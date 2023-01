Sometähti Mikael Renwall osti liki 100-neliöisen vanhan "mummokämpän" – jättiremontin aikana paljastui kurja yllätys

Tubettaja Mikael Renwall osti 1960-luvulla rakennetun asunnon Vantaalta.

Mikael Renwall on tunnettu somevaikuttaja. Hänellä on Youtubessa yli 50 tuhatta tilaajaa ja Instagramissa yli 70 tuhatta seuraajaa. Hänet nähdään perjantaina alkavassa Good Luck Guys -kilpailurealityssa.

Tubettaja ja somevaikuttaja Mikael Renwall, 26, on parhaillaan ison projektin kimpussa, nimittäin hän on ostanut oman asunnon, joka remontoidaan lattiasta kattoon.

Renwall kertoi keskiviikkona Good Luck Guys -uutuusrealityn lehdistötilaisuudessa ostaneensa hiljattain 1960-luvun asunnon Vantaalta.

– Ostin 99-neliöisen mummokämpän, joka on vaatinut aikamoista pintaremonttia. Se on 14 kiloa dynamiittia ottanut itseensä, että siitä saadaan hyvännäköinen, tubetähti naurahti.

– Siellä on nyt kaikki pinnat pistetty uusiksi, ja siitä tulee todennäköisesti minulle pitkäaikainen kämppä, jossa on myös sisällöntuottajan studio ja vierashuone.

Renwallin mukaan hän sai alkuperäiskunnossa olevan asunnon edulliseen hintaan, mutta remonttiin paukkuu rahaa.

– Eniten on yllättänyt se, miten paljon remonttikustannusten budjetti menee yli. Siinä täytyy vähän kaivella kuvetta, mutta uskon, että siitä saadaan tyylikäs ihan järkevällä budjetilla, hän alleviivaa.

Somevaikuttaja on palkannut ammattilaiset hommiin.

– Totta kai haluaisin tehdä itse, mutta minulla on sen verran kiireinen arki, että aika kuluu työntekoon. Ammattilaiset hoitavat remontin nopeammin ja laadukkaammin.

Renwall on jo irtisanonut vuokra-asuntonsa, joten hänen on tarkoitus päästä muuttamaan jo helmikuun lopussa. Hän on innoissaan uudesta omasta kodistaan.

– Tilasin uuden keittiön, jonka toimitusaika on viisi viikkoa, joten toivottavasti pääsen ensi kuussa muuttamaan.

Lahdesta kotoisin oleva Renwall kertoo viihtyvänsä Vantaalla, eikä hän omien sanojensa mukaan kaipaa lähemmäs Helsingin keskustan sykettä.

– Siellä on oma rauha, hän tuumaa.

Renwall on yksi perjantaina 20. tammikuuta alkavan Good Luck Guys -uutuusrealityn osallistujista. Jukka Hildénin juontamassa sarjassa sometähdet kisaavat Thaimaan viidakossa 30 000 euron voittopotista.

Prime Video -palvelussa julkaistavassa sarjassa osallistujat kisaavat pareittain ja suorittavat haastavia pelejä. Viidakko-olosuhteissa mukavuudet loistavat poissaolollaan.

– Nukkumisolosuhteiden alkeellisuus tuntui tosi raa’alta. Myös omasta arjesta poikkeavat erikoiset ruokailutottumukset olivat haastavia, Renwall tunnusti.

Renwallia ja hänen kisapariaan Mattua yhdistää kilpailuhenkisyys, vaikka he ovat luonteenpiirteiltään ja elämäntyyliltään erilaisia.

Renwallin kisaparina on Temptation Island -sarjasta tunnettu Mattu eli Mathilda Westerberg.

Good Luck Guys -sarjan on tuottanut Banijay, ja se ilmestyy Suomessa Prime Video -palveluun 20. tammikuuta.