Selena Gomezin muuttunut ulkonäkö sai osakseen törkykommetteja – vastasi yksinkertaisella kysymyksellä

Selena Gomezin esiintyminen Golden Globe -gaalassa sai törkykommentoijat heräämään. 30-vuotias laulaja-näyttelijä onnistui kuitenkin suhtautumaan arvosteluun huumorilla.

Laulaja-näyttelijä Selena Gomezin ulkonäkö Golden Globe -palkintogaalan punaisella matolla sai jälleen netin törkykommentoijat heräämään.

Tulilinjalle joutui ennen kaikkea Gomezin paino. Esimerkiksi gaalasta otettuja kuvia puivassa Twitter-ketjussa monet käyttäjät olivat ylistäviä, mutta yhtä lailla useat arvostelivat Gomezin painoa.

Pitkään kehopositiivisuuden puolesta puhunut Gomez ei kuitenkaan vaikuttanut olevansa haukuista moksiskaan.

Gomez nimittäin kommentoi painoaan itse Instagram-tilillään pitämässään suorassa lähetyksessä, jossa mukana oli myös hänen gaalaseuralaisenaan edustanut 9-vuotias siskopuolensa Gracie Elliot Teefey.

– Olen tällä hetkellä vähän iso, koska nautin olostani joulupyhien aikana, eikös niin? Gomez tiedusteli siskoltaan.

– Näin on, Teefey totesi, molempien revetessä nauruun.

Selena Gomez esiintyi Golden Globe -gaalassa näyttävässä iltapuvussa.

Gomezin painon ohella nettitrollit ottavat usein tähtäimiinsä hänen kasvonsa. Arvostelijoiden mukaan tähden vuosien varrella muuttunut olemus johtuu kauneusleikkauksista, mutta todennäköisempi syy on huomattavasti ikävämpi.

Gomez sairastaa punahukkanakin tunnettua autoimmuunisairautta, joka on oikealta nimeltään systeeminen lupus erythematosus. Taudin tavanomaisiin oireisiin kuuluvat esimerkiksi erinäiset ihottumat kasvoissa, joten taudilla saattaa olla osansa Gomezin ulkonäön muutoksiin.

Tätä nykyä 30-vuotias Gomez on kuitenkin joutunut kärsimään vastaavasta arvostelusta jo reilusti yli vuosikymmenen.

Julkisuuden valokeilaan hän nousi 15-vuotiaana Hannah Montana -televisiosarjasta, joka käynnisti myös poptähti Miley Cyrusin uran. Sittemmin myös Gomez on kunnostautunut näyttelijän työn ohella laulajana.

Vuosia otsikoissa pyöri myös Gomezin ja laulaja Justin Bieberin myrskyinen parisuhde, joka päättyi lopulliseen eroon vuonna 2018.

Tämän vuoden Golden Globe -gaalaan Gomez saapui parhaan naispääosan palkinnon ehdokkaana. Ehdokkuuden hän nappasi itselleen roolistaan taiteilija Mabel Morana ylistetyssä Only Murders in the Building -sarjassa.