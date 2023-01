Richard Gere, 73, yllätti punaisella matolla vaimonsa Alejandran, 39, kanssa – harvinainen yhteiskuva

Vuonna 2018 avioituneella parilla on kaksi lasta.

Näyttelijä Richard Gere, 73, edusti uuden elokuvansa ensi-illassa yhdessä vaimonsa Alejandra Silvan, 39, kanssa.

Pariskunta saapui Maybe I Do -elokuvan ensi-iltaan New Yorkissa yhdessä elokuvan muiden tähtien, Emma Robertsin ja Susan Sarandonin, kanssa.

Gereä ja Silvaa ei olla nähty poseeraamassa punaisilla matoilla kovin usein. Tiistaisessa edustustilaisuudessa pari poseerasi valokuvaajille hyvin lähekkäin ja pitivät toisiaan käsistä kiinni.

Gerellä ja Silvalla on ikäeroa 33 vuotta.

Pariskunta meni naimisiin huhtikuussa 2018 salaisessa seremoniassa, People uutisoi. Lehden mukaan Geren ja Silvan suhde puhutti viisi vuotta sitten, kun he kertoivat menneensä naimisiin ja sanoivat aikovansa perustaa perheen 33 vuoden ikäerostaan huolimatta. Vielä saman vuoden syksyllä pariskunta kertoi ilouutisia: Silva odotti lasta.

Poikavauvan syntymästä oli kulunut yhdeksän kuukautta, kun pariskunta kertoi toisen lapsen odotuksesta. Tuolloin lähipiiristä kerrottiin Peoplelle, että pariskunta on erittäin onnellinen.

Gere ja Silva alkoivat seurustella vuonna 2014. Seuraavana vuonna Silva kertoi Hola!-lehdelle tunteneensa näyttelijän perheensä kautta jo vuosia ennen seurustelun aloittamista.

– En jätä ikäeroamme huomioimatta, enkä sitä, mitä on olla Hollywood-tähden kanssa, mutta kun karminen energia on näin vahva, ongelmat katoavat, Silva kuvaili.