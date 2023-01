Lapsiperheen iltasekoilu ajaa supernanny Pia Penttalankin kuilun partaalle: ”Jos olisin voinut, olisin halunnut kävellä ulos talosta”

Supernanny Suomi -kauden viimeisessä jaksossa maatilan lapset elävät ilman selkeitä rajoja. Ruokailu ja nukkumaanmeno ovat yhtä hullunmyllyä.

Salomo eli Samppi, 36, ja Taru, 28, asuvat maatilalla kolmen lapsensa kanssa. Elämä maalla on on kuitenkin kaikkea muuta kuin rauhallista, sillä varsinkin illat lapsiperheessä ovat muuttuneet tunteja kestäväksi show’ksi Reinon, 5, Tyynen, 3, ja Lyydian, 1,5 vuotta, kanssa.

– Jos olisin voinut, olisin halunnut tänään kävellä ulos tuolta talosta. Se säätämisen määrä, se melon määrä, se kaikki epätietoisuus mitä tapahtuu seuraavaksi, uuvutti mua ihan hirveästi, apuun kutsuttu supernanny Pia Penttala huokaa keittiön nurkasta katseltuaan perheen touhua yhden illan verran.

Suurimpana ongelmana on, että perheen äiti ja isä pitävät yllä eri sääntöjä. Kun äiti Taru kieltää jotain, saattaa isä antaa periksi. Ilman kännyköitä lapset poukkoilevat iltapalapöydästä pois ja kiukutteleva Tyyne tyynnytetään lopulta istumaan paikalleen Pipsa Possun avulla ja samalla vanhemmat syöttävät tälle puuron.

Kun pitäisi rauhoittua sänkyyn, sekoilu jatkuu. Vanhempien mukaan kahta vanhinta lasta ei voi jättää keskenään nukahtamaan, vaan toisen vanhemman pitää päivystää huoneessa. Usein äidillä mene hermo tässä vaiheessa ja hän yksinkertaisesti häipyy.

– Jos on sellainen tilanne että vanhemmat ovat yhtä aikaa läsnä lapsilleen, niin he puhuu eri asioita, he puhuu ristiin, he puhuu päällekkäin. Kaikki yhteinen kasvatus puuttuu heiltä, Penttala summaa.

Vanhemmat myöntävätkin, että tilanne on johtanut pariskunnan keskinäisiin riitoihin varsinkin viimeisen vuoden sisään.

Varsinkin 5-vuotias Reino puuhaa omiaan pitkin päivää ja osaa muun muassa jo ajaa mopolla. Tämän Penttala nostaa esiin, kun hän pitkän illan päätteeksi ottaa vanhemmat keskusteluun pöydän ääreen.

– Kun lapsilla ei ole selkeitä rajoja, se voi koitua haitaksi kehityksen kannalta.

– Reino on aika pätevä 5-vuotias, mutta kun on ne muutamat asiat mistä hän saa itse päättää, niin ne mua huolestuttaa, Penttala toteaa saaden äidin purskahtamaan itkuun.

– Ruokailu- ja nukkumistilanteet ovat tuon ikäisille sellaiset, joissa voi käyttää valtaa kaikista eniten. Sen takia täytyy miettiä, että joissakin kohdissa pitää olla raja, jota ei voi ylittää.

Ennen lapsia pariskunnalla oli selkeästi mielessä mitä asioita heidän perheessään ei koskaan tehtäisi, kuten vaikka katseltaisi pädiä pöydässä.

– Olisi pitänyt laittaa se lappu talteen, sillä minusta tuntuu että meillä tehdään just niitä asioita, mitä sovittiin silloin joskus ettei tehdä, isä Samppi huokaa.

Supernanny Suomi -kauden viimeinen jakso MTV3:lla keskiviikkona klo 20.