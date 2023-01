Iida Ketola ei ehtinyt olla deittisovelluksessa toviakaan, kun vastaan tuli Janne Elonen-Kulmala. Rakkaus roihahti nopeasti.

Big Brotherista aikoinaan julkisuuteen noussut Iida Ketola on nykyään kampaamoyrittäjä.

Realityohjelmista tuttu Iida Ketola on tätä nykyä rakastunut nainen. Hän on seurustellut noin vuoden ammattilaisvapaaottelija Janne Elonen-Kulmalan kanssa, jonka on voinut bongata Ketolan sometileiltä.

– Tapasimme Tinderissä. Mätsättiin heti ja menimme treffeille. Se minun Tinder-urani kesti sen kaksi päivää, sillä Janne oli ensimmäinen ja viimeinen, kenet sieltä tapasin, Ketola kertoo hymyillen.

Iida Ketola ja ex-radiojuontaja Renne Korppila erosivat pari vuotta sitten. He olivat naimisissa viisi vuotta ja yhdessä yli kymmenen vuotta. He ovat tätä nykyä hyvissä väleissä ja huolehtivat yhteisestä Kristoffer-koirastaan.

Eron jälkeen Ketola muutti yksin maaseudulle omaan hirsitaloon. Ketolan mukaan Janne viihtyy maalla ja viettää hänen luonaan paljon aikaa. Pari ei kuitenkaan halua muuttaa saman katon alle.

– Meillä kummallaan ei ole halua muuttaa yhteen. Tämä toimii tosi kivasti.

– Jos jossain vaiheessa haluaisimme yhteisen kodin, pitäisi miettiä, mikä on järkevin ratkaisu. Se ei kuitenkaan ole ollut koskaan itselleni sellainen juttu, että pitäisi asua yhdessä.

Ketolan mukaan erillään asuessa yhteistä aikaa arvostaa enemmän, eikä arkisista asioista tarvitse kinastella.

– Koen, että enemmin menisimme naimisiin kuin muutettaisiin yhteen. Arvostan tosi paljon sitä, että silloin kun näemme, vietämme oikeasti laatuaikaa eikä riidellä kotitöistä.