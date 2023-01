Näin tv-suosikki Katja Ståhl sai huippupestinsä Elämäni biisissä – heitti rohkeat sanat tuottajalle

Perjantaina nähtävässä Kultainen Venla -gaalassa palkitaan ensimmäistä kertaa Vuoden juontaja, ja ehdolla ovat Katja Ståhl, Joonas Nordman ja Antti Holma. He kertovat IS Tv-lehdelle, mitä ajattelevat ehdokkuudestaan ja toisistaan.

Kansallisoopperan Alminsalissa perjantaina järjestettävässä Kultainen Venla -gaalassa valitaan jälleen vuoden parhaita tv-ohjelmia ja niiden tekijöitä.

Gaalassa on tänä vuonna enemmän palkittavia kategorioita kuin koskaan aiemmin, ja uutena nähdään myös Vuoden juontaja.

Vuoden juontaja -finalistit ovat Haluatko miljonääriksi? -suosikkiohjelmaa luotsaava Antti Holma, Elämäni biisi -ohjelmaa emännöivä Katja Ståhl sekä omaa talk show’taan vetävä Joonas Nordman.

Ehdolla olivat myös gaalaa Nordmanin kanssa juontavat Vappu Pimiä ja Ernest Lawson sekä Heikki Paasonen.

Antti Holma kertoo ehdokkuuden olevan suuri kunnianosoitus.

– Onhan se ihan älyttömän hienoa olla ehdolla. En valitettavasti pääse paikalle itse gaalaan, enkä ole gaalaihminen, mutta kunnianosoitus on suuri, Holma sanoo.

Katja Ståhl sen sijaan on lähdössä juhlailtaan voittajan elkein.

– Olen jo miettinyt puhettakin, sillä tietenkin voitan! Antti ja Joonas ovat niin nuoriakin vielä, etteivät voi voittaa, Ståhl heittää humoristiseen tyyliinsä ja jatkaa:

– Molemmat miehet ovat todella makeita tyyppejä ja fantastisia työssään, suorastaan yleisneroja ja kansallisaarteita. Voiko heitä edes palkita ”vain” Vuoden juontajina?

Ståhl on todella otettu ehdokkuudesta ja siitä, että juontajien merkitys on ymmärretty.

– On jotenkin käsittämätöntä, että vasta nyt on tällainen kategoria olemassa. Ja on kaiken kaikkiaan käsittämätöntä, että olen ehdolla. Minun on vaikea ymmärtää tätä suurta suosiota, sillä se on yllättänyt täysin, Ståhl sanoo.

Katja Ståhlin lisäksi Elämäni biisi -ohjelmassa näkyvässä roolissa ovat vieraiden lisäksi myös artistit.

Hän ei muista mitään toista pestiä, mistä olisi saanut näin paljon positiivista palautetta.

– Kiitosten määrä on mennyt ihan älyttömäksi, ja niitä tulee valtavasti kaikkia kanavia pitkin. Niissä ohjelmaa ja minua kehutaan ihaniksi, Ståhl kertoo.

– Olen iloinen siitä, että olen tarpeeksi vanha, niin suosio ei enää nouse päähän.

Elämäni biisi on vuonna 1995 Jyrki-ohjelmassa tv-uransa aloittaneelle Ståhlille tähän mennessä merkittävin ja suurin tv-juontopesti.

Hän sai tuotantoyhtiöstä puhelinsoiton uuden suomalaisen musiikkiohjelmaformaatin koekuvauksiin, ja pian sen jälkeen Elämäni biisi -ohjelman juontopesti oli hänen.

– Tajusin heti, että onpa nerokas keksintö ja loistava ohjelmaidea. Sanoin tuottajille, että olette hulluja, jos ette ota minua! Ståhl muistelee.

Hän uskoo olevansa kyseiseen juontajarooliin sopiva myös ikänsä vuoksi.

– Nuorena ajattelee liian mustavalkoisesti – kilometrit auttavat. Tässä työssä pitää osata lukea ihmisiä hyvin, ja tuntosarvet ovat jatkuvasti koholla.

Elämäni biisi alkoi TV1-kanavalla kesällä 2019, ja siitä on tullut launtai-iltojen suosikkiohjelma.

Ståhl ei kirjoita juontojaan ylös, vaan kaikki syntyy studiossa siinä hetkessä.

– En muista ikinä mitään käsikirjoitettuja juttuja, vaan teen kaiken improten.

Ståhlilla on yksi erityisen rakastettava piirre, jonka vuoksi hän on työssään niin hyvä ja pidetty.

– Pyrin olemaan hyvin keskeneräinen ihminen. Usein silloin myös muut antavat itsestään jotain. Jos yritän olla muita enemmän tai parempi, muille tulee ikävä olo.

Vuoden juontajaksi niin ikään ehdolla oleva Joonas Nordman korostaa, että juontajalle tärkeää on olla mahdollisimman luonnollinen.

