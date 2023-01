Cory Monteithin kuolemaa käsittelevässä The Price Of Glee -dokumenttisarjassa esitetään kuohuttavia väitteitä näyttelijän viimeisistä ajoista.

Uusi dokumenttisarja The Price Of Glee esittää hätkähdyttävän väitteen, jonka mukaan alkoholin ja huumeiden yliannostukseen vuonna 2013 vain 31-vuotiaana kuollut Glee-musikaalisarjan tähti Cory Monteith olisi ratkennut juomaan yllättävästä syystä.

Daily Mailin mukaan Discovery+-palvelussa julkaistussa dokumentissa todetaan, että sarjan kanssanäyttelijä olisi kannustanut Monteithia juomaan juhlissa.

16. tammikuuta alkanut dokumenttisarja valottaa kahdessa ensimmäisessä jaksossa Monteithin yllättävää kuolemaa. Jaksoissa haastatellaan sarjassa työskennelleitä ihmisiä, ja ääneen pääsevät myös kanadalaisnäyttelijän ystävät ja entinen kämppis.

Sarjan hiusstylisti Dugg Kirkpatrick kertoo, että eräs näyttelijä, jota hän ei halua nimetä, olisi kannustanut päihdeongelmaista Monteithia juomaan. Väitetysti juhlaillan jälkeen Monteithin alamäki päihteiden kanssa alkoi uudestaan. Stylisti kertoo, että Monteith avautui usein hänelle ongelmistaan.

Cory Monteith ja Lea Michele olivat huippusuositun musikaalisarja Gleen päätähdet.

The Daily Beastin haastattelussa Kirkpatrick totesi Monteithin olleen humalassa, kun Kirkpatrick näki tähden viimeisen kerran. Tuolloin hän oli vain muutama kuukausi aiemmin päässyt katkaisuhoidosta. Monteith oli pyytänyt Kirkpatrickia leikkaamaan hänen hiuksensa.

– Hän oli kuivilla siihen parturikertaan asti. Viimeisinä päivinä, jolloin näin hänet, hän oli humalassa. Hän kertoi, että oli ollut juhlissa eikä ollut juonut, vaikka oli halunnut. Hän tiesi, ettei saisi juoda. Toinen näyttelijä oli sanonut hänelle, ”jos haluat juoman, sinun pitäisi ottaa se. Pidän huolta sinusta, olen aina kanssasi”, Kirkpatrick kertoo toisen näyttelijän todenneen Monteithille.

Stylisti kertoo, että ensin Monteith olisi aluksi vastustanut neuvoa, mutta lopulta tarttunut pulloon. Kirkpatrick kertoo, että ilta vei Monteithin ”turmion tielle”.

– Hän aloitti taas juomaan, koska sai joltain rakkaaltaan luvan siihen.

Kirkpatrick kritisoi dokumentissa myös Monteithin kuuluisaa suhdetta toiseen Glee-tähteen, Lea Micheleen. Pari seurusteli vuodesta 2012 Monteithin kuolemaan saakka.

– Uskon, että monet Coryn ongelmista johtuivat Lea Michelesta. En usko, että hän oli Coryn kanssa tosissaan, vaan vain siksi, että hän oli tähti tv-ohjelmassa, Kirkpatrick sivaltaa.

Monteith ja Michele olivat sarjan lisäksi yhdessä myös tosielämässä.

Cory Monteith menehtyi täysin yllättäen heinäkuussa 2013. Glee-sarjan tekijät olivat musertuneita kuullessaan uutisen.

– On ollut hemmetin rankkaa joka päivä. Sarjan kirjoittajilla on ollut todella vaikeaa, ja kuvauksissa on ollut vaikea olla. Me valmistaudumme saamaan sarjan päätökseen. Teemme Gleetä vielä yhden vuoden ja se on sitten siinä. Viimeisen jakson ja tapahtumien piti pyöriä Coryn ympärillä, tuottaja Ryan Murphy sanoi tuolloin RadarOnlinelle.