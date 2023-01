Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen kokivat ikävän takaiskun asuntokaupoissa – unelmien asunto meni toisaalle

Taiteilijapariskunta aikoo edelleen jatkaa Helsingin keskustassa sijaitsevan hulppean kerrostalo-asuntonsa myyntiä, vaikka luonnon äärellä sijaitsevan unelmakodin kaupat eivät toteutuneet.

Taiteilijapariskunta Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen kertoivat vain pari päivää sitten löytäneensä unelmien kodin luonnon ääreltä, jonka vuoksi he laittoivat Helsingin Kruununhaassa sijaitsevan hulppean kotinsa myyntiin.

Nyt Bosco kertoo Instagramissa, etteivät he saaneet unelmiensa kotia sittenkään. Talokaupat tehtiin toisaalle.

– Unelmien asunto meni nyt toisaalle. Tuntuu kyllä kehossa. Näimme jo elämäämme ja itsemme puutarhassa, omalla pihalla, Bosco kirjoittaa.

– Elämällä ei kuitenkaan ole tapana tehdä virheitä. Joten tämäkin matka kirkastaa jotain hämärässä ollutta.

IS:lle Bosco kommentoi, että pariskunta aikoo edelleen jatkaa Kruununhaan-kotinsa myyntiä ja jatkaa uuden kodin etsimistä perheelleen.

– Kyllä, jatkamme kodin myyntiä. Ja toivo elää, uskon uuden kodin löytyvän, Bosco sanoo.

Boscon mukaan asiat menevät kuten on tarkoitettu, ja niin kävi nyt löytyneelle unelmakodillekin.

– Se meni muualle, eli ei ollut tarkoitettu meille.

Bosco kertoi aiemmin tällä viikolla heidän löytäneen talon, johon kuuluu myös oma piha.

– Sen tähden olemme päättäneet hyvin, hyvin haikein mielin luopua meille niin rakkaasta kodistamme (kipeää tekee).

Tuoreessa Instagram-päivityksessään hän kertoo haaveilleensa kodista erityisesti Helsingin Toukolassa.

– 20 vuotta sitten, kun en vielä asunut pääkaupungissa, sanoin, että jos joskus Helsinkiin muutan, haluaisin asua Toukolassa. Etsintä jatkuu.

Perhe on haaveillut kodista luonnon läheisyydessä, mutta käytännön syiden vuoksi he ovat asuneet Helsingin keskustassa.

– Totuus on, että olemme jo vuosien ajan etsineet paikkaa luonnon läheisyydessä (moni teistä seuraajistani on varmaan tämän huomannut) ja koska muutto kauas pääkaupunkiseudulta ei tässä elämäntilanteessa ole ollut mahdollista, olemme jääneet keskustaan, Bosco kirjoittaa Instagramissa.

Taiteilijaperhe muutti keskustassa sijaitsevaan Kruununhaan-kotiinsa naapurikaupunginosasta Katajanokalta vain runsas vuosi sitten, loppusyksystä 2021.

Bosco odotti tuolloin parin nuorimmaista lasta, joka syntyi huhtikuussa 2022.

Samaan aikaan he myivät myös Inkeroisissa sijaitsevan boheemin huvilansa ajanpuutteen vuoksi.

Luonto oli syy siihen, miksi he ostivat aikoinaan huvilan monen vuoden etsinnän jälkeen.

– Luonnosta saa todella paljon voimaa, ja etenkin huvilan salainen villipuutarha lumosi meidät, Manuela kertoi.

Lue lisää: Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen avaavat satumaisen huvilansa ovet tv-ohjelmassa – katso kuvat!

Bosco kertoi aiemmin viikolla sosiaalisessa mediassa, ettei päätös keskustakodin myymisestä ollut helppo.

– Kun sitä vähiten odottaa, saattaa elämä yllättää. Muutettiin jokin aika sitten maailman ihanimpaan kotiin Kruununhakaan. Kodissa on kaikki mitä ydinkeskustalta voi toivoa isolle perheelle, hän kirjoitti Instagramissa.

– Nyt tapahtui kuitenkin niin, että elämä yllätti ja tiputti eteemme paikan, jollaista emme osanneet kuvitella. Jotain, mikä ei jätä rauhaan vaikka kuinka rationaalinen mieli muuta väittäisi.

Manuela ja Tuure etsivät nyt kiivaasti uutta kotia.

Boscon ja Kilpeläisen keskustakodin myynti-ilmoituksessa myyntihinnaksi on ilmoitettu 1 378 000 euroa.

Vuonna 1890 rakennettu 174,5-neliöinen koti on ilmoituksen mukaan hiljattain remontoitu. Uusrenessanssityylinen huoneisto kätkee sisäänsä useita eri huoneita ja muun muassa kaakeliuunin.

Omaperäisesti sisustetussa Kruununhaan-kodissa on leikitelty väreillä ja sen ikkunoiden kuvaillaan tuovan paljon valoa jokaiseen huoneeseen.

Pariskunnan asunnon välittäjänä toimii Boscon entinen kumppani Kasimir Baltzar.

Boscon ja Kilpeläisen uusperheeseen kuuluu kaksi lasta Kilpeläisen aiemmasta liitosta, kaksi Boscon aiemmasta suhteesta ja kaksi yhteistä lasta.

Kilpeläinen kertoi viime huhtikuussa IS:lle, että kahdeksanhenkisen perheen arki on välillä yhtä myllerrystä.

Arkipäivinä perhe elää tavallista, yhdeksästä viiteen -elämää. Iltaisin koko perhe kokoontuu yhdessä syömään illallista.

– Perheemme on tosi äänekäs ja sekava sirkus, mutta siinä on jotain mahtavaa. Silloin, kun kaikki lapset ovat meillä, kotiimme laskeutuu jonkinlainen rauha, koska lauma on kasassa, Kilpeläinen kuvaili IS:lle.