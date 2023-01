Miss Plus Size Marjaana Lehtinen meni salaa naimisiin! Julkaisi romanttisen kuvan häämatkaltaan

Somevaikuttaja iloitsi 17 vuoden ”koeajan” päättyneen.

Lehtinen on käsitellyt sosiaalisessa mediassa kehopositiivisuutta ja kertonut avoimesti muun muassa painonpudotuksestaan.

Somevaikuttaja ja vuoden 2017 Miss Plus Size Marjaana Lehtinen paljasti tiistaina Instagramissa menneensä salaa naimisiin. Lehtinen julkaisi samalla kuvan häämatkaltaan Malediiveilta.

– Happy honeymoon to us. Kyllä vaan, tälle upealle reissulle on toinenkin syy kun vaan mun pyöreät 40. Ollaan menty lokakuussa salaa naimisiin ja nyt ollaan siis häämatkalla. 17 vuotta meni koeajalla ennen rengastusta. Saa onnitella, Lehtinen kirjoitti.

Julkaisun kommenttikenttä täyttyi pian onnitteluista. Onnittelijoiden joukossa olivat muun muassa vuoden 2017 Miss Suomi Michaela Söderholm, Miss Suomi 2021 -kilpailun 1. perintöprinsessa Emmi Suuronen sekä hääpukuyrittäjä Niina Kuhta.

– Hurjan paljon onnea!!! Ihanaa ja romanttista honeymoonia, Kuhta kirjoitti.

– Yksi asia mitä olen oppinut vuosien kokosyrjinnästä ja näkymättömyydestä, on se että kohtaan itse aina ihmisen ihmisenä, näytti hän miltä tahansa, Lehtinen kertoi viime vuoden helmikuussa.

Hän on puinut julkisuudessa myös pitkää parisuhdettaan. Hän kommentoi rakkauselämäänsä esimerkiksi vuonna 2017.

– Muistan kun tavattiin oli meidän ekat vuodet yhtä myrskyä ja mustasukkaisuutta. Miten sitä olikin 22-vuotiaana niin epävarma itsestään, toisen tunteista ja siitä että riittääkö toiselle... Monet illat tuli mökötettyä milloin mistäkin syystä, kun epäili toisen rakkautta. Parasta siinä taisi sitten lopulta olla se sopiminen, Lehtinen pohti tuolloin.

– Meidän suhde on ollut tulinen ja temperamenttinen mun tulisieluuden johdosta ja alussa myös sunkin. Me ollaan huudettu, riidelty, itketty, paiskottu ovia ja oltu mustasukkaisia.. Ollaan vuoroin kadotettu intohimo ja taas löydetty intohimo uudestaan.

– Tää naarasleijona kesytti susta täydellisen miehen ja isän meidän lapsille. Mä oon voinut kertoo sulle AINA kaiken ja turvautua suhun missä tilanteessa tahansa.

Vuonna 2018 Lehtinen julkaisi kirjan yhdessä Varpu Tavin kanssa. Minä – plus size kertoo Lehtisen elämästä ja nuoruudesta viime vuosiin asti.