellainen kuin oli kuvitellut.

Tuomola tiedostaa, että kauneusoperaatioiden muutoksille sokaistuu helposti.

– Kun minulle tehtiin viime vuonna rintojensuurennusleikkaus, ei mennyt montaa kuukautta, kun halusin jo isommat rinnat. Päätin kuitenkin odottaa. Kauneusleikkauksiin jää helposti koukkuun, hän korostaa.

Sergey Hilman nähtiin ensi kertaa tv:ssä Marko Björs – Rakkauden seikkailu -rakkausrelityssa. Ohjelmasta seuranneen huomion seurauksena Hilman ryhtyi podcast-juontajaksi. Hän juontaa Cheers to Ugly Me -podcastia artisti Sini Sabotagen kanssa sekä The Real Guys -podcastia Sauli Koskisen kanssa.

Hän on onnellinen löydettyään uuden uran podcast-maailmasta.

– On ollut myös paljon vastoinkäymisiä. Kun on aavistuksen erilainen kuin valtaosa miehistä, on saanut kuulla paljon kritiikkiä. Jodelin on kuitenkin poistanut, hän toteaa.

Kun kaksikko makaa leikkauspöydällä, televisiossa pyörähtää käyntiin uusi reality Good Luck Guys, jonka juontaa Jukka Hildén. Sarjassa seurataan kuuden somesta tutuksi tulleen kaksikon seikkailua Thaimaan paratiisirannoilla, jossa he tavoittelevat 30 000 euron rahapalkintoa kaukana kaupunkielämän ylellisyyksistä

Hilman tunnustaa olleensa kuvauksissa kaukana mukavuusalueeltaan.

– En koskaan käy metsässä, minulla ei ole mitään partiokokemusta, en ole saanut koskaan tulta syttymään ja jopa saunan lämmittäminen on tuonut haasteta.

– Minulla oli aivan oma mielikuva tulevasta. Otin mukaan ihania silkkipaitoja ja koruja, mutta ne pitikin jättää pois. Ei voinut soittaa huonepalveluun, vaan oltiin tosi alkeellisissa olosuhteissa.

Hilman lähti kuitenkin avoimin mielin kilpailuun.

– Olen elänyt niin hullua aikaa viime vuodet. Nyt päätin lähteä kohti uusia seikkailuja. Matka osaltaan muutti minua ja olen niin ylpeä, että lähdin.