– En esitä ruudussa juontajaversiota itsestäni, vaan olen oma itseni. Se tarkoittaa yleensä sitä, että joku tykkää ja joku ei voi sietää.

Talk show -vieraikseen Nordman valitsee ihmisiä, joista hän lähtökohtaisesti pitää.

– Kaikkien vieraiden pitää kokea olonsa tervetulleiksi, ja minun pitää olla heidän puolellaan. Itselläni täytyy olla positiivinen olo vieraistani, eikä mitään suuria antipatioita. Haluan, että ihminen näyttää ohjelmassa hyvältä.

Joonas Nordman pyrkii olemaan juontajana oma itsensä.

Ehdokkuudesta Nordman on otettu.

– Tämä on tosi hienoa, mutta vielä hienompaa olisi tietysti voittaa, sillä näitä ehdokkuuksia on jo tullut aika paljon, hän veistelee.

Toki hän soisi Vuoden juontaja -palkinnon myös kummalle tahansa vastaehdokkaista.

– Olemme kaikki tosi erilaisia keskenämme, ja Katja ja Antti ovat uniikkeja persoonia molemmat.

Nordman ei ole somessa lainkaan, joten hän ei ole saanut ylen määrin palautetta.

– Mutta jos jotain palautetta saan, niin yleensä se on positiivista.

Joonas Nordmanin omat keskusteluohjelmat ovat ehdolla kahdessa eri kategoriassa.

Sosiaalisesta mediasta kokonaan poistunut Holma sanoo, ettei ole aivan varma, millaista palautetta hän on juontopestistään saanut.

Välillä kehuja on tullut kuitenkin yllättävistä paikoista.

– Olen saanut palautteita ystäviltä, joiden en tiennyt pitävän game show -ohjelmista. He ovat katsoneet kisaa koko perheen kanssa. Ajattelin, että tämähän on merkillistä, Holma kertoo.

Ohjelmaa esitetään tv:ssä lauantai-iltaisin, mutta Holman ystäväperhe katselee jaksot Ruudusta sunnuntaisin, jolloin kaikki ovat koolla ja valmiina arvuuttelemaan vastauksia.

– Sen olen kätkenyt sydämeeni, sillä se on kiva juttu. Jos he katsovat minua sunnuntaina koko perheen voimin, niin sitten olen tehnyt jotain oikein, Holma iloitsee.

Antti Holma juontaa nyt toista kautta Haluatko miljonääriksi? -ohjelmaa.

Juontajalla on usein merkitystä ohjelman menestykseen. Sekä Ståhlin, Nordmanin että Holman juontamat ohjelmat ovat ehdolla eri Kultainen Venla -kategorioissa.

Haluatko miljonääriksi? -visailu kisaa myös parhaan game show’n palkinnosta Melkein Mensan ja Suurmestarin kanssa.

Elämäni biisi on ehdolla Vuoden musiikkiviihde -kategoriassa, jossa ehdokkaina ovat myös Laulu rakkaudelle ja Vain elämää.

Joonas Nordman Show puolestaan kisaa parhaasta keskusteluohjelmasta Efter Nio- ja Vuoroin vieraissa, Maria Veitola -ohjelmien kanssa.

Lisäksi Nordmanin ohjelma Joonas Nordman Show: Grillikausi on ehdolla Vuoden viihdeohjelmaksi. Muut ehdokkaat ovat True Story Suomi ja Sohvaperunat.

Holma hyppäsi Haluatko miljonääriksi? -juontajaksi viime vuonna, kun ohjelmaa pitkään vetänyt Jaajo Linnonmaa jätti sarjan ja ilmoitti keskittyvänsä muihin töihin.

– Miltsi on hirveän ihana projekti, mutta myös tosi jännä. Ensimmäistä kuvauspäivää jännitin monta kuukautta, Holma tunnustaa.

– Siinä oli vähän teknistä häikkää kuvausten alussa ja minulle tuli niin kova hiki, että piti ihan vahtia, etten paljasta tissinalushikeäni.

Antti Holma on ehdolla Vuoden juontajaksi, muttei pääse itse gaalaan.

Haluatko miljonääriksi? -visan uusi kausi kuvattiin tammikuussa, jolloin juontaja matkusti Suomeen kolmeksi viikoksi.

Sen jälkeen Holma hyppäsi uuden juontoprojektinsa, Mestarileipurit -kilpailun pariin. Maaliskuussa alkaa siis peräti kaksi Holman juontamaa ohjelmaa.

Antti Holma sanoo valitsevansa nykyään tarkoin, mihin työprojekteihin hän lähtee mukaan.

– On joitakin töitä, jotka olisivat olleet parin kuukauden reissuja, enkä ole sellaiseen vielä valmis.

Kun kotona odottavat harpistipuoliso Emmanuel Ceysson ja whippet-rotuinen koira Sasou, niin hän ei halua olla poissa liian pitkiä aikoja.

– Olen kauhean tohkeissani, että minulla on mies ja koira. Meillä on mennyt Sasoun kanssa ihan älyttömän hyvin! Holma hymyilee.

