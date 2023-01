Euphoria-tähti valittiin musikaalin päärooliin – somessa suututtiin valinnasta

Sosiaalisessa mediassa ihmisten mielessä Maude Apatow sai roolin vain vanhempiensa vuoksi.

Suositusta Euphoria-sarjasta tuttu näyttelijä Maude Apatow tähdittää pian teatterilavoja. Nuori näyttelijä valittiin näyttelemään off-Broadwaylle Little Shop of Horrors -näytelmään.

Off-Broadway-tuotannoiksi kutsutaan näytelmiä, joita ei esitetä Broadway-teattereissa, mutta kuitenkin lähistöllä New Yorkissa.

Daily Mailin mukaan Apatowin valinta on herättänyt närkästystä somessa etenkin teatterifaneissa, sillä ihmisten mielestä nuori näyttelijä sai roolin nepotismin vuoksi. Viime aikoina etenkin Hollywoodin ”nepo babyt” ovat olleet suuri keskustelunaihe.

Termillä tarkoitetaan sitä, että menestyneiden vanhempien lapset hyötyvät vanhempiensa menestyksestä.

Apatowin vanhemmat ovat näyttelijät Judd Apatow ja Leslie Mann.

Maude Apatow, Judd Apatow, Leslie Mann ja Iris Apatow.

– Huolestuin jo, että roolin saisi joku, joka on tehnyt töitä sen eteen, eräs kommentoi sosiaalisessa mediassa.

Page Sixin mukaan ihmiset olivat vihaisia siitä, ettei roolia annettu koulutetulle näyttelijälle.

– Ihana nähdä nepo babyjen menestyvän, kun niin moni muu ei saa töitä.

– Olen kyllästynyt nepo babyjen saamiin mahdollisuuksiin, kun samalla kovemmin työskennelleet ja paremmin koulutetut näyttelijät ohitetaan. Ainoa mitä tällä tytöllä on kuuluisa sukunimi!

Twitterissä näyttelijän julkistus on saanut myös valintaa kritisoivan vastaanoton.

– Nepo baby hyökkää Broadwaylle, eräs kommentoi.

Osan ihmetellessä ja kritisoidessa Apatowin valintaa, löytyy valinnalle myös puolustelijoita.

– Entisenä Bway-näyttelijänä tiedän tunnettujen näyttelijöiden palkkaamisen auttavan myymään lippuja ja tuomaan uutta yleisöä teattereihin. Tämä on hyväksi koko ryhmälle ja tuotannolle. Ei näytelmissä ole kyse vain yhdestä ihmisestä, somessa puolustetaan.

Lehden mukaan Apatowilla on myös kokemusta teatterilavoilta. Myös Twitterissä osa puolusteli tähden valintaa tämän perusteella.

– Maude Apatow on ollut mukana musikaaleissa koko elämänsä. Hän osaa myös laulaa. En malta odottaa, että näen hänet Little Shop of Horrors -näytelmässä.