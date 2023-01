Miley Cyrusin uusi kappale villitsee somessa – fanit uskovat kappaleen olevan osoitettu Liam Hemsworthille

Fanien mielestä kappaleen sanoissa ja musiikkivideossa on useita viittauksia entisen avioparin suhteeseen.

Miley Cyrusin uusi kappale on noussut soittolistojen kärkeen.

Laulaja Miley Cyrus, 30, julkaisi perjantaina 13. tammikuuta ensimmäisen kappaleen tulevalta albumiltaan. Flowers-nimellä kulkeva kappale nousi nopeasti listojen kärkeen.

Itsensä rakastamisesta kertova kappale sai jo ennen julkaisuaan aikaan spekulaatioita somessa, kun tarkkasilmäiset seuraajat huomasivat kappaleen julkaisupäivän olevan sama kuin Cyrusin ex-aviomiehen Liam Hemsworthin syntymäpäivä.

Miley Cyrus ja Liam Hemsworth olivat pitkään yksi Hollywoodin seuratuimmista pariskunnista.

Julkaisun jälkeen kappaleen julkaisupäivä, sanat ja musiikkivideo ovat saaneet fanit spekuloimaan lisää. Moni huomasi nopeasti sanojen olevan kuin vastaus Bruno Marsin When I Was Your Man -kappaleen sanoituksiin.

Mars laulaa kappaleessaan siitä, kuinka hänen olisi täytynyt ostaa entiselle kumppanilleen kukkia, viedä tämä tanssimaan ja antaa tälle enemmän aikaansa. Cyrus laulaa tuoreessa kappaleessaan voivansa ostaa itselleen kukkia, vievänsä itsensä tanssimaan ja rakastavansa itseään paremmin kuin joku muu.

Somessa fanit spekuloivat Hemsworthin omistaneen Bruno Marsin kappaleen aikoinaan Cyrusille. Cyrus tai Hemsworth eivät kumpikaan ole vahvistaneet huhua.

Kappaleen julkaisun jälkeen somessa alkoi leviämään myös ex-avioparin yhteishaastattelut punaiselta matolta vuosien takaa. Eräässä videossa Cyrus yrittää leikitellen tanssia Hemsworthia vasten, joka kuitenkin torjuu tanssiliikkeen nopeasti.

Fanien mielestä Cyrus tekee kappaleensa musiikkivideossa saman tanssiliikkeen viitatakseen kyseiseen haastatteluun.

Toisessa videoklipissä Cyrus ja Hemsworth ovat yhdessä punaisella matolla, kun fanien mielestä Hemsworth näyttäisi käskevän Cyrusia käyttäytymään sen jälkeen, kun tämä nuolaisee leikkisästi silloisen aviomiehensä olkapäätä.

Fanien mielestä kappaleen musiikkivideossa näkyvä musta bleiseri on viittaus kyseiseen hetkeen.

Kaksikko tapasi toisensa The Last Song -elokuvan kuvauksissa vuonna 2009. He kihlautuivat vuonna 2012, mutta suhde päättyi eroon seuraavana vuonna.

Pari palasi myöhemmin takaisin yhteen ja he menivät naimisiin vuonna 2018, mutta liitto päättyi alle vuoden päästä.