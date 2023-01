Lisa Marie Presleyn ex-mies kommentoi ensimmäistä kertaa tähden kuolemaa – kantaa suurta huolta pariskunnan lapsista

Lisa Marie Presleyn muistotilaisuus pidetään sunnuntaina Gracelandissa.

Lisa Marie Presleyn ex-mies on kommentoinut ensimmäistä kertaa entisen vaimonsa kuolemaa.

– Me kaikki suremme Lisa Marie Presleyn, kauniiden kaksostemme Harperin ja Finleyn äidin, äkillistä kuolemaa, Michael Lockwood, 61, totesi People-lehdelle antamassaan lausunnossa.

– Mikään ei valmistanut meitä kohtaamaan tällaista odottamatonta tragediaa. Tämä on aivan käsittämätöntä.

– Tärkeintä tällä hetkellä on huolehtia tyttäristämme ja varmistaa, että he tuntevat olevansa turvassa ja rakastettuja. Molemmat ovat hyvin rohkeita ja he kantavat perheen perintöä mukanaan koko loppuelämänsä ajan. Syntymästään asti Harper ja Finley ovat tuoneet minulle valtavasti iloa ja olen täysin omistautunut heille.

Lisa Marie Presley ja kitaristi Michael Lockwood – Presleyn neljäs aviomies – menivät naimisiin vuonna 2006 ja erosivat vuonna 2016.

Ero ei ollut kaunis, vaan torailui jatkui aina vuoteen 2021, jolloin Presleyn ja Lockwoodin huoltajuustaistelu viimein ratkesi. Ex-pariskunta päätyi jakamaan lastensa huoltajuuden.

Lisa Marie Presley oli naimisissa myös Michael Jacksonin, Nicolas Cagen ja Danny Keoughin kanssa.